La dernière défaite des Giants contre les Cowboys s’accompagne d’une peur d’une commotion cérébrale à Malik Nabers

Pas assez bien.

Mieux, oui. Plus près, oui.

Mais pas encore là.

Daniel Jones est plaqué par un défenseur de Dallas lors de la première moitié de la défaite 20-15 des Giants lors de la quatrième semaine contre les Cowboys le 26 septembre 2024. Robert Sabo pour le New York Post

«S’il y a un mot pour décrire cela, c’est frustrant», a déclaré l’ailier rapproché Daniel Bellinger.

Les Giants se sont aventurés dans un match aux heures de grande écoute jeudi soir contre les Cowboys, l’équipe qui les bat régulièrement, généralement de manière décisive.

Ce n’était pas ça.

Les Giants ont gardé leurs fans à leur place au MetLife Stadium du début à la fin, mais ils n’ont pas pu terminer ce qu’ils avaient commencé dans une défaite de 20-15 qui les a ramenés à 1-3 cette saison.

C’était un progrès, compte tenu de la façon dont les Giants sont habituellement secoués par les Cowboys. Non pas que cela soit satisfaisant de quelque manière que ce soit.

« Nous ne nous sentons pas bien d’avoir perdu », a déclaré Daniel Jones.

Malik Nabers est aidé à quitter le terrain après avoir subi une commotion cérébrale à la fin du quatrième quart-temps de la défaite des Giants. PA

« Ouais. Encore une fois, le résultat est mauvais », a déclaré l’entraîneur Brian Daboll. «Je pensais qu’il y avait une amélioration. Je pense qu’il y a eu une amélioration continue. La semaine dernière, nous avons obtenu le résultat souhaité, cette semaine nous ne l’avons pas obtenu, ce qui est blessant. C’est douloureux. Nous avons joué le match comme nous devions le jouer, nous avons raté quelques choses.

Il n’y avait aucun moyen pour les Giants de créer la surprise sans marquer un touché et c’était leur perte.

Dak Prescott a lancé des passes de touché en première mi-temps à Rico Dowdle et CeeDee Lamb et les Giants n’ont pas réussi à se frayer un chemin dans la zone des buts de Dallas.

Ils ont été arrêtés sur la ligne des 3 verges au troisième quart et ils ont réussi un premier essai sur la ligne des 20 verges de Dallas au début du quatrième quart, et le résultat final a été le cinquième panier de Greg Joseph pour réduire le déficit à 17- 15 avec 11h11 à jouer.

Malik Nabers, parti à la fin du quatrième quart-temps en raison d’une blessure, remonte le terrain après avoir réussi l’un de ses 12 attrapés lors de la défaite des Giants. Robert Sabo pour le NY Post

Le deuxième panier de Brandon Aubrey a porté le score à 20-15 avec 6:54 à jouer.

Les Giants avaient besoin d’un touché.

Ils ont échoué – encore une fois – lorsqu’au quatrième essai de leur propre ligne de 45 verges, Jones a été expulsé de la poche et, roulant vers sa gauche, a lancé une passe vers la ligne de touche gauche à Malik Nabers.

La recrue a tenté de réaliser un plongeon tout en restant dans les limites contre le demi de coin Trevon Diggs, mais n’a pas réussi à retenir le ballon alors qu’il tombait hors des limites, tombant sur le ballon à 3:21 de la fin.

Nabers a été secoué sur le jeu et le dernier souffle des Giants allait et venait.

On lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.

Les Giants ont récupéré le ballon à 28 secondes de la fin et la passe désespérée de Jones a été interceptée à cinq secondes de la fin.

Jones (29 sur 40, 281 yards) lors d’une autre sortie solide a gardé le ballon en mouvement et a trouvé Nabers 12 fois pour 115 yards. Wan’Dale Robinson a capté 11 passes pour 71 verges.

Cependant, il n’y avait pas assez de jeu dynamique.

Cinq buts sur le terrain ne permettront pas de gagner beaucoup de matchs.

« C’est définitivement à nous de réussir des jeux dans le jeu de passes et nous en avons fait beaucoup », a déclaré Darius Slayton. « Nous en avons fait assez pour y arriver, mais nous n’en avons pas fait assez pour marquer et finalement, il faut marquer pour gagner. Nous devons trouver un moyen de gagner plus lorsque cela est nécessaire.

Les Cowboys (2-2) ont appris à quel point ils avaient mal joué lors de défaites consécutives à domicile et il y avait toutes sortes de tensions et de consternation autour d’une équipe qui est censée être parmi les meilleures de la NFC.

CeeDee Lamb réussit un touché lors de la défaite des Giants contre les Cowboys. Robert Deutsch-Imagn Images

Il n’y avait rien de très impressionnant dans la façon dont les Cowboys géraient leurs affaires, mais ils ont étendu leur étrange domination dans cette série.

Le rythme continue pour les Giants.

Ils sont désormais les tristes propriétaires d’une séquence de sept défaites consécutives contre Dallas et ont perdu 14 de leurs 15 derniers matchs dans cette série à sens unique.

C’était la 10e fois au cours des 12 dernières années que ces équipes se rencontraient aux heures de grande écoute et les Giants ont désormais une fiche de 1-9 dans ces matchs phares.

Jones a désormais une fiche de 1-13 en tant que quart partant dans les matchs aux heures de grande écoute.

D’un autre côté, Prescott a désormais battu les Giants 13 fois de suite. Prescott a complété 22 des 27 passes pour 221 verges.

La saison dernière, les Giants ont été battus à deux reprises par les Cowboys par un score combiné de 89-17 – le balayage de la série le plus déséquilibré de l’histoire de la franchise de Dallas.

Dès le début de ce match, les Giants ont montré qu’ils n’allaient pas se laisser bousculer et mettre en déroute comme ils l’ont été en 2023.

Brandon Aubrey réussit un panier de 40 verges au quatrième quart de la défaite des Giants contre les Cowboys. PA

Mais ils n’ont rien pu faire sur le terrain – 26 verges au sol – contre la défense contre la course la moins bien notée de la ligue.

Les Giants menaient 14-9 à la mi-temps et c’était à peu près la même chose pour commencer la seconde mi-temps.

Les Giants ont gardé le ballon pendant 6 :18 et Jones a transmis le ballon à Slayton et aux recrues Tyrone Tracy et Nabers pour avancer vers la ligne des 10 verges de Dallas.

Une troisième passe à Robinson a échoué sur un tacle de jambe de DeMarvion Overshown.

Daboll avait une décision à prendre au quatrième essai sur la ligne des 3 verges, mais il a opté pour un autre panier de Joseph pour tirer à 14-12.

Aubrey, le botteur le plus en vue de la NFL, a répliqué avec un panier de 60 verges pour prolonger l’avance de Dallas à 17-12. Les Giants ne sont jamais entrés dans la zone des buts pour menacer les Cowboys.

« Déçu, pas découragé », a déclaré Kayvon Thibodeaux.

« Ils ne nous ont pas battus. J’ai senti que nous nous battions », a déclaré le plaqueur droit Jermaine Eluemunor. « C’est un cliché à dire dans la NFL, mais je pense que c’est vrai dans ce match. »