La dernière éclipse lunaire totale depuis 3 ans arrive mardi

Mieux vaut attraper l’acte de disparition de la lune mardi – il n’y en aura pas d’autre comme ça avant trois ans.

L’éclipse lunaire totale sera visible dans toute l’Amérique du Nord avant l’aube – le plus à l’ouest, mieux c’est – et à travers l’Asie, l’Australie et le reste du Pacifique après le coucher du soleil. En guise de gâterie supplémentaire, Uranus sera visible à seulement une largeur de doigt au-dessus de la lune, ressemblant à une étoile brillante.

La totalité durera près d’une heure et demie – de 5 h 16 à 6 h 41 HNE – alors que la Terre passera directement entre la lune et le soleil.

Connue sous le nom de lune de sang, elle apparaîtra orange rougeâtre à la lumière des couchers et levers de soleil de la Terre. Au plus fort de l’éclipse, la lune sera à 242 740 miles (390 653 kilomètres), selon les scientifiques de la NASA. Les jumelles et les télescopes amélioreront l’observation, à condition que le ciel soit dégagé.

L’Amérique du Sud aura un aperçu de l’éclipse lunaire de mardi, si le temps le permet. Au total, l’Afrique, le Moyen-Orient et la majeure partie de l’Europe devront attendre jusqu’en 2025.

Parmi ceux qui diffusent en direct l’extravagance lunaire de mardi : l’Observatoire Griffith à Los Angeles et le projet de télescope virtuel basé en Italie.

C’est la deuxième éclipse lunaire totale cette année ; le premier était en mai. La prochaine n’aura pas lieu avant 2025. De nombreuses éclipses lunaires partielles seront disponibles entre-temps.

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Marcia Dunn, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Éclipse LunaireluneL’Espace