La dernière attaque de missiles Houthis démontre la portée limitée des frappes aériennes menées par les États-Unis au Yémen

CNN

—



Les dernières semaines Frappes aériennes menées par les États-Unis Les attaques contre les cibles des rebelles Houthis au Yémen ont détruit moins d’un tiers des capacités offensives globales du groupe mandataire iranien, a déclaré un responsable américain à CNN, le groupe conservant la majorité de sa capacité à frapper des navires dans la mer Rouge.

Malgré un barrage de frappes la semaine dernière, dont 150 munitions à guidage de précision tirées sur près de 30 sites, les Houthis disposent encore d’environ les trois quarts de leur capacité à cibler les navires commerciaux dans les voies de navigation internationales du sud de la mer Rouge et du golfe d’Aden. » a ajouté le responsable.

Cela était évident lundi, lorsqu’un Un missile Houthi a touché un cargo américain dans la mer Rouge, marquant ce qui semble être la première fois que les militants réussissent à frapper un navire appartenant ou exploité par les États-Unis.

La frappe aérienne de la semaine dernière a été un succès comme prévu – les États-Unis ont détruit ou endommagé 93 % des cibles qu’ils avaient sélectionnées – mais certains responsables américains ont reconnu en privé qu’elle n’a pas fait grand-chose pour freiner la capacité des Houthis à continuer de frapper les transports maritimes internationaux.

“Message reçu et quelques dégradations, mais nous attendons une réponse et ne pensons pas avoir freiné leurs efforts militaires de manière substantielle”, a déclaré un haut responsable américain à propos des frappes.

La portée limitée de l’opération de la semaine dernière illustre la corde raide sur laquelle évolue l’administration Biden au Moyen-Orient, où un violent échange de représailles entre les groupes soutenus par l’Iran et les États-Unis et Israël couve juste en dessous du seuil d’une guerre pure et simple.

Washington a scrupuleusement cherché à éviter une situation dans laquelle les attaques des Houthis et d’autres groupes soutenus par l’Iran ne dégénèrent en un deuxième front de guerre entre Israël et le groupe terroriste Hamas.

Depuis novembre, les militants Houthis, qui reçoivent d’importantes armes et autres soutiens de l’Iran, ont mené des dizaines d’attaques contre des navires internationaux qui, selon le groupe, constituent des représailles contre La guerre d’Israël à Gaza. Ces attaques perturbent le commerce mondial, obligeant certaines des plus grandes compagnies maritimes du monde à éviter la voie navigable, ajoutant plutôt des milliers de kilomètres (et potentiellement des millions de dollars) aux routes maritimes internationales en naviguant autour du continent africain plutôt que de passer par le canal de Suez. .

De hauts responsables de l’administration Biden insistent sur le fait que l’opération de vendredi contre les Houthis a atteint son objectif : dégrader les capacités militaires du groupe.

“Il ne s’agissait pas d’un exercice de signalement”, a déclaré vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’une conférence de presse. « Cela visait à perturber et à dégrader les capacités militaires des Houthis. »

Les dizaines de cibles que les États-Unis ont frappées vendredi – notamment des nœuds de commandement et de contrôle, des munitions, des systèmes de lancement, des installations de production et des systèmes radar de défense aérienne – ont été spécifiquement choisies pour tenter de rendre plus difficile aux Houthis de frapper des navires dans la mer Rouge. Des responsables du Pentagone l’ont dit. De par sa conception, les Houthis ont fait peu de victimes.

« Il ne s’agissait pas nécessairement d’une question de pertes mais plutôt d’une dégradation des capacités », a déclaré le lieutenant-général Douglas Sims II, directeur des opérations de l’état-major interarmées, lors d’un point de presse la semaine dernière. “Cela a été conçu uniquement pour lutter contre la capacité qui entrave… la liberté de navigation dans les eaux internationales, et nous sommes convaincus d’avoir fait du bon travail dans ce domaine.”

Et le Royaume-Uni, qui a participé aux frappes vendredi, a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un acte « d’auto-défense » destiné à « désamorcer les tensions et à restaurer la stabilité dans la région ».

Le New York Times signalé pour la première fois les évaluations des dommages causés par les frappes aériennes.

Les renseignements américains déclassifiés montrent que l’Iran a été profondément impliqué dans la coordination des attaques des Houthis contre les navires commerciaux et marchands, notamment en fournissant des informations sur les navires de transport empruntant la voie navigable.

PA Des combattants et membres de tribus Houthis organisent un rassemblement contre les frappes américaines et britanniques sur des sites militaires dirigés par les Houthis près de Sanaa, au Yémen, le dimanche 14 janvier 2024.

Les responsables du renseignement américain estiment que l’Iran calibre soigneusement sa réponse à la guerre israélienne à Gaza, en autorisant et même en encourageant ses groupes mandataires à imposer des sanctions aux intérêts israéliens et américains dans la région – tout en s’abstenant d’activités qui pourraient déclencher une confrontation directe avec l’Iran lui-même.

Les responsables américains craignent qu’une des parties fasse une erreur de calcul, même si aucune des principales parties – l’Iran, Israël et les États-Unis – ne souhaite une guerre plus large. Cette inquiétude est particulièrement aiguë lorsqu’il s’agit des Houthis, qui sont à la fois profondément idéologiques dans leur haine envers Israël et parmi les plus indépendants sur le plan opérationnel des groupes mandataires iraniens.

Les analystes estiment qu’un fermeture prolongée La construction de la voie navigable, qui relie le canal de Suez, pourrait perturber les chaînes d’approvisionnement mondiales et faire grimper les prix des produits manufacturés à un moment crucial de l’histoire. bataille pour vaincre l’inflation. Le canal de Suez représente 10 à 15 % du commerce mondialqui comprend les exportations de pétrole, et pour 30 % des volumes mondiaux de transport de conteneurs.

“Les États-Unis devraient chercher à éliminer autant de cibles qu’ils peuvent identifier sur la côte yéménite de la mer d’Aden, comme ils l’ont fait sur la côte de la mer Rouge”, a déclaré Mick Mulroy, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le Moyen-Orient. dans l’administration Trump et maintenant analyste pour ABC News. “Il ne devrait plus y avoir de radars, de sites de lancement ou de stockage.”

Le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il « n’hésiterait pas à prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre population et la libre circulation du commerce international si nécessaire ».