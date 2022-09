La dernière demeure de la reine Elizabeth II révélée

Le palais de Buckingham a publié une photographie de la dernière demeure de la reine Elizabeth II dans la chapelle Saint-Georges après son inhumation à Windsor lundi.

Une pierre de registre gravée portant le nom du défunt monarque a été installée dans la chapelle commémorative du roi George VI, une annexe de la chapelle principale, lundi soir après un service privé auquel sa famille a assisté.

La dalle est sculptée à la main dans du marbre noir belge et comporte des incrustations de lettres en laiton lisant les noms de ses parents – le roi George VI et la reine Elizabeth – suivis du nom de feu la reine ainsi que de celui de son mari, le prince Philip. Une étoile jarretière sépare les deux couples royaux, et les années de naissance et de décès ont été inscrites à côté de chaque nom.

Une pierre de registre a été installée à la chapelle commémorative du roi George VI, à la suite de l’inhumation de Sa Majesté la reine Elizabeth. La chapelle commémorative du roi George VI se trouve dans les murs de la chapelle Saint-Georges, à Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 – La famille royale (@RoyalFamily) 24 septembre 2022

Les quatre membres de la famille royale étaient membres de l’Ordre de la Jarretière, l’ordre de chevalerie le plus ancien du pays qui remonte à l’époque médiévale et au règne du roi Édouard III. Les membres du groupe sont personnellement choisis par le souverain en reconnaissance du service d’un individu à la nation et comprennent plusieurs membres de la famille royale, d’anciens premiers ministres et d’autres personnalités. Le foyer spirituel de l’ordre est la chapelle Saint-Georges.

La reine a été inhumée après des funérailles d’État élaborées à l’abbaye de Westminster à Londres, auxquelles ont assisté des dirigeants du monde entier. Plus de 26 millions de personnes au Royaume-Uni se sont connectées pour regarder le service funèbre lundi, le premier à être télévisé pour un monarque britannique.

Lorsque le mari de la reine, âgé de 73 ans, le prince Philip, est décédé en avril 2021, son cercueil a d’abord été placé dans la voûte royale, située sous Saint-Georges, où il est resté jusqu’à ce qu’il puisse être déplacé dans la chapelle commémorative à la mort de la reine. Les cendres de la sœur de la reine, la princesse Margaret, décédée en 2002, sont également enterrées dans la chapelle.

Les résidences royales, dont le château de Windsor, sont fermées depuis la mort du monarque le 8 septembre. Mais le grand public pourra visiter le lieu de repos de la reine lors de la réouverture du château le 29 septembre.

Certaines zones des résidences royales ont rouvert aux touristes jeudi, notamment la Queen’s Gallery au palais de Buckingham, le palais de Holyroodhouse et la Queen’s Gallery à Édimbourg, en Écosse, selon le Royal Collection Trust. Cependant, l’ouverture estivale de Buckingham Palace des State Rooms et Royal Mews ne reviendra pas cette année.

De plus, les expositions spéciales marquant le jubilé de platine de la reine au palais de Buckingham, au château de Windsor et au palais de Holyroodhouse ne rouvriront pas au public, a ajouté la fiducie.

La photographie de la pierre du grand livre intervient un jour après que le palais de Buckingham a publié un nouveau portrait du roi Charles III avec les boîtes rouges emblématiques du souverain.

L’image a été prise par la société britannique PA Images et montre Charles au travail la semaine dernière.

“L’image a été prise dans la salle du XVIIIe siècle du palais de Buckingham la semaine dernière et montre Sa Majesté le roi exerçant des fonctions gouvernementales officielles depuis la boîte rouge du roi”, a déclaré le palais dans un communiqué.

Les boîtes rouges contiennent des documents importants de ministres du gouvernement du Royaume-Uni et de représentants du Commonwealth et d’ailleurs.

“Les documents sont envoyés du bureau du secrétaire privé au roi, où qu’il soit en résidence, dans une boîte d’expédition rouge verrouillée”, a-t-il ajouté.

En arrière-plan derrière le nouveau monarque se trouve une photographie en noir et blanc du défunt monarque et duc d’Édimbourg, qui était un cadeau de Noël au couple du roi George VI en 1951.

La famille royale observe une nouvelle semaine de deuil après les funérailles nationales à la demande du roi. Charles III serait maintenant retourné en Écosse avec la reine consort pour pleurer en privé.wsz