La dernière éruption en Islande s’apaise, mais le bouleversement explosif n’est pas encore terminé

Le dimanche 14 janvier, à 3 heures du matin, heure locale, les habitants de la ville côtière islandaise de Grindavík ont ​​été réveillés en sursaut par sirènes hurlantes. Une série de tremblements de terre a indiqué que le magma montait soudainement d’en bas, menaçant d’engloutir les rues et les maisons. À 7 h 57, de la lave a commencé à jaillir d’une fissure nouvellement ouverte juste au nord de la ville.

La ville a été rapidement évacuée, ce qui constitue la deuxième évacuation à Grindavík en raison de l’activité volcanique depuis novembre dernier. La fissure s’est rapidement étendue jusqu’à atteindre 3 000 pieds de long et a déversé de la lave vers la ville. Les murs défensifs, mis en place au moment d’une éruption en décembre dans la région, ont dévié une grande partie de la lave vers l’ouest de la ville. Mais la fissure a creusé les murs et des roches en fusion se sont glissées vers le sud, vers la périphérie de Grindavík.

C’est alors qu’un scénario cauchemardesque s’est produit. Vers 12h30, un deuxième fissure plus petite a émergé plus près de la limite nord-est de la ville et la lave a traversé plusieurs maisons évacuées au bulldozer, les renversant et les incendiant sans effort. Si cette coulée de lave se poursuivait pendant plusieurs jours, comme certains le craignaient, elle pourrait traverser des quartiers entiers.

“Et puis ça s’arrête”, dit Mike Burtonvolcanologue à l’Université de Manchester.

Le 15 janvier, la production de lave des deux fissures avait diminué précipitamment, la plus petite s’éteignant. L’activité sismique a diminué et le sol a cessé de trembler aussi intensément. Aux premières heures du 16 janvier, toute activité éruptive avait cessé.

Après un prélude géologique aussi formidable, Grindavík a fait face à une éruption initialement très intense, mais finalement de courte durée. Plusieurs maisons ont été détruites, mais grâce aux évacuations, aucune vie n’a été perdue.

L’éruption s’est peut-être arrêtée ou s’est peut-être simplement arrêtée. Un réservoir magmatique peu profond a été récemment injecté sous cette région de Svartsengi de la péninsule islandaise de Reykjanes. Il a fourni la lave nécessaire à l’éruption de décembre, a fait une pause, puis a fait de même pour l’éruption de ce mois-ci. Et certains éléments suggèrent que cette tendance est cyclique.

“Je pense que nous allons assister à une répétition de ces événements dans le futur”, déclare Þorvaldur Þórðarson, volcanologue à l’Université d’Islande. Malheureusement, pour les habitants de Grindavík, les ennuis sont peut-être loin d’être terminés.

Merci de respecter les droits d’auteur. L’utilisation non autorisée est interdite.

Les deux bûchers de la péninsule

Il y a environ 800 ans, entre 1210 et 1240, des éruptions sporadiques de fissures ont eu lieu dans la péninsule islandaise de Reykjanes, une période d’activité suivie d’une longue période de calme. Puis, en mars 2021, cette activité a semblé reprendre, à commencer par une éruption spectaculaire dans une vallée à côté d’un monticule volcanique inhabité nommé Fagradalsfjall.

Deux éruptions supplémentaires ont éclaté à proximité en 2022 et 2023, toutes deux éloignées des centres de population. Mais tout a changé en octobre dernier, lorsque la région de Svartsengi, au sud, contenant le populaire Blue Lagoon, une importante centrale géothermique et la ville de Grindavík, a commencé à s’agiter.

Une série de séismes de plus en plus fréquents et intenses ont atteint leur zénith début novembre. Le sol a tremblé et, dans certaines zones, sa forme a radicalement changé, endommageant les bâtiments et les routes de Grindavík. Le 10 novembre, une recrudescence des séismes violents a suggéré que le magma remontait rapidement à la surface et les 4 000 habitants de Grindavík ont ​​été rapidement évacués en pleine nuit.

Mais l’éruption ne s’est pas produite immédiatement. Au lieu de cela, le magma semblait s’accumuler et s’étendre latéralement juste sous la surface, menaçant d’émerger de n’importe où le long d’une ligne de 16 milles, y compris à l’intérieur de la ville elle-même. Ensuite, l’éruption a frappé juste au nord-est de la ville le 18 décembre et, heureusement, s’est propagée vers le nord, en s’éloignant de Grindavík.

Comme l’éruption de ce mois-ci, l’événement de décembre a impliqué une montée apparente d’une grande quantité de magma, suivie d’une courte éruption. Mais pourquoi et que se passe-t-il ensuite ?

Merci de respecter les droits d’auteur. L’utilisation non autorisée est interdite.

Dépêchez-vous et attendez

Répondre à ces questions commence par décoder la cacophonie sismique de la région. En novembre dernier, les scientifiques ont estimé qu’un volume important de magma avait pénétré dans la croûte peu profonde de la région de Svartsengi. Les tremblements de terre ont indiqué que la croûte se déplaçait vigoureusement dans deux directions différentes, créant un espace permettant au magma de monter d’en bas.

