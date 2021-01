Le président Joe Biden veut entreprendre rapidement une réforme globale de l’immigration. C’est bon.

Malheureusement, sa proposition initiale n’offre pas un bon point de départ, ni sur le fond ni sur le plan politique.

En gros, voici ce qui devrait se passer.

Focus sur les « rêveurs » en premier

Premièrement, le Congrès devrait adopter un projet de loi autonome qui accorde un statut juridique permanent à ceux que l’on appelle les «rêveurs», les personnes amenées ici illégalement alors qu’elles étaient enfants.

L’administration Obama a établi, par action exécutive, un programme par lequel les «rêveurs» pourraient avoir un statut temporaire renouvelable, y compris la capacité de travailler et de fréquenter l’université. L’administration Trump a tenté d’abroger le programme, connu sous l’acronyme DACA, également par une action de l’exécutif, mais une décision discutable de la Cour suprême des États-Unis a révélé des vices de procédure dans la manière dont cela a été fait.

Avec Biden à la Maison Blanche, le programme DACA n’est sous aucune menace politique. Mais il reste très vulnérable aux contestations judiciaires. Si la légalité du programme parvient à la Cour suprême existante, il est fort probable qu’il soit annulé.

Ces jeunes adultes méritent la certitude et la capacité de planifier leur vie. Le statut juridique permanent est le minimum qui leur donnerait cela. Cette certitude ne devrait pas être retenue pour la résolution d’autres problèmes, tels que l’application de la loi en matière d’immigration, une amnistie plus large ou un chemin vers la citoyenneté.

Le cas de l’amnistie

Au-delà de la population DACA, Biden propose une amnistie générale pour ceux qui se trouvent actuellement dans le pays illégalement et une voie vers la citoyenneté. Je suis d’accord avec ça. Il équilibre au mieux toutes les considérations et les équités impliquées.

Il est vrai que ces immigrants illégaux ont violé nos lois pour être ici. Ce n’est pas rien et ne devrait pas être rejeté à la légère par ceux qui préconisent l’amnistie.

Mais ils ont suivi ce qui était notre politique d’immigration de facto depuis de nombreuses années maintenant. Cette politique était à peu près la suivante: nous essaierons de vous attraper si vous traversez illégalement la frontière. Mais si vous entrez à l’intérieur et vivez une vie productive, nous vous laisserons tranquille.

Garry Kasparov:Biden a promis de se montrer dur avec Poutine. Commencez maintenant par sauver Alexei Navalny

En conséquence, il y a beaucoup d’immigrants clandestins avec des vies établies dans ce pays. Selon le Migration Policy Institute, environ 280 000 immigrants illégaux résident en Arizona. Près de 70% vivent dans ce pays depuis plus de 10 ans.

En raison de la politique d’immigration de facto, il y a maintenant des millions de familles recomposées dans le pays, avec certains membres légalement ici et d’autres non. L’institut estime qu’il y a plus de quatre millions d’enfants dans le pays qui sont citoyens mais dont au moins un parent est illégalement présent.

Briser ces familles serait moralement insondable.

Faites de ceci la dernière amnistie

Cependant, pour obtenir une acceptation plus large d’une amnistie et faire reculer l’immigration en tant que question politique qui divise, il doit y avoir des raisons de croire que ce sera la dernière amnistie. À partir de maintenant, nos lois sur l’immigration seront pleinement appliquées et l’immigration illégale deviendra négligeable.

Le meilleur moyen, et probablement le seul, d’y parvenir est d’exiger immédiatement au niveau national que les entreprises utilisent le système E-Verify pour toutes les nouvelles recrues. C’est un programme fédéral qui confirme électroniquement l’admissibilité légale à travailler dans ce pays.

Contrairement aux affirmations de la communauté des affaires, qui veut préserver une offre élastique de travailleurs peu qualifiés, le système actuel fonctionne bien et est adéquat sans mises à niveau ou améliorations. Le seul moyen de le vaincre est le vol d’identité, en utilisant le nom et le numéro de sécurité sociale d’une personne réelle.

La Virginie ne protège pas les personnes âgées:Mes parents ont attrapé COVID alors que les vaccins languissent inutilisés

L’utilisation obligatoire de E-Verify, et un engagement du gouvernement fédéral à prendre au sérieux le vol d’identité pour vaincre le système, excluraient effectivement les immigrants illégaux de l’économie formelle des États-Unis. Cela réduirait l’immigration illégale à un filet, même en l’absence d’autres mesures d’application couramment invoquées dans ces discussions.

Ce que Biden doit faire

C’est là que la proposition Biden prend un mauvais départ, sur le fond et sur le plan politique. La seule mesure d’application de la loi en milieu de travail qu’il suggère est la création d’un comité pour l’étudier. Il a en grande partie suspendu l’application de la loi actuelle en matière d’immigration. Il ne semble pas comprendre ni accepter la nécessité de donner une raison de croire que ce sera la dernière amnistie.

Réaliser politiquement une réforme globale dans un Congrès aussi étroitement divisé nécessitera beaucoup de dons. Le premier travail consiste à fournir une certitude aux «rêveurs» et à les retirer du mélange, sauf pour un chemin vers la citoyenneté.

Si la réforme globale de l’immigration ne doit pas redevenir la victime d’une impasse partisane, la deuxième tâche consiste pour Biden à envoyer un signal fort de son engagement à faire de cette dernière amnistie, en exprimant son soutien sans réserve pour un E- immédiat et universel. Vérifiez l’exigence.

Robert Robb est chroniqueur pour la République de l’Arizona, où cette chronique a été publiée à l’origine. Suivez-le sur Twitter: @RJRobb.