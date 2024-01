La dernière fonctionnalité Pixel de Google ajoute Circle à la recherche, Magic Compose et plus encore

Une nouvelle couleur « fraîche » pour la série Pixel 8 n’est pas la seule chose que Google annonce aujourd’hui. La société détaille également sa dernière fonctionnalité, qui apporte la toute nouvelle fonctionnalité Circle to Search – vue pour la première fois sur le Galaxy S24 de Samsung – aux Pixel 8 et 8 Pro. Google indique que Circle to Search sera mis en ligne le 31 janvier, ce qui se trouve être la date de sortie de la gamme S24 de Samsung. En appuyant longuement sur le bouton d’accueil ou sur la barre de navigation, vous pourrez encercler n’importe quoi sur l’écran de votre téléphone et Google fournira plus d’informations sur le contenu en surbrillance.

Cette suppression de fonctionnalités rend également le thermomètre intégré au Pixel 8 Pro au moins un petit plus utile : vous pouvez désormais l’utiliser pour prendre votre propre température corporelle (ou celle de quelqu’un d’autre). Google décrit cette fonctionnalité comme « de qualité médicale », il semble donc presque certain que la société a obtenu un certain niveau d’autorisation de la FDA pour utiliser le thermomètre de cette manière. Cela me laisse toujours perplexe que Google ait décidé d’intégrer un thermomètre dans le téléphone pour commencer, mais vous en avez maintenant une utilisation pratique au lieu de vérifier la température de votre café ou quelque chose de stupide.

Les Pixels plus anciens bénéficient également de nouvelles astuces : Google affirme que les Pixel 6 et les modèles plus récents pourront utiliser Magic Compose pour « réécrire un message rédigé dans différents styles » avec l’aide de l’IA. Ce traitement s’effectue sur l’appareil dans le cas du Pixel 8 Pro, mais les autres téléphones de Google pourront tirer parti du cloud pour donner à leurs messages un ton professionnel ou les rendre plus concis.

Cette suppression de fonctionnalité modifie également ce qui était auparavant le partage à proximité en la marque simplifiée Quick Share désormais partagée par Google et Samsung. La fonctionnalité est toujours la même : Quick Share vous permet d’envoyer du contenu à des appareils Android, ChromeOS et Windows à proximité prenant en charge cette fonctionnalité.

Pour compléter la dernière mise à jour, Google annonce que la commutation audio automatique arrive sur la Pixel Watch. “Vous pouvez basculer vos Pixel Buds Pro de votre Pixel Watch vers n’importe quel nombre de téléphones Pixel ou de tablette Pixel et recevoir des notifications utiles sur l’endroit où votre audio bascule”, a écrit la société dans son article de blog. Et enfin, Google apporte « Photomoji » à son application Messages :

Envie de réagir à un message avec une photo de vous ou de votre meilleur ami à quatre pattes ? Photomoji sur Google Messages vous permet de transformer vos photos préférées en réactions à l’aide de l’IA Google intégrée à l’appareil. Sélectionnez simplement la photo, examinez l’objet avec lequel vous souhaitez réagir et appuyez sur Envoyer. Vos créations seront enregistrées dans un onglet spécial pour être réutilisées et, en prime, vos amis dans les discussions de groupe pourront utiliser vos photomoji envoyés.