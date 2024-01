La dernière charge d’Everton en Premier League est “difficile à supporter”, déclare Sean Dyche

Le manager d’Everton, Sean Dyche, a déclaré que la dernière accusation du club en Premier League était « difficile à accepter » après avoir « travaillé dur » pour tenter de se conformer aux règles.

Lundi, le club du Merseyside a été déféré devant une commission indépendante de la Premier League pour violation de ses règles de rentabilité et de durabilité (PSR) lors de la campagne 2022-23. Ils risquent désormais une deuxième sanction cette saison, après avoir également été déduits de 10 points en novembre pour une infraction similaire lors de la saison 2021-22.

Everton n’a pas encore publié les chiffres de la saison dernière, mais ses comptes devraient montrer une série de mesures de réduction des coûts du côté du football, notamment la vente d’Anthony Gordon à Newcastle en janvier pour 45 millions de livres sterling (maintenant 56,9 millions de dollars).

Un point de discorde clé, cependant, a été de savoir si le club aurait dû être autorisé à retirer les paiements d’intérêts sur les prêts de son calcul du PSR, ce que la commission a rejeté lors de l’audience d’octobre. Everton est susceptible de faire valoir que ces prêts ont été utilisés en partie pour financer leur projet de nouveau stade, ce qui en fait des dépenses d’infrastructure et un rajout autorisé.

S’exprimant avant la rediffusion du troisième tour de la FA Cup mercredi contre Crystal Palace, Dyche a détaillé certaines des mesures prises par Everton pour tenter de rester conforme au PSR, y compris les ventes de joueurs qu’ils n’auraient normalement pas faites. Il s’agit notamment des départs des jeunes Ishe Samuels-Smith et Ellis Simms respectivement vers Chelsea et Coventry au cours de l’été.

ALLER PLUS LOIN Expliqué : la (deuxième) violation financière présumée d’Everton – pourraient-ils encore perdre des points cette saison ?

“Je suis ici depuis bientôt un an et je pense que nous sommes parmi les trois ou quatre dernières dépenses nettes au cours des trois ou quatre dernières saisons”, a déclaré Dyche. « Il y a donc un point de départ pour que le club fasse les choses correctement.

“Depuis que je suis ici, nous avons laissé des joueurs sortir de leur contrat, certains que nous aurions gardés mais nous n’avons pas pu faire ça. Nous avons travaillé dur. Nous avons vendu trois jeunes joueurs dans les délais qui nous étaient impartis pour nous assurer que l’argent était rentré. Nous n’aurions pas fait cela normalement. Le nouveau stade parle de lui-même, de l’effet qu’il aura sur la ville.

« Parallèlement à cela, nous essayons de former une équipe qui peut être compétitive, en signant des joueurs dans des contrats où nous ne payons même pas pendant un an. Vous vous retrouvez avec une sanction sur le terrain alors que nous avons essayé de faire tout notre possible pour résoudre ces énigmes. Il y a des erreurs que nous avons commises mais cela fait naturellement partie du football, ce n’est pas une science exacte.

« Nous obtenons le sort initial, qui est toujours au centre de l’attention, où vous perdez 10 points. C’est une sanction sur le terrain, mais nous avons réduit nos ressources et essayé de faire les bonnes choses. C’est un peu difficile à accepter. Il y a beaucoup de choses que nous avons essayé de faire correctement.

Everton et Nottingham Forest ont été victimes d’une violation des règles PSR de la Premier League lundi (Eddie Keogh/Getty Images)

Everton se trouve désormais dans la position inhabituelle de lutter contre deux accusations de PSR cette saison – quelque chose qu’aucun club de Premier League n’a jamais connu – avec son appel contre la déduction de 10 points devant être entendu en premier.

Même si Dyche « espère » des nouvelles positives sur ce front, il a déjà parlé à ses joueurs cette semaine du maintien des normes sur le terrain. Sans la déduction, Everton, 17e, occuperait cinq positions plus haut et se situerait confortablement au milieu du tableau. Mais une série de quatre matchs sans victoire ne leur a laissé qu’un point au-dessus des places de relégation.

“Je pense que la principale chose qui nous préoccupe est la première situation”, a-t-il déclaré. « Notre concentration reste sur l’appel.

« Je ne pense pas que ce soit seulement moi qui ai été choqué (à propos de la déduction de 10 points). Les experts et les médias ont tous été choqués, nous devons donc attendre de voir ce que cet appel apportera. Nous espérons que de meilleures nouvelles sortiront de cet appel, mais qui sait ce qui va suivre.

“Mais le travail à accomplir est de gagner des matchs de football et je ne l’ai jamais perdu de vue. Cela ne résout pas tout, mais cela n’aide pas à moitié. »

Le prochain match d’Everton en Premier League aura lieu contre Fulham le 30 janvier.

ALLER PLUS LOIN Rachat d’Everton : le chef de la Premier League déclare que la décision 777 est encore dans “des semaines”

(Catherine Ivill/Getty Images)