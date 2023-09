La dernière contribution de l’UC Berkeley à l’innovation est une manière innovante de la financer

L’innovation commence par des idées, mais souvent ça se résume au financement. Comme le ftout premier directeur de l’innovation à l’Université de Californie à Berkeley, Rich Lyons a supervisé un programme qui propose de nouveaux modes de financement startups innovantes et ramener les bénéfices à l’université.

Faut-il continuer à investir dans la Big Tech ?

Lyons est un ancien doyen de l’école de commerce de l’UC Berkeley et un expert en microfinance et en économie. Naturellement, il s’intéresse non seulement aux innovations que le financement de l’université peut soutenir, mais aussi à l’innovation qu’il peut apporter dans la manière dont l’innovation est financée. Il a parlé avec Quartz des fonds de capital-risque de l’UC Berkeley et de l’idée des fonds de portage partagés, dans lesquels les intérêts reportés, qui sont la part des bénéfices versée au commandité des fonds, sont partagés avec l’université.

La transcription suivante a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Quartz : Qu’est-ce qui vous passionne en ce moment dans le monde du financement de l’innovation ?

Lyon : Fonds de portage partagé. Nous disposons désormais de huit fonds de capital-risque externes dans lesquels le commandité partage la moitié des intérêts reportés. Un dollar est versé au médecin généraliste et 50 cents reviennent à Berkeley.

Lorsque nous réfléchissons à la façon dont vous concevez un modèle financier pour une grande université de recherche, nous veillons à ce que des ressources proviennent d’une partie de la valeur que nous créons. Si nous obtenons le droit d’acheter des actions futures dans une startup à laquelle nous avons concédé notre propriété intellectuelle sous licence, nous partageons en fait ces droits de participation avec ces fonds. Il y a un lien assez fort.

Est-ce quelque chose que vous avez imaginé par vous-même ? Ou avez-vous vu d’autres universités faire cela ?

Je pense qu’un certain nombre d’universités diraient qu’elles se lancent dans cette voie et disposent d’un fonds, mais l’idée selon laquelle il s’agit de huit catégories et que cela connaît une croissance rapide — beaucoup d’universités qui sont au sommet du jeu de l’innovation nous ont appelés pour le savoir. quel est le modèle.

Le huitième fonds, qui n’a pas encore été annoncé publiquement et je ne peux donc pas donner beaucoup de détails, est en fait un don par lequel un donateur a déclaré : « Je vais faire un gros don à l’université, et l’université le fera. soyez le seul commanditaire de ce fonds, et vous allez recruter des commandités qui, espérons-le, partageront le portage.

Comment avez-vous créé ce modèle ?

Le Berkeley Catalyst Fund a été le premier de ces fonds, et il est né de notre Collège de chimie. Il y avait un groupe d’anciens doctorants qui travaillaient dans le secteur du capital-risque et qui ont vu beaucoup d’entreprises intéressantes sortir de Berkley. Ce modèle et le travail juridique qui y a été associé ont été reproduits par tous les fonds ultérieurs.

Comment ces fonds de capital-risque affectent-ils les étudiants ?

En fin de compte, ce sont les commandités qui répartissent leurs fonds. Les médecins généralistes amènent des étudiants pour des stages, donc il y a une certaine interaction. Certaines des entreprises qui reçoivent du financement sont des équipes d’étudiants, donc il y a cette provision de capital, mais cette partie est assez compétitive. Les étudiants se disputent ces fonds et les gagnent parfois. Mais nous avons d’autres programmes, comme le font d’autres universités, qui proposent des subventions non diluées, avec 5 000 $ ici et 10 000 $ là. Ce n’est donc pas la seule chose dans notre écosystème de financement pour les étudiants.

Quels autres types de financements innovants attendez-vous avec impatience ?

Il existe une sous-catégorie de sociétés de capital-risque de construction qui choisissent le PDG, construisent l’entreprise, examinent d’abord le modèle commercial, puis en possèdent une partie.

Compte tenu de votre expertise en microfinance, quel regard portez-vous sur les cryptomonnaies ? Sont-ils surestimés ou sous-estimés ?

Mon recadrage serait la technologie blockchain. Je pense que c’est sous-estimé, en fait. Il y a eu tellement de battage médiatique, puis FTX a explosé. Mais je pense que nous n’en sommes encore qu’aux premiers balbutiements, par exemple, identification numérique.