La dernière campagne anti-tabac du Canada est une première, mais l’effort mondial est à la traîne

Alors que le Canada adopte une nouvelle approche pour réduire le tabagisme, certains experts craignent que le reste du monde ait encore un long chemin à parcourir pour rattraper son retard.

« Si nous ne faisons pas quelque chose de plus global, nous allons avoir plusieurs centaines de millions de morts à cause de cette épidémie, comme l’appelle l’Organisation mondiale de la santé », a déclaré Jeff Drope, professeur de recherche à l’Université de Illinois Chicago.

Plus tôt cette semaine, une nouvelle série de réglementations sur l’étiquetage du tabac est entrée en vigueur par Santé Canada. Ces règlements exigeront des étiquettes d’avertissement sur les cigarettes individuelles, pas seulement sur les paquets de cigarettes.

Les avertissements seront écrits en anglais et en français, sur le papier autour du filtre. Ils vont des avertissements sur le fait de nuire aux enfants à l’impuissance et au cancer.

« Nous voulons que ces messages aient la plus grande portée possible pour être un rappel constant – et ces avertissements seront ceux que vous ne pourrez tout simplement pas ignorer », a déclaré Rob Cunningham, analyste principal des politiques pour la Société canadienne du cancer.

Les fabricants ont jusqu’à fin juillet 2024 pour s’assurer que les avertissements sont imprimés sur toutes les cigarettes king-size vendues. Ces exigences s’étendront aux cigarettes de taille normale et aux petits cigares avec papier à bout et tubes en avril 2025.

Cette décision, qui a été annoncée plus tôt cette année, fait du Canada le premier pays au monde à franchir cette étape.

« C’est un excellent moyen d’atteindre les fumeurs chaque jour avec chaque cigarette, avec chaque bouffée pendant chaque pause cigarette dans toutes les communautés à travers le pays », a déclaré Cunningham. Le courant hôte invité Catherine Cullen.

Cunningham a déclaré qu’il est trop tôt pour quantifier l’efficacité de l’approche, mais les statistiques montrent que le Canada se dirige peut-être dans la bonne direction. Selon une étude de l’Université de Waterloo, 10 % des Canadiens âgés de plus de 15 ans ont fumé des cigarettes en 2020contre près de 24 % en 2000.

Mais bien que des progrès importants aient été réalisés au Canada, Drope a déclaré qu’il restait encore beaucoup de travail à faire pour lutter contre le tabagisme à l’échelle mondiale.

« Nous avons près d’un milliard de fumeurs dans le monde, puis plusieurs centaines de millions de personnes supplémentaires qui utilisent d’autres produits du tabac », a-t-il déclaré à Cullen.

En regardant les tendances

Drope est l’auteur principal du Tobacco Atlas, un rapport annuel qui examine l’état du tabagisme dans le monde.

Il a dit que, d’une part, les tendances mondiales du tabagisme sont « excellentes ».

« Nous avons des tendances à la baisse très claires au cours des 15 dernières années », a-t-il déclaré. Selon l’Atlas du tabac, le nombre de fumeurs dans le monde a diminué de 22,7 % en 2007 pour atteindre un peu moins de 20 % en 2019. « C’est en fait un grand, un grand progrès », a déclaré Drope.

Mais d’un autre côté, il y a des régions comme la Méditerranée orientale et certaines parties de l’Afrique, où le tabagisme devient plus courant.

Une personne assise à l’intérieur d’une voiture à Montréal tient une cigarette devant la fenêtre. (Daniel Thomas/CBC/Radio-Canada)

Dans son travail avec Tobacco Atlas, Drope a tenté d’amener les gouvernements des pays à revenu faible et intermédiaire à adopter des politiques anti-tabac. Mais il dit qu’une partie du défi consiste simplement à amener les responsables à écouter.

« Je pense que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de défis qui se posent aux gouvernements en même temps – et je comprends cela et je suis en fait très empathique à cela », a-t-il déclaré.

