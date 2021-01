La dernière frontière de Marvel? Dans ‘WandaVision’, c’est la banlieue

Cela s’est produit lorsque leurs personnages – une femme dotée de pouvoirs psychiques nommée Wanda Maximoff (Olsen) et un androïde synthétique appelé Vision (Bettany) – ont partagé un baiser par temps particulièrement froid. Et certains désaccords subsistent sur les détails de la façon dont cela s’est passé.

Comme ses personnages principaux, « WandaVision » est, eh bien, bizarre. Ce n’est pas strictement un spectacle bourré d’action à la manière de films à succès comme « Avengers: Endgame » – c’est un hybride de drame et de comédie qui rend un hommage fidèle aux sitcoms vintage comme «The Dick Van Dyke Show», « Enchanté » et « Les liens familiaux. »

Tels sont les dangers de jouer une femme troublée et un robot sophistiqué qui sont tombés amoureux l’un de l’autre – des personnages qui se sont rencontrés pour la première fois dans le blockbuster Marvel 2015 «Avengers: l’ère d’Ultron», sont revenus pour plusieurs suites et ont maintenant la chance de porter leur propre série télévisée lorsque «WandaVision» fait ses débuts le 15 janvier.

Ce sont des enjeux étonnamment élevés mais, comme les inadaptés frappés d’amour qu’ils jouent, les stars de «WandaVision» les voient comme des raisons d’être plus compréhensifs les uns des autres, la morve et tout.

Désormais, dans des circonstances indépendantes de la volonté de quiconque, «WandaVision» doit avoir encore plus de poids. Lorsque la pandémie a incité Marvel à remanier son calendrier de sortie, «WandaVision» est devenu la première tentative du studio d’amener le feuilleton de super-héros de l’univers cinématographique Marvel à une série originale de Disney +, dans l’espoir qu’il fera pour ses personnages de bandes dessinées ce que « The Mandalorian »a fait pour« Star Wars », une autre franchise fantastique appartenant à Disney.

Comme l’explique Olsen: «C’est intimidant de prendre ces personnages de cinéma et de les mettre sur un petit écran. Il y a beaucoup de premières qui font un peu peur en tant qu’acteur.

Bettany était d’accord. «Nous devons nous sentir en sécurité les uns avec les autres», a-t-il ajouté, «pour faire ce que nous faisons.»

Les deux acteurs sont entrés dans la famille Marvel de manière inhabituelle. Bettany, une star de films comme « Un bel esprit » et «Appel de marge», a été choisi dans le premier film MCU, «Iron Man», pour jouer la voix du système d’intelligence artificielle de Tony Stark, JARVIS

«Je me présentais pour une journée de travail et je résoudrais les problèmes de tout le monde», a déclaré Bettany. «Je pourrais dire: ‘Les méchants arrivent, monsieur!’ Et puis ils me donnaient un sac d’argent et je rentrais chez moi. C’était charmant. »

Bettany était mis à niveau vers un rôle à l’écran pour « Age of Ultron », qui a également introduit Olsen («Martha Marcy May Marlene») comme Wanda. À ce moment-là, Olsen a déclaré: «J’étais classée comme des jeunes femmes en difficulté émotionnelle dans des films de petit genre. Ils étaient comme, mettons-la dans un plus grand film de genre et faisons d’elle le héros en difficulté mentalement malsain.

Bien que les projecteurs aient brillé plus fort sur des co-stars comme Chris Evans et Robert Downey Jr., Bettany et Olsen se sont liés sur l’étrangeté de leur entreprise, comme un débat en coulisse qu’ils ont observé sur la question de savoir si Vision devrait avoir des organes génitaux androïdes. (Heureusement, la réponse est non.)

Comme ils sont allés sur des films comme «Captain America: Civil War», ils ont constaté qu’ils partageaient une appréciation pour la diligence et la préparation, même sur un plateau trépidant de Marvel.