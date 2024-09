La dernière annonce d’Ini Edo qui a suscité des réactions en ligne

Animation du dimanche 22 septembre 2024

Source: monnigeria.com

L’actrice et réalisatrice nigériane Ini Edo a annoncé avec enthousiasme son dernier projet, provoquant l’enthousiasme de ses fans et de ses collègues.

Sur sa page Instagram, elle a partagé les détails de son histoire d’amour et d’une prochaine série de mariages qui a depuis suscité des réactions mitigées parmi ses abonnés.

Dans une série d’allusions ludiques, elle a révélé qu’elle s’était fiancée pendant des vacances il y a six mois, et seulement trois mois plus tard, son partenaire l’a demandé en mariage, marquant ainsi une romance éclair.

Ini Edo a exprimé son bonheur et a déclaré le 10 octobre 2024 comme la date de son mariage de conte de fées.

Elle a décrit l’amour comme la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée et a encouragé les autres à ne pas perdre espoir de le trouver.

Il est intéressant de noter que tous ces sentiments sincères sont liés à sa prochaine série intitulée My Fairytale Wedding.

Elle a écrit : « Ce dimanche matin radieux, il y a six mois, alors que nous étions en vacances, nos chemins se sont croisés et nos vies n’ont plus jamais été les mêmes. Exactement trois mois plus tard, tu m’as demandé d’être avec toi pour toujours. Comment ai-je pu avoir autant de chance ? On dit que nos défauts sont parfaits pour le cœur qui est censé nous aimer ; j’en suis désormais convaincue.

« 1 sur 3 est terminé. Mon mariage de conte de fées est presque arrivé. À tous ceux qui ont renoncé à leur bonheur éternel, sachez que l’amour vous trouvera, et quand il le fera, que vous soyez prêt ou non, ce sera la meilleure chose qui vous soit arrivée. »