La dernière fonctionnalité de Twitter pourrait rendre le tweet moins intimidant

Que ce passe-t-il Twitter déploie une fonctionnalité mondialement appelée Twitter Circle qui permet aux utilisateurs de tweeter à des groupes plus petits. Pourquoi est-ce important Cette fonctionnalité pourrait rendre les utilisateurs de Twitter plus à l’aise pour tweeter et les encourager à passer plus de temps sur la plate-forme.

Twitter déploie une nouvelle fonctionnalité à l’échelle mondiale qui pourrait inciter certains utilisateurs à se sentir plus à l’aise pour partager leurs pensées en ligne.

Appelé Cercles Twitter, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de tweeter à un groupe plus restreint plutôt qu’à tous leurs abonnés. Lorsque les utilisateurs rédigent un tweet, ils voient une option pour partager un tweet avec Tout le monde ou leur cercle Twitter. Les utilisateurs peuvent ajouter jusqu’à 150 personnes à leur cercle Twitter et modifier qui fait partie du groupe.

La sortie mondiale du nouvel outil montre comment Twitter essaie d’encourager davantage de personnes à utiliser la plate-forme quotidiennement. Twitter a commencé à tester Twitter Circle en mai, et la société a déclaré que certains utilisateurs ont déclaré se sentir plus à l’aise pour tweeter et se sont tournés vers la fonctionnalité pour communiquer avec leurs amis. L’utilisation de Twitter Circle signifiait également qu’ils n’avaient pas besoin d’utiliser un deuxième compte et pouvaient éviter de basculer entre les paramètres de compte protégés et publics.

Twitter a déclaré mardi que la fonctionnalité avait également augmenté les tweets dans l’ensemble et que les utilisateurs avaient davantage réagi aux tweets de Twitter Circle avec des likes et des réponses.

D’autres plateformes de médias sociaux telles qu’Instagram ont également des fonctionnalités similaires où vous pouvez partager des publications avec un groupe d’amis proches. Alors que le bavardage sur les réseaux sociaux migre vers des espaces plus privés, on se demande également si ce type de contenu sera plus difficile à modérer. Les utilisateurs qui appartiennent à un cercle Twitter ne peuvent pas retweeter ce type de messages, mais il est toujours possible de capturer ces tweets. Twitter a déclaré qu’il prenait en compte les commentaires de ses partenaires et d’experts en sécurité en ligne.

La société de médias sociaux ajoute également plus de fonctionnalités dans une période tumultueuse. Twitter est dans une bataille juridique avec milliardaire Elon Musk qui tente de se retirer d’un accord pour acquérir la société pour 44 milliards de dollars. La société fait également l’objet d’un examen plus minutieux de la part des législateurs après que son ancien chef de la sécurité, Peiter “Mudge” Zatko, a déposé une plainte. plainte de lanceur d’alerte alléguant que Twitter a trompé les habitués et les investisseurs sur des problèmes de sécurité et d’autres problèmes.

Twitter Circle sera disponible sur les appareils Android et Apple et sur le site Web de la plateforme.