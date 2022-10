La dernière athlète iranienne Rekabi en danger dans son pays d’origine

MORIOKA, Japon (AP) – Quelques jours après que l’alpiniste iranienne Elnaz Rekabi ait provoqué un incident international en ne portant pas le foulard obligatoire de son pays lors d’une compétition à l’étranger, son destin est une priorité pour les meilleurs grimpeurs du monde.

“Cela m’a rendu malade – nauséeux”, a déclaré l’Américaine Brooke Raboutou, s’adressant à l’Associated Press vendredi lors d’une Coupe du monde d’escalade dans le nord du Japon.

“Je la soutiens à 100% et j’aimerais penser que je peux parler au nom de la plupart des athlètes”, a-t-elle ajouté. “Je l’ai contactée, juste pour lui demander s’il y a quelque chose que nous pouvons faire pour l’aider, la soutenir. Je sais qu’elle mène une bataille très dure et qu’elle fait ce qu’elle peut pour représenter les femmes de son pays.

Raboutou a dit qu’elle n’avait pas reçu de réponse.

Rekabi, 33 ans, a concouru dimanche sans son foulard, ni hijab, à Séoul lors de la finale du Championnat d’Asie de la Fédération internationale d’escalade sportive. Elle a été immédiatement embrassée par ceux qui soutiennent les manifestations d’une semaine dans son pays contre le hijab, qui incluent de plus en plus d’appels au renversement de la théocratie du pays.

Elle est rentrée chez elle devant une foule de manifestants en liesse, y compris des femmes ne portant pas le couvre-chef requis. Dans une interview sans émotion avant de quitter le terminal de l’aéroport, elle a déclaré à la télévision d’État que concourir sans se couvrir les cheveux était “involontaire”.

Les sports en Iran, des ligues de football à l’escalade compétitive de Rekabi, fonctionnent largement sous une série d’organisations semi-gouvernementales. Les athlètes féminines qui concourent dans leur pays ou à l’étranger, qu’elles jouent au volley-ball ou sur une piste de course, doivent garder leurs cheveux couverts en signe de piété. L’Iran rend ces couvre-chefs obligatoires pour les femmes, tout comme l’Afghanistan contrôlé par les talibans.

L’acte de Rekabi de ce qui semblait être un défi ouvert a été décrit comme un événement paratonnerre en Iran. Les militants disent que cela apporte un soutien aux manifestations antigouvernementales déclenchées par la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée par la police des mœurs du pays pour ce qu’elle portait.

Dans la communauté très soudée de l’escalade, elle est devenue une source d’inspiration pour de nombreux athlètes qui la connaissent à peine – ou ne la connaissent que.

“Je sens que je ne peux pas comprendre ce que ça fait”, a déclaré l’alpiniste française Oriane Bertone. “Les athlètes de ce pays (l’Iran) sont obligés de porter quelque chose. J’ai l’impression que c’est quelque chose qu’elle a fait en sachant parfaitement qu’elle risquait quelque chose. Et ça a dû être vraiment dur.

“Nous essayons d’être sa voix parce que cela ne la concerne pas seulement, cela concerne tout le monde dans le pays”, a ajouté Bertone.

On a demandé à Bertone si elle croyait que Rekabi était en sécurité.

“Elle ne l’est certainement pas. Elle n’est pas en sécurité en ce moment », a déclaré Bertone. “Quand nous avons regardé l’interview (télévisée) qu’elle a faite, elle tremblait.”

Le cas de Rekabi a été comparé à celui du joueur de tennis chinois Peng Shuai.

Peng a écrit publiquement il y a un an qu’il avait été agressé sexuellement par un ancien haut responsable du Parti communiste chinois. Elle a rapidement disparu de la vue du public, a tenté de se rétracter et aurait subi une pression écrasante alors que la Chine se préparait à organiser les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin. Elle est rarement vue en public et ne quitte pas la Chine, bien qu’elle ait participé à certains événements orchestrés autour des Jeux olympiques.

