Un ouvrier manipule du poulet transformé en usine dans un ragoût Leonard’s à Paramus, New Jersey. | Angus Mordant / Bloomberg via Getty Images

Biden annule les efforts de Trump pour accélérer la vitesse des lignes dans les usines de conditionnement de poulet.

Au milieu de la vague d’actions exécutives de Joe Biden au cours des premiers jours de sa présidence, l’une se distingue en particulier par les défenseurs du bien-être des animaux et des travailleurs du conditionnement de la viande. Biden a retiré une demande de l’administration Trump visant à augmenter la vitesse maximale à laquelle les usines de poulet peuvent fonctionner de 140 oiseaux par minute à 175 oiseaux par minute.

Transporter les poulets des fermes très concentrées où ils vivent vers les rayons des supermarchés n’est pas un processus facile. Ils doivent être transformés dans les abattoirs, où ils sont tués et démembrés pour leur viande. Et comme les poulets (et les porcs et les vaches, les agneaux et les dindes…) varient en forme et en taille, couper et retirer leur viande ne peut se faire avec des machines ou des robots. Cela doit être fait par des humains, et pour atteindre le rendement élevé que veulent les abattoirs et les usines de conditionnement de viande, cela doit être fait rapidement.

C’est ainsi que la vitesse des lignes est arrivée au taux déjà étonnant de 140 oiseaux par minute – 2,33 oiseaux par minute seconde – en premier lieu. Étant donné que la transformation du poulet se déroule généralement sur une chaîne de montage avec plusieurs travailleurs, chaque travailleur individuel n’a pas à aller aussi vite, mais il dispose généralement de quelques secondes au maximum par oiseau. Les travailleurs de ces usines doivent utiliser des couteaux aiguisés pour couper les carcasses d’animaux pendant des heures, ce qui les expose au risque de coupures brutales et de blessures dues au stress répétitif.

Du point de vue du bien-être animal, des vitesses de ligne plus rapides signifient, par définition, que le nombre d’oiseaux élevés (généralement dans des conditions brutales) pour l’abattage peut augmenter, et le nombre passant par des procédures d’abattage (également brutales) peut également augmenter. Cela soulève le potentiel de problèmes sur la ligne de mise à mort. Parfois, par exemple, les poulets manquent le «bain d’étourdissement» destiné à les assommer et à sentir leur gorge s’ouvrir. Ou les oiseaux peuvent également rater la lame et mourir en étant bouillis vivants dans de l’eau bouillante. Cela arrive à plus d’un demi-million d’oiseaux chaque année – une petite fraction des 9,3 milliards abattus chaque année, mais un nombre horrible en termes absolus, et une vitesse de ligne plus rapide augmentera probablement.

Selon une enquête du Washington Post, les vitesses élevées ont également augmenté la transmission du Covid-19 parmi les travailleurs des usines de transformation de la viande, un groupe déjà très à risque. À partir de 2018, l’administration Trump a offert des dérogations à 54 usines de volaille leur permettant d’augmenter la vitesse de 140 à 175 oiseaux par minute. Ces 54 usines étaient 10 fois plus susceptibles d’avoir des cas de Covid-19 que les usines sans dérogation, selon l’analyse Post. Mais comme la vitesse de ces usines détermine le nombre d’oiseaux que les grandes entreprises de poulet peuvent envoyer sur le marché, l’industrie du poulet a fait de gros efforts pour augmenter la vitesse des lignes, même pendant la pandémie.

Ce que le mouvement de Biden accomplit

Le programme de dérogation est antérieur à l’administration Trump, et Biden ne va pas jusqu’à révoquer ces 54 dérogations existantes pour les usines de volaille – du moins pas encore. Au lieu de cela, il a retiré une règle proposée qui étendrait la limite de 175 oiseaux par minute à tous les plants de volaille, mettant ainsi fin au maximum de 140 oiseaux par minute partout.

Fait intéressant, les mesures ont été prises par l’intermédiaire du Bureau de l’information et des affaires réglementaires (OIRA) du Bureau de la gestion et du budget. L’OIRA est une agence assez obscure, mais sans doute l’organe de réglementation le plus important du gouvernement fédéral, car il a le pouvoir d’examiner les règlements de toutes les autres agences. L’administration Biden a, au moins à titre intérimaire, installé la célèbre avocate du travail Sharon Block en tant que principale désignée politique à l’OIRA. Block a soutenu à plusieurs reprises que l’agence doit se réorienter vers la défense des intérêts des travailleurs, un objectif que le blocage de la règle des vitesses de ligne contribue certainement à atteindre.

Les défenseurs du bien-être des animaux ont salué la décision de Biden, mais ont exhorté à aller plus loin. « Des dizaines d’abattoirs de poulets ont déjà obtenu des dérogations leur permettant de fonctionner à 175 oiseaux par minute, et ces dérogations doivent être résiliées, de même que les dérogations émises pour les dindes et les bovins », Delcianna Winders, une éminente avocate spécialiste des animaux et professeure à Lewis & Clark Faculté de droit, dit dans un e-mail. Winders exhorte également l’administration Biden à révoquer un effort de l’ère Trump visant à éliminer toute limitation de vitesse de ligne sur l’abattage de porcs.

Les défenseurs ont également d’autres espoirs pour Biden. Josh Balk, vice-président de la protection des animaux d’élevage à la Humane Society des États-Unis, a proposé un certain nombre d’options de financement que le groupe souhaite que Biden poursuive dans une déclaration à Vox:

Nous aimerions voir des incitations financières pour inciter les producteurs à passer du confinement des poules pondeuses dans des cages à un logement sans cage et à déplacer les mères porcines des caisses de gestation à des conditions sans cage. Non seulement cela améliore le traitement des animaux, mais atténue également le risque de propagation de la maladie par des opérations de confinement exiguës. Nous aimerions également voir le financement de la recherche sur l’amélioration et le développement de protéines végétales et de viande de culture afin de réduire la demande de produits provenant d’animaux d’élevage industriel.

Bien sûr, Biden est président depuis moins d’une semaine. Il lui reste près de quatre ans pour poursuivre des politiques visant à saper les pratiques cruelles et anti-ouvrières de l’agriculture industrielle et une longue liste de politiques à considérer.