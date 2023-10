Par Adam S. Levy pour Dailymail.com





L’acteur a été retrouvé mort samedi à 54 ans dans le bain à remous de sa maison de Los Angeles.

Sa dernière sortie publique a eu lieu lors d’un tournoi de tennis l’été dernier.

En novembre 2022, Perry a parlé publiquement de son héritage et de la façon dont il aimerait qu’on se souvienne de lui à sa mort.

Il a dit que la « chose primordiale » pour laquelle il aimerait qu’on se souvienne de lui était sa passion pour aider les autres.







La dernière sortie publique de Matthew Perry a eu lieu l’été dernier à Paris, un peu moins de cinq mois avant sa mort samedi à l’âge de 54 ans.

L’acteur de Friends, retrouvé mort dans un bain à remous de sa maison de Los Angeles, a été photographié le 9 juin au stade Roland-Garros pour regarder Roland-Garros.

L’acteur né à Williamstown, dans le Massachusetts, qui était un fervent fan de ce sport, semblait passer un bon moment alors qu’il participait à une demi-finale du tournoi aux côtés d’un ami.

Moins d’un an avant sa mort inattendue, Perry, qui jouait Chandler Bing dans la série à succès de NBC, a parlé publiquement de son héritage et de la façon dont il aimerait qu’on se souvienne de lui à sa mort.

“J’aimerais qu’on se souvienne de quelqu’un qui a bien vécu, bien aimé, qui était un chercheur”, a déclaré Perry lors d’une apparition sur le podcast en novembre 2022. Q avec Tom Power au cinéma Hot Docs Ted Rogers de Toronto.

Perry a déclaré que « la chose primordiale » pour laquelle il voudrait qu’on se souvienne de lui « est qu’il veut aider les gens ».

“C’est ce que je veux… quand je mourrai, je ne veux pas que les amis soient la première chose mentionnée.”

Perry a déclaré sur le podcast, sur lequel il faisait la promotion de son livre Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir, qu’il voulait aider les autres « à être la première chose mentionnée » à la suite de son décès.

Perry, qui a lutté contre la toxicomanie tout au long de sa vie, a déclaré qu’il souhaitait aider les autres personnes confrontées à une situation similaire.

“Ce qu’il y a de mieux chez moi, sans aucun doute, c’est que si un alcoolique ou un toxicomane s’approche de moi et me demande : “Veux-tu m’aider ?”, a-t-il déclaré. «Je peux dire oui, faire un suivi et le faire.

«Quand je mourrai, je ne veux pas que les amis soient la première chose mentionnée. Je veux que ce soit la première chose qui soit mentionnée, et je vais vivre le reste de ma vie pour le prouver.

Sur le podcast, Perry a déclaré qu’il lui était difficile de regarder les épisodes précédents de Friends, car il pouvait retracer son combat contre la dépendance grâce à son apparition dans le programme.

“Je n’ai pas regardé l’émission, et je n’ai pas regardé l’émission, parce que je pourrais aller boire… des opiacés… boire… de la cocaïne”, a-t-il déclaré. “Comme si je pouvais le dire saison après saison à mon apparence.”

Il a déclaré dans une interview en novembre 2022 : “J’aimerais qu’on se souvienne de quelqu’un qui a bien vécu, bien aimé, qui était un chercheur”.

Perry a qualifié le programme – qui mettait en vedette Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer – de « aventure incroyable ».

Il a ajouté : « Cela a été une chose incroyable de le voir toucher le cœur de différentes générations. C’est devenu une chose importante et significative et, vous savez, je regarderais ça à nouveau. C’était vraiment drôle et tout le monde était gentil.

Perry est apparu dans la série à succès pendant 10 saisons, de 1994 à 2004. Il est également apparu dans un certain nombre de films au cours de sa carrière, notamment Fools Rush In en 1997, The Whole Nine Yards en 2000 et 17 Again en 2009.

Perry a dit Personnes en octobre 2022, il a estimé que certains de ses plus grands attributs étaient de « se soucier des autres, de ne jamais abandonner » et d’« aider les gens autant que moi ».

L’acteur a déclaré : “C’est probablement ce que je préfère chez moi. Être créatif, voir, apprendre que si vous êtes mal à l’aise ou si vous ressentez de l’anxiété, l’un des moyens de sortir de cette situation est d’être créatif.

Samedi, TMZ a rapporté que les premiers intervenants avaient été convoqués au domicile de Perry pour faire face à un arrêt cardiaque. Aucun acte déloyal n’a été suspecté dans la mort de l’acteur, ont indiqué des sources au média.

Perry est apparu dans la série à succès Friends pendant 10 saisons, de 1994 à 2004.

Les créateurs de leurs amis Marta Kauffman et David Crane, ainsi que le producteur exécutif de la série Kevin Bright, ont publié une déclaration qui disait : “Nous chérirons toujours la joie, la lumière, l’intelligence aveuglante qu’il a apportée à chaque instant – pas seulement dans son travail, mais dans la vie aussi.

«Il a toujours été la personne la plus drôle de la pièce. Plus que cela, il était le plus doux, avec un cœur généreux et altruiste.

Warner Bros. a publié une déclaration après la mort de Perry, disant : « Nous sommes dévastés par le décès de notre cher ami Matthew Perry. Matthew était un acteur incroyablement doué et un membre indélébile de la famille Warner Bros. Television Group.

« L’impact de son génie comique s’est fait sentir dans le monde entier et son héritage perdurera dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un jour déchirant et nous envoyons notre amour à sa famille, à ses proches et à tous ses fans dévoués.