La dernière expérience YouTube doit être arrêtée

Youtube est apparemment en mode expérimental, et malheureusement pour les utilisateurs, aucune de leurs expériences et/ou tests ne semble profiter à ceux qui utilisent la version (gratuite) financée par la publicité du service. La dernière fois que nous en avons parlé, il s’agissait de plus de 10 annonces non désactivables avant une vidéo. Ce temps? Vidéos en résolution 4K derrière le mur payant YouTube Premium.

Comme l’a montré un utilisateur sur Twitter, les paramètres de qualité d’une vidéo YouTube ont montré que le service teste l’idée de placer la résolution 4K et derrière le mur payant Premium. Cela signifie que si vous ne payez pas pour un abonnement Premium, la meilleure qualité de vidéo que vous pourrez regarder est de 1440p. Bien que cette résolution soit suffisante pour certains, quiconque souhaite découvrir la dernière vidéo Droid Life en 4K devra payer pour le plaisir.

Dans une réponse à cet utilisateur, YouTube déclare : “Il semble que votre partie de notre expérience consiste à mieux connaître les préférences des fonctionnalités des téléspectateurs Premium et non Premium.”

Erreur grammaticale à côté (et qui se soucie de la grammaire sur Twitter, de toute façon ?), YouTube disant vouloir tester ce que les utilisateurs payants et non payants préfèrent en termes de qualité semble étrange. Je paie mon abonnement, mais je ne regarde presque jamais de vidéos en 4K. 1080p est suffisant pour moi, comme j’imagine que c’est le cas pour la plupart des autres. Qu’est-ce qu’ils essaient d’accomplir exactement avec ce test ? Personnellement, il semble qu’ils essaient simplement de mettre autant de fonctionnalités que possible derrière son mur payant Premium avant que les gens ne commencent à se plaindre.

La 4K devrait-elle être une fonctionnalité premium ?

Si YouTube a introduit pour la première fois 4K en tant que fonctionnalité Premium, bien sûr, continuez ainsi. Cependant, ce n’est pas ce qui se passe. Le support 4K existe depuis un certain temps pour tous les utilisateurs (payants et non payants), vous ne pouvez donc pas revenir en arrière et en faire Premium maintenant que les gens sont habitués à y avoir accès. Ce n’est pas ainsi que les choses fonctionnent. Du moins, ce n’est pas ainsi que les choses devraient fonctionner.

Je suis sûr que nous avons des gens ici qui ont des idées à ce sujet. J’aimerais les entendre. Est-ce bien pour YouTube de contrôler sa bande passante en fonction du montant que vous lui payez ? Ou tous les utilisateurs devraient-ils avoir accès à n’importe quelle qualité vidéo ?