La dernière clôture réparée des Lions rapporte déjà des dividendes

Les Lions de Detroit ont réparé leur relation avec le receveur du Temple de la renommée Calvin Johnson, et il a exprimé sa volonté d’aider un jeune joueur de l’équipe.

Après sa retraite de la NFL en 2016, la relation du receveur large Calvin Johnson avec les Lions de Detroit s’est rompue, en partie à cause de la prime de signature de 1,6 million de dollars que l’équipe voulait qu’il rembourse. Mais, la relation a été réparée entre les deux parties ces dernières années, et Johnson s’est présenté au minicamp obligatoire de l’équipe la semaine dernière. La décision de l’équipe et de Johnson de réparer la relation rapporte déjà d’énormes dividendes.

Johnson est apparu sur « Stoney et Jansen avec Heather » de 97.1 The Ticket. et a déclaré qu’il était prêt à prendre le receveur de deuxième année Jameson Williams sous son aile.

« Je me suis connecté avec Jamo hier vraiment pour la première fois, et j’ai hâte d’être juste là et d’être une épaule sur laquelle s’appuyer », a déclaré Johnson, h / t Audacy. « Un enfant extrêmement talentueux. On l’a vu quand il a touché le terrain l’an dernier pour la première fois. J’ai hâte de l’aider à construire le niveau de cohérence et d’être le pro qu’il veut être, mec. Tout ce que je peux faire pour l’aider, je le ferai et je serai là.

Lions : Calvin Johnson prêt à encadrer Jameson Williams

Dans la classe de repêchage de la NFL 2022, Williams était considéré comme l’un des meilleurs espoirs de receveur large. Le fait était qu’il avait déchiré son ACL des mois auparavant alors qu’il jouait pour l’Alabama lors du match de championnat national des éliminatoires de football universitaire de cette année-là. Lorsqu’il est en bonne santé, Williams a une vitesse irréelle qui peut devenir un problème pour les secondaires adverses. Même s’il a subi la blessure au genou susmentionnée, les Lions le voulaient vraiment sur la liste, car ils sont passés de la place n ° 32 à la place n ° 12 pour le sélectionner.

Williams a fait ses débuts dans la NFL lors de la semaine 13 de la saison dernière et a enregistré sa première et unique prise de l’année lors de la semaine 14, un touché de 40 verges.

On s’attendait à ce que Williams joue un rôle plus important au cours de sa deuxième année, en particulier avec une intersaison complète pour s’entraîner et se préparer. Cependant, il a été suspendu six matchs par la NFL pour avoir enfreint leur politique de jeu. Williams était l’un des quatre joueurs des Lions suspendus, le receveur large Stanley Berryhill (six matchs), la sécurité CJ Moore (indéfinie) et l’élargi Quintez Cephus (indéfini) étant tous abandonnés par l’équipe. Williams est éligible pour revenir lors de la semaine 7 pour le match de l’équipe contre les Ravens de Baltimore.

Si Williams veut des conseils, qu’il s’agisse de football ou non, il sait maintenant que Calvin Johnson est là pour l’aider.