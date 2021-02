La dernière apparition de Lindsey Graham à Fox News a souligné la crise d’identité du GOP

Graham entre dans une voiture samedi. | Joshua Roberts / Getty Images

Graham est toujours partisan du Trumpisme. Bill Cassidy? Pas tellement.

Deux entretiens très différents dans les émissions de nouvelles du dimanche matin ont illustré la crise d’identité d’acquittement du Parti républicain après la destitution de Trump.

Avec Trump maintenant démis de ses fonctions, banni des médias sociaux et fraîchement sorti d’un procès dans lequel une majorité bipartisane de sénateurs a voté pour sa condamnation, le Parti républicain est polarisé.

Certains républicains veulent enfin essayer de pousser le parti au-delà du Trumpisme et de ses impulsions anti-démocratiques, tandis que d’autres – peut-être plus conscients de l’emprise continue de Trump sur la base du GOP – utilisent son acquittement comme une occasion de s’enrouler plus étroitement autour de lui.

Dimanche, la faction anti-Trump était représentée par le sénateur Bill Cassidy (R-LA). Après quatre ans de loyauté envers Trump, Cassidy a rejoint de manière assez surprenante six autres sénateurs républicains samedi et a voté pour la condamnation de Trump sur un article de destitution l’accusant d’avoir incité à l’insurrection du 6 janvier. Et alors que Cassidy a déjà été censuré par le Parti républicain de Louisiane pour avoir croisé l’ancien président, il a indiqué lors d’une interview sur ABC’s Cette semaine qu’il n’a aucun regret.

«Je pense que je peux déjà représenter une opinion majoritaire», a déclaré Cassidy, minimisant la censure. «J’ai voté pour soutenir et défendre la Constitution … le Parti républicain est plus qu’une seule personne.»

Bien qu’il ait déjà été censuré par le LAGOP, le sénateur Cassidy (à droite) dit qu’il n’a aucun regret d’avoir voté pour la condamnation de Trump: « Je peux déjà représenter une opinion majoritaire … [but] J’ai voté pour soutenir et défendre la Constitution … le Parti républicain est plus qu’une seule personne. » pic.twitter.com/y0dlBqpMVx – Aaron Rupar (@atrupar) 14 février 2021

Du côté pro-Trump se trouve le sénateur Lindsey Graham (R-SC). Graham, bien sûr, était l’un des partisans les plus fidèles de Trump pendant son mandat, mais cela a momentanément changé après l’insurrection du 6 janvier lorsque Graham a prononcé un discours pour se distancier de Trump.

« Comptez pas sur moi. Trop c’est trop. » Dit Graham.

Graham a rapidement eu des doutes sur cette position, voyageant avec Trump lors de son dernier voyage en tant que président et défendant sans vergogne Trump à la télévision.

Lindsey Graham est sur Fox News essayant de blâmer Nancy Pelosi pour l’émeute du Capitole pic.twitter.com/vlOyPhPUxp – Aaron Rupar (@atrupar) 21 janvier 2021

Si l’apparition de Graham dimanche matin sur Fox News dimanche C’est une indication, sa loyauté envers l’ancien président est plus forte que jamais.

« Donald Trump est le membre le plus dynamique du Parti républicain », a déclaré Graham, se distançant des commentaires de Nikki Haley sur le fait que Trump n’a pas d’avenir dans le GOP. «Le mouvement Trump est bien vivant … tout ce que je peux dire, c’est que la force la plus puissante du Parti républicain est le président Trump.

Ces commentaires sont intervenus à la fin d’une interview qui a commencé avec Graham suggérant que les républicains iraient jusqu’à riposter pour la deuxième mise en accusation de Trump en destituant le vice-président Kamala Harris en cas de reprise de la Chambre l’année prochaine.

Lindsey Graham suggère que Kamala Harris sera destituée si les républicains reprennent la Chambre l’année prochaine pic.twitter.com/J68Or4k1la – Aaron Rupar (@atrupar) 14 février 2021

Cassidy et Graham ont été confortablement réélus pour de nouveaux mandats de six ans en novembre dernier, mais chaque législateur utilise son mandat différemment à un moment où les principes et la politique sont en tension dans le GOP.

Cassidy utilise sa sécurité d’emploi pour se distancier d’un président qu’il considère comme violant son serment, mais Graham semble calculer que le Trumpisme représente le meilleur pari du Parti républicain pour reprendre l’une ou les deux chambres du Congrès l’année prochaine.

Cela était évident vers la fin de la dernière interview de Graham à Fox News, quand il a fondamentalement approuvé Lara Trump – la belle-fille de Donald Trump – pour remplir un Sénat américain de Caroline du Nord évacué par le sénateur Richard Burr, qui a rejoint de manière assez surprenante Cassidy dans le camp d’anciens loyalistes de Trump qui ont voté pour condamner Trump.

« La Caroline du Nord, le plus grand gagnant je pense de tout ce procès de destitution est Lara Trump », a déclaré Graham. «Mon cher ami Richard Burr, que j’aime et que je suis ami depuis longtemps, vient de faire de Lara Trump presque la candidate certaine pour le siège du Sénat en Caroline du Nord pour le remplacer si elle se présente. Et je suis certain qu’elle sera derrière elle si elle se présente, car je pense qu’elle représente l’avenir du Parti républicain.

Un troisième républicain – le gouverneur du Maryland Larry Hogan, qui a critiqué ouvertement Trump – a déclaré dimanche matin sur CNN que la position de Cassidy devrait représenter l’avenir du parti.

« Je pense que le dernier chapitre et Donald Trump et où va le Parti républicain n’ont pas encore été écrits, et je pense que nous allons avoir une vraie bataille pour l’âme du Parti républicain au cours des deux prochaines années », Hogan mentionné. «Allons-nous être un parti qui ne pourra plus gagner les élections nationales, qui perdra la présidence, la Chambre et le Sénat dans une période de quatre ans?»

« Nous allons avoir une vraie bataille pour l’âme du Parti républicain. » Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, raconte à CNN @JakeTapper il pense que le dernier chapitre de Donald Trump et où va le Parti républicain n’a pas encore été écrit. #CNNSOTU https://t.co/mVKIu6W8KO pic.twitter.com/ibceHLwhaT – État de l’Union (@CNNSotu) 14 février 2021

Hogan a raison de souligner que les deux cycles électoraux qui ont suivi la victoire de Trump sur Hillary Clinton en 2016 ont vu les républicains perdre le pouvoir de cette manière, ce qui a souvent servi de réprimande à l’attrait plus large du Trumpisme. Mais l’ancien président reste très populaire auprès de la base du GOP – un sondage effectué juste avant le procès de destitution a révélé que le taux d’approbation de Trump parmi les républicains était encore dans les années 80.

Ainsi, bien que la position de Cassidy en faveur de la démocratie soit louable et que l’optimisme de Hogan soit notable, la question reste ouverte de savoir s’il y a une place pour des gens comme eux au sein d’un parti si complice de la tentative autoritaire de Trump.