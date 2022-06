La dernière clinique d’avortement du Mississippi fait face à une ruée de femmes essayant de respecter les délais de la biologie et de la loi | Nouvelles américaines

Au coin d’une rue de Jackson, dans le Mississippi, le bilan de l’Amérique avec l’avortement est de près et brut.

L’entrée du parking de la Jackson Women’s Health Organization est toujours un lieu intense. Mais aujourd’hui, c’est à un autre niveau.

Alors que les voitures arrivent avec des patients arrivant pour des rendez-vous, les militants anti-avortement offrent des conseils directs et non sollicités.

« Ne les laissez pas tuer votre enfant… »

« Aimeriez-vous ce petit bébé et auriez-vous pitié de lui ?

« La Bible dit que le corps sans l’esprit est mort… »

La Pink House, comme on l’appelle, est la seule clinique d’avortement encore en activité dans l’État du Mississippi.

Dans quelques jours, une fois que le gouverneur aura signé la loi interdisant l’avortement, il sera obligé de fermer.

Dans les États environnants – Louisiane, Alabama, Oklahoma, Missouri, Arkansas et Kentucky – toutes les cliniques ont déjà fermé.

Et c’est pourquoi le parking de The Pink House est si fréquenté. C’est la conséquence de l’arrêt de la Cour suprême.

Des choix sont désormais faits et des démarches profondément personnelles entreprises dans la précipitation, non seulement pour respecter une échéance de biologie mais de droit.

Des bénévoles de soutien vêtus de gilets multicolores sont sur place pour guider les voitures et les patients à travers le gant des manifestants.

Je regarde le manifestant anti-avortement Doug Lane crier son interprétation de la Bible à travers la vitre d’une voiture.

Les manifestants sont toujours là, malgré leur victoire à la Cour suprême, offrant à Dieu et le choix entre la rédemption ou l’enfer.

Je demande à Doug si c’est vraiment un comportement approprié envers les femmes avec de tels choix personnels à faire.

« Vous pensez que cela les intimide ? Ce que nous espérons, c’est piquer leur conscience », a-t-il déclaré.

“Nous croyons que l’enfant dans l’utérus est un être humain créé à l’image de Dieu et que détruire cette vie est un meurtre.”

Un autre manifestant, Brian, est aussi direct.

“Ils tuent des bébés dans cette maison rose ici. Les gens doivent être poursuivis, la justice doit être maintenue maintenant”, dit-il.

“L’enfer va être chaud et pour toujours.

“Nous aimons ces femmes et nous voulons qu’elles se repentent et nous voulons que ces bébés soient sauvés.

“Alors nous élevons notre voix comme une trompette et prêchons l’évangile.”

La décision de justice de la Cour suprême, qui a profondément modifié le tissu social américain, a commencé ici à The Pink House.

La bataille de la clinique avec l’État du Mississippi s’est frayée un chemin à travers le système judiciaire américain. Cette année, il a finalement atteint la plus haute cour du pays et les bureaux de ses neuf juges.

La Cour suprême, avec sa majorité ultra-conservatrice nommée par Trump, s’est rangée du côté de l’État vendredi et, ce faisant, a renversé le droit de choisir d’une femme; un droit inscrit dans la Constitution américaine depuis 50 ans.

Image:

Dale Gibson



“Ce qui s’est passé est inconstitutionnel”, me dit l’escorte de la clinique Dale Gibson.

“Comment peuvent-ils retirer les droits des États en disant que tout le monde peut porter une arme à feu, mais ensuite détourner les droits fédéraux des femmes et les rendre aux États ? Cela n’a aucun sens.”

Il a l’air en colère mais profondément bouleversé aussi.

Il fait une pause, puis ajoute : “J’espère que tout le monde a apprécié la constitution que nous avons eue pendant 250 ans parce que nous ne l’avons plus. J’en ai fini.”

Image:

Pattie D’Arcy



Devant la clinique, je rencontre Pattie D’Arcy qui est venue de la Nouvelle-Orléans pour exprimer son soutien au choix d’une femme.

“La Louisiane a déjà fermé”, dit-elle.

“Les femmes vont mourir. Je ne fais pas que dramatiser. C’est vraiment effrayant.”

La décision de la Cour suprême de Washington DC suscite de profondes interrogations pour le pays sur son unité, sa stabilité, sa démocratie, mais là où l’impact sera si grand, les interrogations sont plus fondamentales. Il s’agit de choix sur la santé et la vie qui sont enlevés.

Image:

Nathalie Collier



Loin de la mêlée, je rencontre Natalie Collier. Elle est fondatrice et présidente de The Lighthouse: Black Girl Projects, une organisation caritative qui soutient certaines des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables de cette ville.

“C’est une conversation sur le contrôle”, me dit-elle.

“Les femmes noires qui sont historiquement pauvres, vivent dans des communautés qui ne les servent pas bien, vont en supporter le poids”, dit-elle.

Je demande ce qui se passe maintenant.

“Il s’agit de trouver des moyens de renverser le système pour prendre soin des gens dans les communautés”, dit-elle.

“Il s’agit de faire des choses… J’essaie de trouver une meilleure façon de dire de prendre soin des gens illégalement si c’est ce qui doit être fait.”

Et c’est le nœud du problème. La conséquence, à terme, sera de refouler l’avortement dans la clandestinité.