La dernière éclipse solaire de l’année peut être vue ce mardi

CNN

—



Lorsque la lune passera entre le soleil et la Terre pour la deuxième fois cette année, elle bloquera la majeure partie de la lumière du soleil et projettera son ombre sur notre planète, ce qui donnera une forme de croissant lumineux et ardent dans le ciel.

Cette éclipse solaire se produira ce mardi et sera visible dans certaines parties du Groenland, de l’Islande, de la majeure partie de l’Europe, du nord-est de l’Afrique et de l’Asie occidentale et centrale. Il durera près de quatre heures à partir de 5 h HE, ou jusqu’au début de l’après-midi la plupart du temps pour ceux de l’hémisphère oriental.

Étant donné que le soleil, la lune et la Terre ne seront pas parfaitement alignés, ce sera une éclipse partielle – d’où la forme en croissant de la lumière du soleil, qui semblera apparaître sous la lune. À l’éclipse maximale, où il y aura la plus grande couverture du soleil, environ 86% du soleil sera couvert, selon EarthSky.

La lune sera à près de quatre jours de son périgée, son point le plus proche de la Terre dans son orbite de 27 jours, pendant l’éclipse, et apparaîtra donc un peu plus grande que d’habitude.

Selon Michael Kirk, le chercheur principal de l’équipe d’activation de l’éducation héliophysique de la NASA, ceux qui peuvent voir l’éclipse près du maximum pourront voir un soleil en forme de croissant pointé vers le haut, presque comme s’il y avait une bouchée.

“Quand tu sors et que tu vois une éclipse solaire, que ce soit une éclipse partielle ou que ce soit une éclipse totale, qui sont vraiment spéciales, tu finis par avoir l’impression de faire partie de toute cette danse céleste entre la Terre et le soleil et la lune “, a déclaré Kirk. “Et cela vous donne un sentiment d’appartenance … c’est là que vous vous trouvez dans le système solaire, qui est si vaste.”

Il n’est pas prudent de regarder les rayons du soleil sans lunettes de protection, même lorsque le soleil est principalement couvert par la lune. Selon l’American Astronomical Society, il est important de porter une protection oculaire conforme aux normes internationales pour être considéré comme de bonnes “lunettes d’éclipse”.

Il est également déconseillé de regarder le soleil à travers un appareil photo, un télescope, des jumelles ou tout autre appareil optique non filtré, même en portant des lunettes appropriées.

Une éclipse solaire se produit toujours environ deux semaines avant ou après une éclipse lunaire, lorsque la pleine lune entrera dans l’ombre de la Terre, donnant à la lune une teinte rougeâtre. Cela est dû au placement du soleil, de la lune et de la Terre, qui sont presque dans un plan plat mais qui ont une oscillation sur leur orbite. Une éclipse solaire se produit lorsque le soleil, la lune et la Terre sont alignés, la lune étant dans une phase de nouvelle lune ; dans deux semaines, le soleil, la Terre et la pleine lune s’aligneront sur la Terre et la lune changeant de place sur leur orbite et provoquant une éclipse lunaire, selon Kirk.

Cette prochaine éclipse solaire partielle sera suivie d’une éclipse lunaire totale de la pleine lune exactement deux semaines plus tard, le 8 novembre, selon The Old Farmer’s Almanac. Contrairement à une éclipse solaire, qui n’est visible que dans une zone relativement petite du monde, une éclipse lunaire peut être vue de n’importe où du côté nocturne de la Terre.

Contrairement à une éclipse solaire, la visualisation d’une éclipse lunaire ne nécessite aucun équipement de sécurité.

La prochaine opportunité de voir une éclipse solaire ne sera pas avant le 20 avril 2023, quand il y aura une éclipse solaire annulaire visible en Australie, en Antarctique et en Asie du Sud-Est, selon la NASA, et provoquera un anneau de feu complet entourant la lune.

“Cette éclipse partielle est vraiment un aperçu de l’année prochaine”, a déclaré Kirk. “Nous recherchons celui-ci pour vraiment nous préparer et nous recharger, et faire passer le mot sur l’éclipse annulaire.”

Bien que cette éclipse solaire partielle et cette éclipse lunaire totale soient les dernières à voir pour le reste de 2022, il y a d’autres événements spatiaux à observer dans le ciel cette année. Deux autres pleines lunes tomberont le 8 novembre (la lune du castor) et le 7 décembre (la lune froide), et il y a également cinq pluies de météores supplémentaires sur le calendrier, selon le guide des pluies de météores 2022 d’EarthSky :

• 5 novembre : Taurides du Sud

• 12 novembre : Taurides du Nord

• 18 novembre : Léonides

• 14 décembre : Géminides

• 22 décembre : Ursides