La dernière date limite de dépôt approche pour les candidats aux élections municipales dans le centre de l’Okanagan – Kelowna Capital News

Les personnes intéressées à se présenter comme maire, conseiller municipal, conseiller scolaire ou directeur de district régional aux élections municipales d’octobre n’ont plus que quelques jours pour soumettre leur candidature.

La date limite est le 9 septembre à 16 h.

Cela s’applique à la ville de Kelowna, à la ville de West Kelowna, au district de Lake Country, au district de Peachland et au district régional Central Okanagan (RDCO). Les documents de candidature doivent être déposés auprès des bureaux municipaux et du DRCO respectifs.

Les candidats au maire et au conseil doivent recueillir les signatures de 10 proposants, tandis que les candidats au conseil scolaire, pour le conseil scolaire du district scolaire n ° 23, ont besoin de deux proposants.

Le jour du vote général est le 15 octobre.

