La dernière affaire antitrust d’Amazon à DC pourrait signifier de grandes choses pour Big Tech

Un autre procureur général monte à bord du train de poursuites antitrust de Big Tech: Washington, DC, le procureur général Karl Racine poursuit Amazon pour s’être livré à des actes anticoncurrentiels qui, selon lui, ont augmenté les prix et étouffé l’innovation.

La plainte accuse Amazon d’abuser de sa position sur le marché en exigeant, dans la pratique, que les vendeurs tiers proposent leurs produits au même prix qu’ils les vendent ailleurs. Cela a augmenté le prix des marchandises dans l’ensemble, selon la plainte, ce qui signifie que les résidents de DC paient plus qu’ils ne le feraient autrement.

Bien que nous ayons vu quelques poursuites antitrust de la part de procureurs généraux et d’agences fédérales visant Google et Facebook au cours de l’année dernière, cela semble être la première poursuite antitrust gouvernementale visant Amazon, selon le New York Times. Mais, comme il vient du procureur général de DC, il est uniquement limité aux résidents de DC. (Racine a également signé le procès antitrust contre Facebook.) Il répond à certaines plaintes de longue date concernant le marché tiers d’Amazon qui vont bien au-delà du district, à un moment où Amazon est l’une des cibles les plus visibles de la poussée antitrust Big Tech de l’administration Biden . Cette poussée aura bientôt un autre allié en Lina Khan, une experte antitrust et anti-Big Tech qui devrait bientôt rejoindre la Federal Trade Commission.

«Cette poursuite vise un moyen clé par lequel Amazon renforce sa domination sur le marché en ligne», a déclaré Stacy Mitchell, codirectrice de l’Institut pour l’autonomie locale, à Recode. «La politique de parité des prix d’Amazon lui permet de percevoir des frais élevés sur les vendeurs sans perdre les consommateurs au profit de sites moins chers.»

La politique de parité des prix dans les accords d’Amazon avec les vendeurs qui est décrite dans la plainte du procureur général de DC n’est pas nouvelle. En fait, la pratique a attiré suffisamment d’attention négative de la part des législateurs pour qu’Amazon l’a retirée de ses contrats de vente en 2019. Mais Racine dit qu’elle n’a pas exactement disparu: la société l’a simplement remplacée par une «politique de tarification équitable» qui fait la même chose en punissant les vendeurs qui proposent des prix inférieurs ailleurs en supprimant les boutons «Acheter maintenant» et «Ajouter au panier» sur leurs pages de produits.

Les vendeurs, qui ont peur de réduire leurs ventes ou de se faire expulser du plus grand détaillant en ligne de la plate-forme mondiale, réagissent en baissant leurs prix en conséquence – ou en les augmentant ailleurs. Cela, selon la poursuite, a conduit à des prix plus élevés pour les consommateurs dans l’ensemble, car les vendeurs ont peur de vendre leurs produits à un prix inférieur à celui pour lequel ils les vendent sur Amazon, ce qui réduit leurs ventes.

« Amazon a utilisé sa position dominante sur le marché de la vente au détail en ligne pour gagner à tout prix », a déclaré Racine dans un communiqué. «Il maximise ses profits au détriment des vendeurs et des consommateurs tiers, tout en nuisant à la concurrence, en étouffant l’innovation et en faisant illégalement basculer les règles du jeu en sa faveur. Nous avons intenté cette action en justice antitrust pour mettre fin au contrôle illégal d’Amazon sur les prix sur le marché de la vente au détail en ligne. »

Le procès d’aujourd’hui contre Amazon va plus loin, alléguant non seulement que les frais qu’Amazon facture aux vendeurs sont responsables de la hausse des prix sur le Web, mais aussi qu’Amazon récompense les vendeurs qui utilisent Fulfillment by Amazon au détriment des vendeurs qui ne le font pas mais qui ont des prix plus bas. https://t.co/lz9QWjfVPW – Jason Del Rey (@DelRey) 25 mai 2021

Amazon admet qu’il choisit les offres à proposer en fonction de plusieurs facteurs, dont le prix. Mais il n’est pas d’accord avec l’opinion de Racine sur l’impact de cette politique.

« Le procureur général de DC a exactement le retard – les vendeurs fixent leurs propres prix pour les produits qu’ils proposent dans notre magasin », a déclaré un porte-parole d’Amazon à Recode. «Le soulagement recherché par l’AG obligerait Amazon à proposer des prix plus élevés à ses clients, ce qui irait étrangement à l’encontre des objectifs fondamentaux de la loi antitrust.»

Le procès est relativement petit. Il ne s’agit que d’un seul procureur général et cible un aspect spécifique des pratiques commerciales d’Amazon. Mais ce n’est pas anodin. Amazon est dans la ligne de mire des législateurs et des régulateurs des États et fédéraux avec ses pairs Big Tech Google, Facebook et Apple depuis un certain temps maintenant. C’est le premier procès contre Amazon à sortir de cet examen de plus en plus minutieux, mais ce ne sera probablement pas le dernier.

« Ce costume est une autre indication que la marée change – les décideurs politiques et le public veulent que le pouvoir démesuré d’Amazon soit réduit », a déclaré Mitchell.