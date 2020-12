Sur la dernière chasse aux «trolls» en Afrique et au Moyen-Orient, en plus des «Russes» habituels, Facebook a pour la première fois interdit un réseau de comptes français luttant pour l’influence dans les anciennes colonies.

Mardi, Facebook a annoncé l’interdiction de 84 comptes Facebook, 6 pages, 9 groupes et 14 comptes Instagram, citant une politique contre «Comportement inauthentique coordonné.» Leur activité est originaire de France et ciblait principalement la République centrafricaine et le Mali, mais aussi le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Tchad – toutes anciennes colonies françaises en Afrique.

Environ 5000 comptes ont suivi les pages interdites, ainsi que 1600 comptes dans les groupes interdits et environ 200 abonnés sur Instagram, selon le responsable de la politique de sécurité de Facebook Nathaniel Gleicher et le responsable mondial de la perturbation des menaces, David Agranovich.

Les deux ensembles de comptes ont même interagi l’un avec l’autre, dit Facebook. La guerre de l’information à l’ère numérique – et l’Afrique en plein milieu. https://t.co/IdInC93xlK pic.twitter.com/Dnc4st6kWQ – Donie O’Sullivan (@donie) 15 décembre 2020

C’était la première fois qu’un réseau occidental de « trolls » était attaqué par le monstre de Menlo Park, qui jusqu’à présent se concentrait principalement sur des chasses à caractère politique pour l’ingérence « russe ». Les comptes publiés principalement en français et en arabe, soutenaient les politiques françaises et militaires, et critiquaient les présumés russes « ingérence » en République centrafricaine (RCA), et s’engager dans des guerres de flammes avec « Russe » les opérateurs.

Des exemples fournis par Facebook étaient des publications dénonçant «Les impérialistes russes [as] une gangrène sur le Mali! et avertissement sur «Lobotomie tsariste», ou poster des dessins animés grossiers d’un ours dans un chapeau de fourrure saisissant un sac de diamants africains et appelant «Mercenaires russes» la «De vrais voleurs et déstabilisateurs.»

« Méfiez-vous de la lobotomie tsariste! » l’un des postes des prétendus trolls français en Afrique

Facebook a également affirmé avoir trouvé un réseau de trolls « russes » de 63 comptes, 29 pages, 7 groupes et 1 compte Instagram, ciblant la RCA ainsi que Madagascar, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Mozambique, l’Afrique du Sud et la diaspora centrafricaine en France. Ces comptes publiés en français anglais, portugais et arabe « À propos des actualités et des événements actuels, » y compris le vaccin russe contre Covid-19, soutenant le gouvernement centrafricain contre les seigneurs de guerre rebelles et un « Coup d’État fictif en Guinée équatoriale. »

Alors que les pages auraient compté environ 263000 abonnés et les groupes 29000 membres, personne ne suivait le seul compte Instagram.

Facebook dit avoir trouvé « Liens vers des personnes associées à une activité passée » de l’Agence de recherche Internet (IRA), et «Des opérations que nous avons attribuées à des entités associées au financier russe Yevgeniy Prigozhin, qui a été mis en examen par le ministère américain de la Justice.»

Le procès contre la société de Prigozhin Concord a en fait été abandonné par le DOJ en mai, mais apparemment Facebook n’a pas reçu le mémo. Sans surprise, la société a crédité les «chercheurs de Graphika» pour leur assistance dans cette affaire – c’est-à-dire le chasseur éternel de «trolls russes» Ben Nimmo, anciennement de l’Atlantic Council.

Un autre réseau de « trolls russes » censé cibler la Syrie, la Libye et le Soudan a été découvert avec l’aide de « Rapports publics de l’observatoire Internet de Stanford. » L’un des chercheurs SIO les plus éminents est Renee Di Resta, anciennement de New Knowledge – un « chasseur de Troll » magasin qui exploitait lui-même un réseau de comptes « russes » sous faux drapeau pour influencer les élections au Sénat américain en 2017.

Gleicher et Agranovich ont noté que «C’était la première fois que notre équipe trouvait deux campagnes – de France et de Russie – s’engagent activement l’une avec l’autre», et a affirmé que le réseau « russe » tentait de reconstruire ses opérations après leur purge d’octobre 2019, lorsque le «Campagne française» mise au point sur « Post sur les campagnes de manipulation de la Russie en Afrique. »

