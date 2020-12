Le député travailliste Zarah Sultana a qualifié Jacob Rees-Mogg de «Scrooge» et a envoyé au chef des Communes une copie signée du roman classique de Charles Dickens.

Le politicien conservateur a accusé l’agence humanitaire de l’ONU d’avoir tenté de marquer des «points politiques bon marché» la semaine dernière après avoir soutenu un programme visant à aider à nourrir les enfants affamés au Royaume-Uni.

Le député travailliste a envoyé à l’homme politique de 51 ans une version signée de l’histoire classique de Noël de Charles Dickens.

Elle a dit en plaisantant que ce n’était manifestement pas sur la liste de lecture à Eton College, où le chef de la Chambre des communes a fait ses études.

Tory Rees-Mogg, 51 ans, a suscité l’indignation en disant que le groupe humanitaire faisait de la politique sur le don de petits-déjeuners aux enfants – la première fois que l’agence des Nations Unies était obligée de le faire en 70 ans d’histoire.

L’Unicef ​​a fourni 25000 £ pour aider à donner 1800 familles en difficulté à la suite de la pandémie de coronavirus pendant les vacances de Noël.

C’est la première fois au cours des 70 ans d’histoire de l’organisme de bienfaisance qu’il décide d’intervenir et de fournir un soutien interne au Royaume-Uni.

Mais la décision d’intervenir a suscité la colère de M. Rees-Mogg qui a accusé l’Unicef ​​de « faire de la politique », affirmant qu’il devrait avoir « honte d’elle-même ».

Le leader des Communes a déclaré que l’agence est «censée s’occuper des gens dans les pays les plus pauvres, les plus démunis, dans le monde où les gens meurent de faim, où il y a des famines et où il y a des guerres civiles».

Zarah Sultana s’est heurté à lui au Parlement à propos de ses commentaires jeudi dernier.

Mais le député travailliste de Coventry a eu le dernier mot après avoir envoyé une version signée du tome festif.

Elle a écrit à l’intérieur: « Jacob, il semble que ce ne soit pas sur la liste de lecture d’Eton. Joyeux Noël, Zarah.

Zarah, 27 ans – élue députée l’année dernière – a fulminé sur Instagram: « Le Président m’a encouragé à montrer « l’esprit de Noël » à Jacob Rees-Mogg.

«Ses commentaires sur l’Unicef ​​ne le méritent pas. Mais j’ai pensé que j’essaierais quand même.

Son message a attiré les éloges d'autres utilisateurs de médias sociaux

Mlle Sultana a déclaré: «Pour la toute première fois, l’Unicef, l’agence des Nations Unies chargée de fournir une aide humanitaire aux enfants, doit nourrir les enfants de la classe ouvrière au Royaume-Uni.

« Alors que les enfants ont faim, quelques riches profitent de richesses obscènes, des donateurs conservateurs ont remis des milliards dans des contrats Covid douteux.

« À des gens comme le leader de la Chambre qui devrait recevoir un dividende de 800 000 £ cette année.

« Alors va-t-il donner au gouvernement le temps de discuter de la nécessité de lui faire payer, lui et ses copains super riches, leur juste part afin que nous puissions mettre fin à l’égalité grotesque qui marque notre société? »

Sir Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes, a déclaré: «Je n’aime pas trop personnaliser à la Chambre des communes. Je veux montrer une sorte d’esprit de Noël en ce moment.

Le député travailliste a publié un article sur la dispute sur les réseaux sociaux en disant que le parti conservateur « devrait avoir honte d’eux-mêmes »

M. Rees-Mogg a répondu: «Je pense que c’est un véritable scandale que l’Unicef ​​fasse de la politique de cette manière alors qu’elle est censée s’occuper des personnes des pays les plus pauvres et les plus défavorisés du monde.

«Ils font des arguments politiques bon marché de ce genre, donnant, je pense, 25 000 £ à un conseil.

«C’est un coup politique du plus bas niveau. L’Unicef ​​devrait avoir honte.

L’organisation caritative School Food Matters utilisera la subvention de l’UNICEF pour soutenir les familles de Southwark, dans le sud de Londres, en livrant des boîtes de nourriture remplies d’ingrédients pour 10 petits-déjeuners nutritifs.

Cela comprend l’ananas frais, l’avoine, la noix de coco séchée et le riz en plus du pain complet, des haricots cuits au four et du lait.