Ensuite, il y a la sprinteuse Krystsina Tsimanousksya. Elle a critiqué les officiels de son équipe biélorusse, puis a été forcée de fuir en Pologne lors des Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier. Elle craignait de rentrer chez elle et a maintenant la nationalité polonaise.

Les athlètes iraniens n’ont pas participé à l’épreuve d’escalade au Japon. Le champ était composé en grande partie d’Européens, d’Américains et de Japonais. Les seuls athlètes d’un pays à majorité musulmane étaient deux frères d’Indonésie.

La Fédération internationale d’escalade sportive, l’organisme gouvernemental, a fait écho à des déclarations similaires faites par le Comité international olympique, affirmant qu’elle avait l’assurance que Rekabi “ne subira aucune conséquence et continuera à s’entraîner et à concourir”.

Ni le CIO ni la fédération d’escalade n’ont dit comment ils suivront la façon dont Rekabi est traité en Iran.

Le CIO et son président Thomas Bach ont répété des messages similaires dans les cas de Peng et du sprinteur biélorusse-polonais. Bach a été critiqué pour avoir détourné le regard des violations bien documentées des droits de l’homme dans les pays hôtes olympiques comme la Chine et la Russie. Les deux nations ont dépensé des milliards pour accueillir les récents Jeux olympiques d’hiver, tandis que d’autres nations ont renoncé à leurs offres en raison des coûts élevés.

L’Américaine Natalia Grossman a déclaré que d’autres grimpeurs présents à l’événement au Japon pensaient à Rekabi et essayaient de trouver des moyens de la soutenir. Elle a dit qu’elle ne connaissait pas bien Rekabi et qu’elle « ne lui avait pas trop parlé. Mais tout le monde dans la communauté de l’escalade est proche d’une manière ou d’une autre.

Grossman a déclaré qu’elle n’était pas certaine si Rekabi avait intentionnellement concouru sans le hijab. Mais elle a ses soupçons.

“Je ne peux pas savoir parce que je ne suis pas elle et je ne lui ai pas parlé”, a déclaré Grossman. “Mais chaque jour, vous le portez, et vous n’oubliez pas un jour.”

Comme plusieurs autres grimpeurs, Grossman a soutenu que le sport et la politique ne pouvaient pas être séparés – et ne devraient pas l’être.

“Je ne pense pas vraiment que vous puissiez les séparer”, a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que nous devrions avoir à les séparer. Vous devriez pouvoir faire n’importe quelle déclaration.

L’alpiniste japonaise Miho Nonaka, qui a remporté une médaille d’argent olympique il y a un an à Tokyo, a déclaré qu’elle essayait de comprendre le sort de Rekabi.

“Il y a une certaine distance physique, donc en termes de soutien réel, je pense que la chose la plus immédiate que je puisse faire est de la partager sur (les réseaux sociaux) autant que possible, ou d’obtenir les bonnes informations et de les diffuser à de nombreuses personnes”, a-t-elle déclaré. dit en japonais.

Marco Vettoretti, porte-parole de la fédération d’escalade, a décrit les grimpeurs comme “un groupe jeune, cohérent et diversifié”.

“Nous avons des athlètes musulmans qui concourent presque partout”, a-t-il déclaré. « Mais c’est parfois plus grand que nous. Vous essayez de respecter tout le monde. Puis parfois c’est plus gros que les athlètes. C’est plus grand que nous quand il s’agit de religion et de politique.

Vettoretti a déclaré que la fédération d’escalade s’attendait à ce que Rekabi soit de retour dans l’hémisphère nord ce printemps.

La grimpeuse japonaise Ai Mori semblait avoir la même attente, adressant ses meilleurs vœux à l’Iranienne.

“Vous n’avez pas tort”, dit-elle en japonais. «Alors faites de votre mieux pour revenir à l’escalade pour concourir à nouveau. Nous vous attendrons.

Stephen Wade, l’Associated Press