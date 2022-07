La dernière apparition de l’actrice d’Ek Villain Returns, Disha Patani, amène les fans à se demander si elle est passée sous le couteau; « Qu’est-ce qui ne va pas avec son visage ? »

L’actrice d’Ek Villain Returns, Disha Patani, est actuellement sur le radar des médias sociaux. Elle a fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers temps pour ses mots ressemblant à un visage. Alors qu’elle sort dans la ville pour des promotions, les internautes soulignent si elle a subi un coup de couteau. tandis que sa dernière apparition de Disha incite les fans à se demander si elle a subi des travaux de nez et de lèvres car elle a l’air différente. Disha était absolument magnifique dans cette robe blanche et elle canalise sa Barbie intérieure, les fans vont adorer sa beauté mais se demandent ce qu’elle a fait à son visage.

Jetez un œil à la façon dont Disha Patani est interrogée sur ce qui ne va pas avec son visage, et de nombreux internautes soulignent si elle subit le couteau

Un utilisateur a curieusement demandé, “Qu’est-ce qui ne va pas avec son visage yaar ??”. Un autre utilisateur a déclaré : “On dirait qu’elle s’est rasée les lèvres”. Le troisième utilisateur a demandé, “mais qu’est-il arrivé à son visage”. Beaucoup sont mécontents de son visage différent et disent qu’elle n’est pas Disha, quelqu’un l’a remplacée.

Eh bien, ce n’est pas la première fois que l’actrice fait face au radar de la pêche à la traîne en ligne, lors du lancement de la bande-annonce d’Ek Villain Returns, les internautes ont souligné que quelque chose n’allait pas avec son visage et qu’elle avait subi une chirurgie plastique. Alors que Disha reçoit beaucoup d’éloges pour la bande-annonce d’Ek Villain Returns qui présente Arjun Kapoor, John Abraham et Tara Sutaria dans les rôles principaux. Parlant du film lors du lancement, elle avait déclaré : « La plupart de mes films ont été des thrillers d’action mais quand je dis que vous n’avez rien vu comme Ek Villain Returns, je le pense vraiment ! Nous avons fait de notre mieux pour vous garder sur le bord de votre siège et la remorque n’est qu’un avant-goût de ce qui vous attend ! Attention, vous êtes prévenu !”