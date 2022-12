La dernière Coupe du monde de Messi et Ronaldo est la fin de la plus grande génération du football

Messi et Ronaldo, cependant, ont toujours été autre chose: les fers de lance et les porte-flambeau d’une génération de joueurs qui domine le football depuis plus d’une décennie, le casting le plus étoilé que le football ait jamais réuni. Que ce soit le plus talentueux n’est pas, d’une certaine manière, particulièrement pertinent. Ce qui est incontestable, c’est qu’il est, de loin, le plus célèbre.

Petit guide de la Coupe du monde 2022 Carte 1 sur 9 Qu’est-ce que la Coupe du monde ? L’événement quadriennal oppose les meilleures équipes nationales de football pour le titre de champion du monde. Voici une introduction au tournoi masculin 2022: Où se tient-il ? L’hôte de cette année est le Qatar, qui en 2010 a battu les États-Unis et le Japon pour remporter le droit d’organiser le tournoi. Que ce soit une compétition honnête reste en litige. C’est quand ? Le tournoi s’est ouvert le 20 novembre, lorsque le Qatar a affronté l’Équateur. Au cours des deux semaines qui suivent, quatre matchs seront joués la plupart des jours. Le tournoi se termine avec la finale le 18 décembre. Une Coupe du monde d’hiver est-elle normale ? Non. La Coupe du monde a généralement lieu en juillet. Mais en 2015, la FIFA a conclu que les températures estivales au Qatar pourraient avoir des conséquences désagréables et a accepté de déplacer le tournoi aux mois relativement supportables de novembre et décembre. Combien d’équipes sont en compétition ? Trente deux. Le Qatar s’est automatiquement qualifié en tant qu’hôte, et après des années de matches, les 31 autres équipes ont obtenu le droit de venir jouer. Rencontrez les équipes ici. Comment fonctionne le tournoi ? Les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre. Lors de la phase d’ouverture, chaque équipe affronte une fois toutes les autres équipes de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Après cela, la Coupe du monde est un tournoi à élimination directe. Comment puis-je regarder la Coupe du monde aux États-Unis ? Le tournoi sera diffusé sur Fox et FS1 en anglais, et sur Telemundo en espagnol. Vous pouvez le diffuser en direct sur Peacock ou sur des services de streaming qui proposent Fox et FS1. Voici comment regarder chaque match. Quand auront lieu les jeux ? Le Qatar a trois heures d’avance sur Londres, huit heures sur New York et 11 heures sur Los Angeles. Cela signifie qu’il y aura des coups d’envoi avant l’aube sur la côte est des États-Unis pour certains matchs, et des débuts en milieu d’après-midi pour les matchs de 22 heures au Qatar. Vous avez d’autres questions ? Nous avons plus de réponses ici.

Sous Messi et Ronaldo, après tout, s’étend un groupe qui comprend non seulement Lewandowski, Suárez, Modric, Lukaku et Busquets, mais Thomas Müller et Manuel Neuer, Jordi Alba et Sergio Ramos, Karim Benzema et Paul Pogba, Eden Hazard et Kevin De Bruyne. et Daniel Alves et quelques dizaines d’autres aussi.

Ce sont les noms qui ont été tissés profondément dans le tissu du football d’élite pendant ce qui semble être une vie. Cela fait 10 ans que Hazard a signé pour Chelsea. Cela fait 12 ans que Busquets et Alba ont remporté la Coupe du monde avec l’Espagne, 13 depuis que Benzema est parti au Real Madrid, 14 depuis qu’Alves a rejoint Barcelone.