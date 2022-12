La dernière bande-annonce de “Harry & Meghan” affirme que les gens étaient “heureux de mentir” pour William

Les trois derniers épisodes de Harry & Meghan sur Netflix sortiront le 15 décembre. Lundi, le service de streaming a publié une nouvelle bande-annonce suggérant que le prince britannique pourrait poursuivre directement son frère, le prince William, qui est le premier à accéder au trône britannique.

Non seulement Harry fait référence à “l’éclairage au gaz institutionnel” et Meghan dit qu’elle “était nourrie aux loups”, mais Harry fait directement référence à William.

“Ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère”, dit-il, “ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger”.

Le clip ne précise pas qui sont “ils”, bien qu’il semble probable qu’il parle des employés du palais, pas de sa famille.

Harry et Meghan se demandent dans la bande-annonce ce qui leur serait arrivé s’ils étaient restés en Grande-Bretagne, et la référence de Meghan au manque de sécurité pour le couple donne l’impression qu’ils suggèrent que leur vie aurait été en danger. Quand Harry est montré plus tard en train de prendre une vidéo téléphonique apparente de lui-même dans un avion quittant son pays natal, il sourit et dit que les deux sont “sur le vol de la liberté”.

Les trois premiers épisodes de Harry & Meghan ont mené à la veille du mariage du couple en 2018, et a offert quelques révélations intrigantes. Mais il semble d’après cette bande-annonce que ce sont les trois derniers qui sonneront vraiment des cloches royales.