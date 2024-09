La dernière bande-annonce de Saturday Night est destinée aux amateurs de comédie

S’il y avait un doute que Samedi soir a été réalisé par de vrais nerds de la comédie, il suffit de regarder les premières lignes de la dernière bande-annonce. « Ok, voyons si nous pouvons terminer l’un de ces sketches », dit le réalisateur, avant que Lorne Michaels (Gabriel LaBelle) n’intervienne rapidement : «CroquisDavey, s’il te plaît. » Le reste de la bande-annonce est également rempli de références clinquantes à l’histoire des coulisses, en plus de l’exaspération de ceux qui sont à l’extérieur. « Ok, donc c’est un peu ça ? » se demande quelqu’un d’autre dans la salle de contrôle. « Je ne comprends pas la moitié des conneries qu’ils comprennent », répond un collègue. Samedi soir en direct en un mot, disponible dans tous les cinémas le 11 octobre !

Le projet passionné de Jason Reitman visant à immortaliser (davantage) les amis comiques de son père se déroule dans les 90 minutes précédant le début du spectacle du tout premier SNLalors que même les acteurs et l’équipe ne savaient pas vraiment ce que la série était censée être. Lorne, joué par LaBelle, est décrit comme le seul gars qui comprend vraiment, mais même lui a du mal à maintenir le tout sur les rails : dans cette représentation, la première est presque contrecarrée par des difficultés techniques dangereuses, des conflits entre les acteurs et des interférences du réseau. La bande-annonce est un véritable test décisif pour savoir à quel point vous connaissez votre personnage. SNL Bien sûr, l’observation moqueuse du directeur de la chaîne David Tebet selon laquelle « vous, les enfants, n’êtes pas prêts pour les heures de grande écoute » est facile à faire, mais avez-vous remarqué la tension sexuelle entre Dan Aykroyd (Dylan O’Brien) et la femme de Lorne, Rosie Shuster ((Rachel Sennott) ?

Samedi soir présenté en première au Festival du film de Telluride critiques mitigées à positivesDes éloges particuliers ont été adressés à la jeune distribution qui interprète des légendes de la comédie plus grandes que nature, notamment O’Brien dans le rôle d’Aykroyd, Cory Michael Smith dans le rôle de Chevy Chase, Lamorne Morris dans le rôle de Garrett Morris et Nicholas Braun dans le rôle d’Andy Kaufman et Jim Henson. Si vous êtes un SNL buff, le film est sûr d’être un vrai « Léo pointant vers l’écran » extravagance des mèmes. Si ce n’est pas le cas, au moins vous repartirez en sachant faire la différence entre un sketch et un sketch.