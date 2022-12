La dernière fuite de la capsule Soyouz incite les Russes à planifier un éventuel sauvetage de l’équipage de la station spatiale

La Russie envisage un plan de “sauvetage” pour envoyer un vaisseau spatial vide à la Station spatiale internationale (ISS) pour ramener trois membres d’équipage bloqués après que leur capsule d’équipage Soyouz ait fui alors qu’elle était amarrée à l’avant-poste en orbite.

Les responsables de Roscosmos et de la Nasa ont déclaré lors d’une conférence de presse Jeudi, ils continuaient à enquêter sur la façon dont la ligne de refroidissement du radiateur externe de la capsule avait subi une petite crevaison la semaine dernière, juste au moment où deux cosmonautes se préparaient pour une sortie dans l’espace de routine.

Le véhicule, connu sous le nom de MS-22, a commencé à pulvériser son liquide de refroidissement dans l’espace le 14 décembre, avec des images dramatiques de la Nasa TV montrant des particules blanches ressemblant à des flocons de neige sortant de l’arrière.

Sergei Krikalev, qui dirige les programmes de vols spatiaux habités à Roscosmos en Russie, a déclaré que les dommages étaient en cours d’évaluation.

Aucune décision finale n’a été prise quant aux moyens précis de ramener les membres d’équipage de la capsule sur Terre – que ce soit en lançant un autre Soyouz pour les récupérer ou par l’option apparemment moins probable de les renvoyer chez eux dans la capsule qui fuit sans la majeure partie de son liquide de refroidissement.

Si une analyse thermique – qui évalue la température à l’intérieur de la cabine – conclut que le MS-22 est inapte au vol en équipage, le lancement prévu d’une autre capsule Soyouz à la mi-mars depuis le cosmodrome de Baïkonour pourrait être avancé et il lancerait un – en équipage, dit Krikalev.

“Ils envisagent fin février d’envoyer le prochain véhicule Soyouz”, a ajouté Joel Montalbano, responsable du programme ISS de la Nasa, qui était également sur l’appel.

Si tel était le cas, le vaisseau spatial endommagé reviendrait sur Terre sans équipage.

Ce n’est pas la première fuite sur le Soyouz. En 2018, le module a provoqué une fuite d’air, ce qui, selon Roscosmos, aurait pu être un sabotage. Les astronautes ont utilisé du ruban adhésif pour sceller la fuite après qu’elle ait causé une petite perte de pression qui ne mettait pas la vie en danger.

L’astronaute de la Nasa Frank Rubio, à droite, avec les cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin avant de se diriger vers l’ISS plus tôt cette année. Photographie : Dmitri Lovetsky/AP

Le MS-22 a transporté les cosmonautes russes Dmitry Petelin et Sergey Prokopyev, ainsi que l’astronaute de la Nasa Frank Rubio, vers l’ISS en septembre.

Il y a actuellement sept personnes à bord de l’avant-poste orbital, mais si le MS-22 était jugé inapte, cela signifierait également que l’ISS n’a qu’un seul « canot de sauvetage » capable de transporter quatre personnes, au cas où il devrait être évacué.

Les Américains Josh Cassada et Nicole Mann, le Japonais Koichi Wakata et la Russe Anna Kikina sont arrivés sur un SpaceX Crew Dragon en octobre.

La cause des dégâts n’est toujours pas claire, a déclaré Montalbano. Mais il ne semble pas que la pluie de météores des Géminides – un phénomène annuel – soit à blâmer, puisque la coque a été pénétrée d’une direction différente.

“L’équipe de trajectoire à Houston et l’équipe de trajectoire à Moscou ont confirmé que cela ne provenait pas des pluies de météores”, a déclaré Montalbano.

Des travaux supplémentaires étaient encore nécessaires pour déterminer s’il était causé par des micrométéoroïdes naturels, des débris artificiels en orbite ou une défaillance matérielle, a-t-il ajouté.

Le chef de Roscosmos, Yury Borisov, a affirmé que les responsables n’avaient aucune crainte pour la sécurité de l’équipage lors d’une émission en direct sur la chaîne de télévision Rossiya-24 mercredi.

“La température [on the Soyuz MS-22 spacecraft] s’est stabilisé et n’a pas dépassé 30C ces derniers temps. Aujourd’hui, nous n’avons aucune crainte, principalement sur la vie de l’équipage de l’ISS », a-t-il déclaré. “La température s’est stabilisée après que nous y ayons introduit des conduits d’air du segment russe et que nous maintenons le régime de température par des ventilateurs.”

Une sortie dans l’espace pour mettre à niveau les panneaux solaires de la station qui a été reportée mercredi a eu lieu jeudi.

Reuters et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport