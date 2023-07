La dernière danse de Lionel Messi avec Barcelone ! La superstar de l’Inter Miami devrait recevoir ses adieux au Boyhood Club

Même si Barcelone était sur le point de signer Lionel Messi cet été, après que le vainqueur argentin de la Coupe du monde ait quitté le Paris Saint-Germain, les turbulences financières des géants de la Liga signifiaient qu’ils ne pouvaient pas se permettre de signer Messi tout en poursuivant leurs autres objectifs de transfert. . Ainsi, Messi a décidé de choquer tout le monde du football et a rejoint le club de la Major League Soccer (MLS) Inter Miami, copropriété de l’ancienne légende du Real Madrid, David Beckham.

Messi peut cependant avoir sa dernière danse avec Barcelone, car le joueur de 36 ans est en passe de faire un « adieu » au Camp Nou, où il a commencé sa carrière.

Le copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a confirmé que Messi ne rejoindrait pas Barcelone en prêt, cependant, il fera « tout » en son pouvoir pour s’assurer que l’Argentin reçoive un adieu dans son club d’enfance.

Messi a passé la majeure partie de sa carrière au Barça depuis ses débuts en 2003 et a été avec les géants de la Liga jusqu’en 2021. En raison de la crise financière du club qui reste un problème toujours non résolu, il a dû quitter son équipe d’enfance et rejoindre le Paris Saint Germain. .

Son contrat avec le PSG a expiré plus tôt cet été et malgré l’intérêt de l’équipe saoudienne de la Pro League Al Hilal, Messi les a snobés pour rejoindre l’Inter Miami.

Depuis que le footballeur légendaire a quitté le Barca dans des circonstances sombres, il n’a jamais eu la chance de dire au revoir aux fans, cependant, le copropriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a déclaré qu’il essaierait de faciliter un « adieu » pour Messi au Camp Nou.

Mas a déclaré au podcast Offside with Taylor Twellman: «Je ne sais pas s’il s’agit d’un type de match amical ou d’adieu. Ils ont ce trophée Gamper pour lequel ils jouent cet été. »

« Mais il y aura quelque chose où, espérons-le, lorsque le nouveau Camp Nou sera ouvert, parce que leur stade là-bas, ils ne joueront pas pendant un an et demi, espérons-le, Lionel Messi pourra dire au revoir », a-t-il ajouté.

De plus, Messi ne rejoindra pas son club d’enfance en prêt car Jorge Mas a entièrement exclu cette possibilité.

« Cela n’implique pas de jouer pour Barcelone. Il ne sera pas prêté là-bas. Cela n’arrivera pas », a-t-il confirmé.

Messi a connu un début de vie à succès à l’Inter Miami en marquant trois fois et en préparant une passe décisive en seulement deux apparitions pour son nouveau club.