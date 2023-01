La dernière demeure de Lisa Marie Presley à Graceland préparée : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Lisa Marie Presley‘s dernier lieu de repos est en cours de préparation à Graceland à Memphis, Tennessee pour son prochain mémorial public le dimanche 22 janvier. En images et une vidéo obtenue par le Courrier quotidien que l’on peut voir ici, on peut voir des ouvriers à quatre pattes creuser une tombe et se préparer à l’arrivée de la défunte fille de la légende du rock Elvis Presleyqui sera enterrée à côté de son défunt fils, Benjamin Keough. D’autres images montrent des dizaines de cônes de construction orange éparpillés dans la zone et des fleurs laissées par des fans devant la porte d’entrée de l’ancienne maison d’Elvis.

La tombe de Lisa est située à côté de la fontaine de l’arrière-cour de Graceland et presque directement en face de l’endroit où son père est enterré. Plusieurs autres membres de la famille Presley sont enterrés à Graceland, dont le père d’Elvis, Vernonmère, Gladyset sa grand-mère, Minnie-Mae. La tombe d’Elvis peut être vue ci-dessous. Il y a aussi une pierre commémorative pour le frère jumeau d’Elvis, décédé à la naissance en 1935, au cimetière familial.

Comme les fans le savent, Lisa est décédée de façon inattendue à l’âge de 54 ans le jeudi 12 janvier après avoir subi un arrêt cardiaque. Cela s’est produit quelques jours seulement après qu’elle a commencé à regarder avec émotion Austin Butler31 ans, accepte son tout premier Golden Globe pour avoir interprété Elvis Presley dans le biopic de 2022, Elvis, à la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards. Elle a également fait la une des journaux ce soir-là pour avoir écrasé l’interview d’Austin sur le tapis rouge avec Divertissement ce soir et ravi de la performance d’Austin. “Je ne savais vraiment pas quoi faire de moi après avoir vu [the movie]», se souvient-elle. “J’ai dû prendre environ cinq jours pour le traiter parce que c’était tellement incroyable et tellement juste et tellement authentique que, oui, je ne peux même pas décrire ce que cela signifiait.”

Avant cela, cependant, elle aurait été de bonne humeur au Formosa Cafe à West Hollywood, en Californie, avec sa fille, Riley Keough33 ans, Austin, et le directeur de Elvis, Baz Luhrmann, pour célébrer ce qui aurait été le 88e anniversaire d’Elvis. “Ils étaient vraiment adorables ensemble. Ils étaient côte à côte toute la nuit. Bobby Vertle propriétaire du café, a dit PERSONNES le 14 janvier. « Et bien sûr, je pense qu’ils avaient des choses à faire ce soir-là. Ils devaient s’asseoir ensemble dans le stand d’Elvis, et ils devaient prendre des photos, mais ils semblaient vraiment vraiment l’apprécier…. Ils semblaient très heureux.

Bien que l’on sache qu’elle a souffert d’un arrêt cardiaque, la cause de la mort subite de Lisa n’a pas encore été révélée. Tout ce que l’on sait à ce jour, c’est que son ex-mari, Danny Keough, lui a pratiqué la RCR dans leur maison d’Hollywood en attendant l’arrivée des ambulanciers. Elle a ensuite été placée dans un coma artificiel et était sous assistance respiratoire avant de décéder plus tard dans la soirée à l’hôpital. Sa famille a une longue histoire d’insuffisance cardiaque, y compris son père, décédé d’une crise cardiaque liée à son abus d’une myriade de drogues. Il est décédé à l’âge de 42 ans en 1977. Sa mère est également décédée jeune à l’âge de 44 ans en raison d’une insuffisance cardiaque.

Lisa était très consciente que la maison de son enfance serait son dernier lieu de repos et a même chanté son destin dans sa chanson de 2003 intitulée “Light’s Out”. Elle a chanté: «Quelqu’un a éteint les lumières là-bas à Memphis, c’est là que ma famille est enterrée et partie. … La dernière fois que j’étais là-bas, j’ai remarqué qu’il restait un espace à côté d’eux là-bas à Memphis dans la putain de pelouse arrière.

Elle en a également parlé en discutant de sa chanson dans une interview de 2003 avec Playboy. «La pelouse arrière de Graceland est un cimetière, en gros. Combien de personnes ont une tombe familiale dans le jardin ? » interrogea-t-elle. “Combien de personnes se souviennent de leur destin, de leur mortalité, de chaque [expletive] journée? Toutes les tombes sont alignées et il y a une place là-bas, qui m’attend, juste à côté de ma grand-mère.

Lisa a laissé trois enfants vivants à son décès: des filles jumelles harpiste et Finleyqu’elle partage avec son ex-mari Michel Lockwoodet sa fille Riley, qu’elle partage avec Danny.

