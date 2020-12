Les tentatives de déradicalisation des djihadistes en utilisant le mentorat et les programmes théologiques ne fonctionnent pas, a averti le chef de la surveillance du terrorisme.

Jonathan Hall QC a déclaré qu’il n’y avait « pas de solution magique, pas de pilule spéciale » qui pourrait réussir à déradicaliser une personne, qu’elle revienne de Syrie ou soit libérée d’une prison.

Au lieu de cela, l’examinateur indépendant de la législation sur le terrorisme a suggéré que les extrémistes libérés dans les rues de Grande-Bretagne devraient être étroitement surveillés et obligés de subir des tests de détection de mensonges.

Les tentatives de déradicalisation des djihadistes à l’aide de programmes de mentorat et de théologie ne fonctionnent pas, a déclaré Jonathan Hall QC, l’examinateur indépendant de la législation sur le terrorisme.

Il a décrit les terroristes comme «trompeurs», comme les délinquants sexuels, qui diraient tout ce que leur personnel de probation voudrait entendre si cela signifiait se voir accorder leur liberté.

Il y a eu un débat furieux sur la question de savoir si les Britanniques revenant de l’EI en Syrie et en Irak, comme Shamima Begum qui a été déchue de sa citoyenneté, devraient être autorisés à retourner dans le pays avec l’aide d’un mentorat.

M. Hall a ajouté que même s’il n’y avait aucun mal à utiliser le mentorat théologique et d’autres programmes pour les délinquants, les gens ne devraient se faire «aucune illusion» quant à leur efficacité.

Cela intervient au milieu d’un débat furieux sur la question de savoir si les Britanniques revenant de l’Etat islamique en Syrie et en Irak, comme Shamima Begum qui a été déchue de sa citoyenneté, devraient être autorisés à revenir dans le pays avec l’aide d’un mentorat.

Des terroristes libérés pour lancer des attaques au couteau dans les rues du Royaume-Uni après l’échec de la « déradicalisation » Usman Khan, 28 ans, a attaqué et tué deux personnes à l’aide de couteaux de cuisine qu’il avait collés à ses poignets sur le pont de Londres l’année dernière. Il assistait à une réunion de réadaptation des délinquants au Fishmongers ‘Hall, dans le centre de Londres, après avoir purgé moins de sept ans de prison pour avoir planifié une attaque d’al-Qaïda. Sudesh Amman, 20 ans, a été abattue après avoir poignardé deux personnes dans la rue principale de Streatham, dans le sud de Londres, en février. Il avait été libéré de prison sous licence quelques semaines auparavant. Il a participé à un programme de déradicalisation pendant sa détention.

Il a déclaré au Times: « C’est un processus assez difficile, complexe et chargé. Vous ne pouvez pas dire au public que vous pouvez placer quelqu’un avec un mentor théologique […] et ils sortiront de l’autre côté. C’est bien plus difficile que ça.

« Je peux voir pourquoi les gens essaient, car si vous n’essayez pas, cela jetterait tout espoir, et ces délinquants sont également soumis à des restrictions assez importantes, il vaut donc la peine de leur donner la possibilité de changer.

Et il y en aura qui changeront, mais vous ne devriez pas vous faire d’illusions. Ce n’est pas un processus automatique. Et dans de nombreux cas, cela ne fonctionnera tout simplement pas. Cela ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d’essayer.

Ses commentaires interviennent un peu plus d’un an après qu’Usman Khan, qui assistait à une réunion de réadaptation des délinquants au Fishmongers ‘Hall dans le centre de Londres, ait attaqué et tué deux personnes en utilisant des couteaux de cuisine qu’il avait collés aux poignets.

Khan avait participé à un programme de désistement et de désengagement (DDP), qui se concentrait sur l’éducation et le soutien théologique des terroristes condamnés ou des combattants djihadistes de retour.

Khan avait également été soutenu par un psychologue.

Des chiffres récents révèlent qu’un nombre record d’extrémistes ont été envoyés dans un autre programme gouvernemental de déradicalisation appelé The Channel project.

Il y a eu 697 nouveaux cas au cours de l’année jusqu’à la fin du mois de mars, en raison du nombre croissant de sympathisants d’extrême droite.

Le programme Channel fournit un soutien, y compris des travailleurs de l’éducation et de la santé mentale, dans le but de détourner les extrémistes du terrorisme.

Il fournit également un «mentorat idéologique».

M. Hall a déclaré qu’il soutenait les projets du projet de loi contre le terrorisme du gouvernement visant à soumettre les terroristes libérés à des tests polygraphiques.

La mesure, qui est utilisée dans la gestion des délinquants sexuels depuis 2013, s’appliquera aux délinquants terroristes présentant un « risque très élevé / élevé » de préjudice grave qui ont purgé au moins 12 mois de prison.

Les mesures ont été élaborées après l’attaque du London Bridge pour renforcer la surveillance des délinquants graves dans la communauté.