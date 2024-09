La dernière bande-annonce de Venom The Last Dance révèle un méchant majeur de Marvel

Les frères dégoûtants de Marvel sont de retour pour une nouvelle aventure délicieusement grossière pour se sauver eux-mêmes, et peut-être la planète. La bande-annonce finale de Venom : La dernière danse est ici avant la sortie du film en octobre, et le dernier volet de la trilogie semble prêt à envoyer le duo codépendant avec un coup comique et une coupe profonde de méchant Marvel.

En salles le 25 octobre (juste à temps pour capitaliser sur l’angoisse pré-électorale), Venom : La dernière danse voit le maladroit Eddie Brock, joué par Tom Hardy, continuer à être entraîné dans des dangers mortels et des rythmes comiques aléatoires par le symbiote extraterrestre Venom. Après les événements de Venom : Que le carnage soitdes xénophages extraterrestres descendent sur Terre à la recherche du goo noir sarcastique et de son hôte. La dernière bande-annonce mentionne également le créateur des symbiotes qui vient les récupérer, ce que les fans de bandes dessinées vont adorer. connu sous le nom de Knullla puissante divinité sombre derrière le Necrosword.

Voici un aperçu :

Le scénario suggère que Brock devra faire des choix difficiles, l’un entre son besoin singulier du symbiote et la survie de l’humanité face aux nouveaux envahisseurs extraterrestres, et l’autre sur le montant de la dette à contracter pour satisfaire la dépendance au jeu de Venom. Une séquence prolongée de Las Vegas se joue comme une parodie de Onze océans avec Tom Hardy qui se pisse dessus à un moment et qui ressemble à James Bond à un autre moment. Les effets spéciaux ne sont toujours pas très beaux.

J’espère que tout cela semble un peu mieux dans le contexte du film dans son ensemble. Il a une durée de près de deux heures et 20 minutes, ce qui en fait l’un des films les plus longs de la série Sony. Spider-Man univers cinématographique. J’ai adoré le premier Veninqui ressemblait à une bande dessinée discrète et dégueulasse sans aucune attente.

Plus récemment, ses 800 millions de dollars de recettes au box-office semblent avoir convaincu Sony qu’il y a un avenir dans Spider-Man personnages secondaires, avec Kraven le chasseur obtient également une histoire d’origine cet automne malgré la échecs de création de mèmes de Morbius et Madame WebNous découvrirons le mois prochain si Brock et Venom peuvent sauver non seulement leur relation mais aussi les ambitions actuelles de Sony en matière de films de super-héros.