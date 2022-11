La dernière aventure de Pixar, “Elemental”, met le feu et l’eau dans la première bande-annonce

Un trajet ordinaire mène à quelque chose de grésillant dans une nouvelle bande-annonce du prochain film d’animation Pixar Elemental.

Le film, qui doit sortir le 16 juin 2023, se déroule dans une ville remplie d’habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air. Il présente une jeune femme coriace nommée Ember et un gars au courant nommé Wade. Leur amitié défie les croyances d’Ember sur le monde dans lequel ils vivent, dit Pixar.

La remorque suit un Ember très chaud, qui monte à bord d’un train rempli de passagers ressemblant à des éléments. Elle perd ses écouteurs et Wade, semblable à l’eau, les attrape. Une goutte d’eau se pose sur elle, et on entend littéralement un grésillement. Quant à ce qui pourrait arriver ensuite, nous devrons attendre l’été prochain.

Le film est réalisé par Peter Sohn (Le bon dinosaure de Pixar) et met en vedette Leah Lewis (série Nancy Drew de The CW) et Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion) dans le rôle d’Ember et Wade.