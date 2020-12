Avec l’aide de la mission lunaire chinoise Chang’e 1 et 2, des scientifiques chinois ont publié une nouvelle étude qui identifie plusieurs nouveaux cratères à la surface de la lune. le étude publié mardi dans le journal Nature a estimé qu’il y avait plus de 1,00,000 cratères sur la lune.

L’importance de cette étude est qu’avec l’aide de ces cratères, l’histoire du système solaire peut être mieux comprise. Les scientifiques ont décrit ces cratères d’impact comme l’équivalent lunaire des fossiles que l’on trouve sur Terre. Les cratères présentent les caractéristiques de surface lunaire les plus dominantes et enregistrent l’histoire du système solaire lui-même. Avec cette étude, les scientifiques ont augmenté de façon phénoménale les informations qui étaient auparavant connues.

Au départ, il y avait un petit nombre de cratères reconnus et de cratères datés, soit 7895 et 1411, respectivement. Cependant, avec cette étude, les scientifiques ont progressivement identifié de nouveaux cratères et estimé leur âge avec des données Chang’E et des informations stratigraphiques par transfert d’apprentissage à l’aide de réseaux de neurones profonds.

Les scientifiques chinois ont utilisé les données de leurs premier et deuxième orbiteurs lunaires, Chang’e 1 et Chang’e 2. Les deux orbiteurs lunaires ont identifié près de 1 09 956 nouveaux cratères. Chang’e 1 et Chang’e 2 sont des engins spatiaux sans pilote lancés en 2007 et 2010, respectivement.

Plus tôt ce mois-ci, Chang’e 5 a atterri sur la lune pour collecter des roches lunaires qu’il a rapportées pour que les scientifiques les étudient. Cependant, cette recherche a été principalement menée à l’aide de technologies artificielles et de logiciels sophistiqués.

Expliquant la nécessité de mener cette étude, les scientifiques ont expliqué qu’avec les soixante ans d’avancées dans les projets d’exploration lunaire tels que les missions Luna et le programme Apollo de la NASA, diverses données lunaires, y compris des images numériques, des modèles numériques d’élévation (DEM) et des échantillons lunaires se sont accumulées.

À l’aide de l’inspection visuelle des images et des données DEM par des experts ou de la détection automatique d’un grand nombre de cratères lunaires, et par conséquent, de nombreuses bases de données de cratères ont été établies. Cependant, il a également généré un désaccord significatif dans le nombre de cratères parmi les bases de données existantes en raison de la subjectivité de la détection manuelle et des limites de la détection automatique avec différents types de données.

Depuis 1919, le Union astronomique internationale (IAU) a reconnu 9 137 cratères d’impact lunaire. Parmi ceux-ci, les âges de formation de 1675 cratères lunaires ont été regroupés par le Lunar and Planetary Institute (LPI) en 2015.

Ce qui a également aidé les scientifiques à obtenir des résultats précis, c’est la nature préservatrice de la surface de la Lune. Contrairement à la Terre, la Lune n’a pas d’eau, d’atmosphère ou d’activité tectonique, facteurs qui provoquent l’érosion. Par conséquent, les cratères sont restés intacts et plus de 99% de la surface lunaire a plus de 3 milliards d’années.