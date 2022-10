La dernière attaque alimentaire par des éco-activistes vise la cire royale

Après avoir récemment vandalisé un célèbre tableau avec de la soupe à la tomate, le groupe a maintenant frappé une sculpture du roi Charles III à Londres

Une statue de cire du monarque britannique au pouvoir était la dernière cible des éco-activistes lanceurs de nourriture qui protestaient contre l’utilisation de combustibles fossiles. Ils ont déjà frappé un chef-d’œuvre de Van Gogh, tandis que leurs camarades d’Allemagne ont vandalisé un Monet.

Une paire de manifestants du groupe Just Stop Oil a déclaré qu’il est “il est temps d’agir” avant de frapper la statue du roi Charles III au musée Madame Tussauds au visage avec un gâteau au chocolat. Le groupe a partagé des images de l’incident sur les réseaux sociaux lundi.

Selon les médias britanniques, la cascade a eu lieu vers 10h50, heure de Londres. Le groupe a identifié les manifestants manipulant de la nourriture comme étant Eilidh McFadden, 20 ans, et Tom Johnson, 29 ans.

L’intention de la manifestation était de critiquer le roi pour sa décision de ne pas assister à une conférence sur le changement climatique à la demande de la première ministre sortante Liz Truss.

« La demande est simple : il suffit d’arrêter le nouveau pétrole et le gaz. C’est du gâteau” ont déclaré les militants.

🎂 RUPTURE : JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂

👑 Deux partisans de Just Stop Oil ont couvert un modèle de cire Madame Tussauds du roi Charles III avec un gâteau au chocolat, exigeant que le gouvernement suspende toutes les nouvelles licences et autorisations pétrolières et gazières.#FreeLouis #FreeJosh #A22Réseau pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB

— Arrêtez juste le pétrole ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) 24 octobre 2022