Le fait que ce magma n’ait pas éclaté immédiatement le 10 novembre implique qu’il avait du mal à trouver un chemin pour remonter à la surface, ou qu’il n’était pas prêt à entrer en éruption à ce stade.

De toute évidence, quelque chose a cédé le 18 décembre et le 14 janvier, lorsque deux brèves éruptions ont eu lieu. Cela suggère plusieurs choses, notamment que « le conteneur de magma est assez grand, peu profond et se brise facilement », explique Burton.

Si cette cache de magma devient un peu trop pressurisée – par exemple, à cause d’un magma plus riche en gaz qui y coule par le bas – alors une partie de ce magma peut être forcée à la surface. Et quand tu es que peu profond dans la croûte, « il n’y a pas beaucoup de résistance à l’éruption », explique Burton.

Les deux éruptions de Grindavík ont ​​commencé de manière très intense, en particulier celle de décembre, avec des volumes importants de magma jaillissant à une vitesse vertigineuse. Cela indique que les forces motrices initiales des éruptions étaient élevées. “Plus vous parvenez à créer une pression interne avant qu’elle ne se rompe, plus vite les choses sortiront”, explique Þórðarson.

Mais dans les deux cas, la production de lave a considérablement diminué après les premières heures, avant de s’arrêter complètement. “Au fur et à mesure qu’il libère le magma, le chemin se ferme à peu près aussi rapidement”, explique David Pyle, volcanologue à l’Université d’Oxford. Il le compare à une trappe. Au début, la haute pression repousse le magma, gardant la porte entrouverte ; Finalement, la pression chute et la porte se ferme brusquement.

Une chute de pression provoque le retour en arrière des roches autour du magma ascendant et le scellement de ce chemin, empêchant ainsi toute fonte supplémentaire du réservoir d’éclater. Les choses se stabilisent alors, mais un autre pic de pression interne, provoqué peut-être par l’injection d’un nouveau magma ou par la fuite de plus de gaz de la roche en fusion elle-même, pourrait déclencher une autre éruption petite mais intense.

Merci de respecter les droits d’auteur. L’utilisation non autorisée est interdite.

Un cycle incassable

Bien que les recherches sur ces éruptions en soient encore à leurs débuts, les scientifiques pensent que l’activité volcanique autour de Grindavík semble être un cycle sans point de rupture clair.

Ce réservoir de magma « perd une si petite fraction de son volume qu’il ne se vide pas complètement, il peut donc continuer à le faire », explique Burton. Si le réservoir est suffisamment alimenté par les profondeurs, comme cela semble être le casil peut s’écouler beaucoup de temps avant que le système ne se fige suffisamment pour cesser complètement d’éclater.

Cela signifie qu’il est peu probable que l’éruption de ce mois-ci soit la dernière à perturber Grindavík. Il n’y a aucun signe qu’une autre éruption soit imminente, mais la présence de magma juste en dessous de la ville et l’inflation continue de la région ne présagent rien de bon.

Les éruptions de décembre et de janvier ne sont peut-être même pas des événements distincts, mais la même éruption interrompue par une brève pause – et maintenant l’activité a en pause encore. La lave pourrait, dans un avenir proche, émerger de nouvelles fissures ou réactiver les anciens.

Svartsengi et Fagradalsfjall, plus éloigné, ne resteront peut-être pas les deux seuls centres volcaniques actifs de Reykjanes. Il n’y a aucune preuve que d’autres régions aient actuellement du magma qui s’accumule sous elles de la même manière, mais cela pourrait changer, comme le montre la multitude d’anciennes cicatrices de fissures sillonnant une grande partie de la péninsule.

La perspective de coexister avec des années, voire des décennies, d’éruptions de fissures dispersées à Reykjanes peut sembler désespérée. Mais ce n’est pas le cas. “Le Met Office islandais [which handles natural hazards science] ont clairement fait un travail brillant », déclare Pyle. Une surveillance de pointe, 24h/24 et 7j/7, a contribué à assurer la sécurité de la population.

Les barrières défensives construites autour de Grindavík pendant les mois d’hiver se sont révélées vitales. En partie constituées de sol volcanique et de roches compactées, ces barrières ont détourné une grande partie de la coulée de lave de la première fissure, plus grande, loin de la ville.

« La barrière a fonctionné. Mais cela a fonctionné parce que l’éruption n’a pas duré très longtemps », explique Burton. “Cela leur a donné du temps, et c’est énorme dans cette situation.”

Toutefois, les murs défensifs ne peuvent pas faire grand-chose. Une nouvelle fissure éruptive peut apparaître sans avertissement, ce qui rend difficile la protection contre toutes les éruptions possibles. Au lieu de cela, dit Þórðarson, la meilleure défense est d’être aussi proactif que possible : cartographier les sites susceptibles de connaître des éruptions de fissures, tracer la direction dans laquelle la lave peut s’écouler et placer les matériaux dans les zones à haut risque, prêts à ériger des murs le cas échéant. le plus rapidement possible si une éruption commençait.

«Nous disposons des outils pour y parvenir», déclare Þórðarson. Mais ce ne sera pas facile. La péninsule de Reykjanes est bel et bien entrée dans une ère chaotique et hypervolcanique, dans laquelle des choix difficiles devront être faits. « Il est temps d’accepter cette nouvelle réalité », dit-il.