La dernière attaque aérienne israélienne contre la Syrie blesse deux soldats : médias d’État | Actualités militaires

L’agence de presse officielle syrienne a rapporté que deux personnes avaient été blessées et que des dégâts matériels avaient été subis lors d’un raid aérien des forces israéliennes.

Deux soldats syriens ont été blessés à la suite d’une attaque aérienne israélienne contre des postes militaires dans la région de Deir Az Zor, à l’est de la Syrie, ont rapporté les médias officiels, citant une source militaire.

L’agence de presse officielle syrienne SANA a déclaré que la dernière attaque israélienne a eu lieu lundi à 23h50 heure locale (20h50 GMT).

« L’ennemi israélien a lancé une attaque aérienne contre certains des sites de nos forces armées à proximité de Deir Az Zor, et l’agression a entraîné la blessure de deux soldats et des pertes matérielles », a rapporté SANA, citant une source militaire.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé au Royaume-Uni, a déclaré que trois explosions avaient été signalées près des positions de groupes armés soutenus par l’Iran à Deir Az Zor, près de la frontière syro-irakienne, lors d’une attaque menée par des avions de guerre non identifiés.

« Des milices iraniennes sont déployées à proximité des positions ciblées, où leurs membres se déplacent de l’Irak vers la Syrie et vice versa par des routes illégales », a indiqué l’observatoire, soulignant que des drones avaient attaqué des cibles dans la province début septembre.

La cible était une maison où des armes auraient été stockées dans la ville de Deir Az Zor, a indiqué l’observatoire.

Israël mène depuis des années des attaques non reconnues en Syrie contre ce qu’il décrit comme des cibles liées à l’Iran, dans un contexte d’influence croissante de Téhéran dans le pays depuis qu’il a commencé à soutenir le président Bachar al-Assad dans la guerre civile qui a débuté en 2011.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat sur cette dernière attaque, a rapporté l’agence de presse Reuters.

À la fin du mois dernier, l’armée israélienne a déclaré que les chars avaient détruit deux structures syriennes sur le plateau du Golan. Les chars ont attaqué un endroit du côté syrien de la ligne de démarcation entre les hauteurs du Golan occupées par Israël à l’ouest et le territoire contrôlé par la Syrie à l’est, a indiqué l’armée israélienne.

Des centaines de milliers de personnes sont mortes et des millions de personnes se sont retrouvées sans abri depuis que les manifestations contre le régime d’Assad ont éclaté pour la première fois en 2011 et se sont depuis transformées en une guerre civile qui a attiré des puissances étrangères, dont la Russie, et laissé la Syrie découpée en zones de contrôle.