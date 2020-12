Google publie sa dernière fonctionnalité pour ses téléphones Pixel, qui apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations à celles existantes.

La première nouveauté est Hold for Me. Ce ne serait pas nouveau pour les utilisateurs de Pixel 5, mais la fonctionnalité sera désormais disponible pour les autres utilisateurs de Pixel à partir de Pixel 3 et supérieur. Lorsque vous êtes mis en attente pendant un appel, la fonction vous attend et vous informe automatiquement du retour de la personne à l’autre bout du fil.

Une autre nouvelle fonctionnalité est Extreme Battery Saver. Cela limite certaines applications sur votre téléphone Pixel et n’autorise que les fonctionnalités de base pour économiser de l’énergie.

L’autre fonctionnalité d’économie d’énergie est l’amélioration de la fonction de batterie adaptative sur Pixel 5 et Pixel 4a (5G), qui détermine en quelque sorte si vous risquez de manquer votre prochaine charge et effectue automatiquement des ajustements en coulisse pour augmenter la durée de vie de votre batterie. Une fonction de charge adaptative a également été ajoutée pour préserver la santé de la batterie en contrôlant dynamiquement la vitesse de charge.

En parlant du Pixel 5 et du Pixel 4a (5G), ces deux téléphones bénéficient également de la nouvelle fonctionnalité de connectivité adaptative, qui passe automatiquement de la 5G à la 4G en fonction de l’application utilisée. Les applications telles que les navigateurs Web et la messagerie reviendront à la 4G, tandis que les applications de streaming vidéo utiliseront toute la bande passante 5G.

Un GPS plus précis lorsque vous êtes à pied est également unique au Pixel 5 et au Pixel 4a (5G). Il permet aux applications de cartographie de localiser plus précisément votre emplacement, notamment de savoir de quel côté de la rue vous vous trouvez. Cette fonctionnalité est disponible dans certains pays pour le moment.

La fonction de partage d’écran Duo a été mise à jour pour pouvoir partager votre écran avec plus d’une personne. Vous pouvez désormais partager votre écran lors d’appels de groupe et aussi longtemps que vous êtes en Wi-Fi ou 5G.

Google a également mis à jour l’application Photos pour inclure un éditeur d’image encore meilleur sur les téléphones Pixel. Les préréglages de suggestions changeront de manière dynamique en fonction de l’image que vous modifiez à l’aide de l’apprentissage automatique. Les préréglages peuvent également changer l’apparence du ciel pour créer des images de lever ou de coucher du soleil.

La fonction Adaptive Sound modifie le son du haut-parleur de votre Pixel en fonction de votre environnement. Le téléphone analyse le son ambiant et modifie le son du haut-parleur pour l’adapter à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Votre haut-parleur aura un son différent si vous êtes dans une grande pièce par rapport à une petite.

Votre téléphone Pixel peut désormais également générer une liste de lecture des chansons qu’il a reconnues à l’aide de la fonction Lecture en cours. Cette liste de lecture peut être exportée directement vers YouTube Music.