« D’un autre côté, celui-ci est une évidence. Il ne fait vraiment aucun doute ici qu’il s’agit de décès et de maladies évitables et de coûts économiques, et ce sont des choses qui vraiment avec un menu très, très clair de politiques qui peuvent être mises en œuvre, ils peuvent inverser cette tendance assez facilement. »

Puissantes compagnies de tabac

Un autre défi consiste à traiter avec les compagnies de tabac. Drope a déclaré que les industries du tabac ont mené des efforts de marketing efficaces qui ont particulièrement touché les jeunes populations des pays en développement.

Drope a déclaré que les entreprises ont utilisé les médias sociaux pour faire de la publicité « très efficacement », au point que certains enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de fumer peuvent identifier assez facilement les marques de tabac.

Un logo ‘Smoking Kills’ se trouve sur un paquet de cigarettes Marlboro, produit par Philip Morris International Inc. (Simon Dawson/Bloomberg)

Dans une déclaration à Le courant, la filiale canadienne de Philip Morris International — Rothmans, Benson & Hedges (RBH) — a déclaré en partie que l’entreprise est « inébranlable » dans son engagement à empêcher les jeunes d’utiliser des produits contenant de la nicotine.

« Nous pouvons protéger les jeunes tout en trouvant un moyen d’aider les fumeurs actuels, comme l’amélioration de l’accès à l’information sur les produits sans fumée ; les deux sont réalisables », poursuit le communiqué.

« Aucun produit contenant de la nicotine – qu’il s’agisse de cigarettes ou d’alternatives sans fumée – ne devrait jamais être entre les mains de jeunes ou de non-fumeurs. »

Un monde sans tabac ?

Le Canada n’est pas le seul pays à faire des progrès dans la lutte contre la prévalence du tabagisme. Le gouvernement actuel de la Nouvelle-Zélande s’est fixé pour objectif de devenir non-fumeur d’ici 2025 – et pour ce faire, il veut interdire la vente de cigarettes à toute personne née après le 1er janvier 2009.

« Ce que nous préférerions faire, c’est créer une cohorte de jeunes qui n’ont jamais la possibilité d’acheter du tabac et donc essentiellement de le faire sortir de la population au fil du temps », a déclaré Chris Bullen, professeur de santé publique à l’Université d’Auckland.

Drope ne voit pas le monde devenir sans fumée de sitôt. Mais, dit-il, l’augmentation des taxes sur les produits du tabac contribuera à réduire la prévalence du tabagisme au cours des 15 prochaines années. (Jenny Kane/Associated Press)

Mais à la suite de la démission du Premier ministre néo-zélandais Jacinda Arden plus tôt cette année, Bullen s’inquiète de la détermination d’un gouvernement potentiellement nouveau à atteindre cet objectif.

« Nous avons la probabilité d’un changement de gouvernement à la fin de cette année », a-t-il déclaré. « Je crains que le nouveau gouvernement adopte une position plus douce et ne pousse pas les choses aussi fort que notre gouvernement actuel sous la direction de notre ministre actuel. »

Ce qui ne le préoccupe pas, c’est le potentiel d’un marché noir des cigarettes, qui, selon lui, existe déjà mais est « relativement petit et relativement facile à gérer ».

« Nous sommes entourés par plus de mille kilomètres d’eau du pays le plus proche », a-t-il déclaré. « Nous avons donc affaire à de la contrebande postale, nous avons affaire à des chargements de conteneurs d’autres produits dissimulant des produits du tabac. Mais les gains pour les personnes impliquées ne sont pas si importants pour le moment. »

Bien que certains pays comme la Nouvelle-Zélande essaient de devenir complètement non-fumeurs, Drope ne voit pas une communauté mondiale sans fumée émerger « de si tôt, malheureusement ».

« Je vois un monde où nous voyons une tendance à la baisse plus rapide que celle que nous avons vue au cours des 15 dernières années – et je pense vraiment que la meilleure façon d’y remédier est d’augmenter les impôts », a-t-il déclaré.

« Les gens sont sensibles au prix. Donc, si nous pouvions augmenter les impôts de manière mesurable dans le monde, nous verrions cette énorme baisse que nous aimerions voir. »