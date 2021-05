La dernière épicerie fermée il y a des années, des supermarchés sans pilote à la rescousse des zones rurales suédoises

Les épiceries ferment les unes après les autres dans les campagnes suédoises, laissant les villageois parcourir des kilomètres pour acheter de la nourriture. Mais un nouveau type de magasin a vu le jour dans leur sillage: des supermarchés sans personnel dans des conteneurs mobiles. À Veckholm, un village de quelques centaines d’habitants à 80 kilomètres (50 miles) de Stockholm, la dernière épicerie a fermé il y a plus de dix ans. Puis, il y a un an et demi, même le petit dépanneur de la seule station-service a fermé ses portes. Les villageois n’avaient d’autre choix que de voyager une demi-heure en voiture jusqu’au supermarché le plus proche. Mais en juillet 2020, une épicerie automatisée et sans pilote est arrivée en ville. Dans un conteneur déposé au milieu d’un champ, ouvert 24h / 24, le supermarché de 20 mètres carrés (215 pieds carrés) vend des centaines d’articles – et il n’y a pas de caissier en vue.

«Depuis un certain temps, il n’y a rien eu dans ce domaine et je pense que la plupart d’entre nous qui vivent ici ont vraiment raté ça», a déclaré Giulia Ray, apiculteur à Veckholm. «C’est tellement pratique d’avoir ça dans la région», a-t-elle déclaré. AFP, faisant ses propres courses et réapprovisionnant les rayons de la boutique avec son miel en même temps.

Les acheteurs déverrouillent la porte du supermarché avec une application sur leur smartphone. « Nous venons ici trois fois par semaine et achetons ce dont nous avons besoin », a déclaré à l’AFP Lucas Edman, un technicien travaillant dans la région pendant quelques semaines. « C’est un peu plus cher mais ça va. C’est un prix que je peux payer. ne pas aller dans un autre magasin. «

Il a scanné ses pizzas et ses sodas sur l’application de son téléphone, qui est liée à son compte bancaire et à un système d’identification national – une sécurité antivol supplémentaire, selon le magasin. Et tout est fait sous l’œil vigilant d’une seule caméra de sécurité.

Réduire les coûts

En Suède, le nombre d’épiceries – allant des grandes surfaces aux petits dépanneurs – est passé de 7 169 en 1996 à 5 180 en 2020, selon les statistiques officielles. Alors que le nombre de grandes surfaces a presque triplé en 24 ans, de nombreux magasins ruraux ont fermé leurs portes, souvent en raison, comme ailleurs en Europe, d’un manque de rentabilité. Daniel Lundh, qui a cofondé les Lifvs, a ouvert près de 30 magasins sans personnel dans les zones rurales de la Suède et dans les zones urbaines sans magasins au cours des deux dernières années.

«Pour pouvoir maintenir des prix bas pour le client, nous devons être en mesure de contrôler nos coûts d’exploitation. Cela signifie donc contrôler le loyer – c’est pourquoi les magasins sont assez petits – mais aussi contrôler les frais de personnel « , a déclaré Lundh.

Il prévoit d’ouvrir ses premiers supermarchés sans personnel en dehors de la Suède au début de l’année prochaine. Domenica Gerlach, qui gère le magasin Veckholm, ne vient qu’une fois par semaine pour recevoir les livraisons. Elle gère également trois autres magasins, tous des conteneurs mobiles.

Peter Book, le maire d’Enkoping, la municipalité à laquelle appartient Veckholm, n’a que de bonnes choses à dire sur les trois magasins de conteneurs qui ont ouvert dans son quartier.

Et il aimerait en voir plus. «Il est plus facile de faire un pas pour y déménager si vous savez que vous avez cette installation», a-t-il déclaré.

Lieu de rencontre et ‘salut’

En Suède, l’un des pays les plus digitalisés au monde, Lifvs, à l’instar de ses rivaux suédois AutoMat et 24Food qui ont également fait leur apparition en milieu rural, bénéficie d’une population très branchée.

En 2019, 92% des Suédois avaient un smartphone. Ironiquement, les magasins sans personnel, qui se trouvent au milieu de nulle part, jouent également un rôle de «lieu de rencontre» pour les habitants. «Vous venez ici, vous prenez de l’essence et vous entrez à l’intérieur et vous achetez quelque chose, et peut-être que quelqu’un d’autre est là et vous pouvez discuter, »dit Ray.

Le maire Book a fait écho à cette idée, affirmant que les magasins permettent de «connecter la société». La pandémie a également prouvé l’utilité des magasins, car aucun contact avec d’autres personnes à l’intérieur du magasin n’est nécessaire. En raison de Covid-19, une seule personne à un temps est autorisé à l’intérieur du magasin Veckholm.

«Ma mère habite également à proximité et… c’était un magasin dans lequel elle pouvait entrer pendant tout ce temps. Elle n’a été (capable d’aller) nulle part « , a déclaré Ray à propos de sa mère de 75 ans. » Cela a été un salut pour elle. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici