La dernière chanson déchirante de Bhojpuri de Pawan Singh, «Mohabbat Ab Bechata», devient virale sur YouTube – Regardez | Nouvelles de Bhojpuri

New Delhi: Pawan Singh, la star de Bhojpuri, a plusieurs chansons et films à son actif. Sa dernière chanson «Mohabbat Ab Bechata» est sortie le mois dernier et a reçu un accueil chaleureux de la part de ses fans.

La chanson superhit Bhojpuri de Pawan Singh «Mohabbat Ab Bechata» a été mis en ligne sur YouTube par la chaîne Saregama Hum Bhojpuri. Regardez-le ici:

La chanson commence par une petite introduction à l’histoire, un peu comme une scène de film, expliquant l’intrigue de la piste. Il met en vedette Kaavya Singh Chaudhary avec Pawan Singh dans les rôles principaux.

«Mohabbat Ab Bechata» a été chanté par la star du pouvoir lui-même et la musique est composée par Chotu Rawat. Arjun Akela a écrit les paroles de la chanson.

L’histoire et le dialogue au début de la chanson sont de Dhir-Dhirendra.

Pawan Singh a travaillé avec presque tous les réalisateurs et acteurs de premier plan. Il profite d’un océan de fans qui aiment suivre leur star préférée sur les réseaux sociaux.

Pawan Singh est devenu célèbre avec son titre « Lollipop Lagelu » il y a des années. La chanson a gagné un statut culte aujourd’hui et à tel point que cette piste est jouée dans presque tous les mariages sans manquer! La chanson a été mise en ligne pour la première fois sur YouTube par Wave Music en 2015.

Zahid Akhtar a écrit les paroles de la chanson tandis que Vinay Vinayak est le compositeur de la musique.