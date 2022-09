La députée travailliste Rosie Cooper quitte la politique à cause d’un complot d’assassinat néonazi

La députée travailliste Rosie Cooper a démissionné pour accepter un poste de responsable du NHS.

La députée du West Lancashire a déclaré que cela avait été un “privilège et un honneur incroyables” de servir ses électeurs pendant 17 ans alors qu’elle acceptait le poste de présidente du Mersey Care NHS Foundation Trust.

Mme Cooper a été victime d’un complot du pédophile néonazi Jack Renshaw qui voulait tuer le député à coups de machette.

“J’ai aimé chaque minute, même dans les moments les plus difficiles”, a déclaré Mme Cooper dans un communiqué publié aujourd’hui.

Elle a ajouté: «Je comprends que cela surprendra de nombreuses personnes ayant récemment obtenu une nouvelle sélection en tant que candidat du Parti travailliste du West Lancashire aux prochaines élections générales. C’était avant le processus de recrutement pour le poste de Mersey Care.

« La décision de postuler pour le rôle a été prise après une longue période d’introspection et de réflexion. Les événements auxquels j’ai été confronté au cours des dernières années sont bien documentés et ont sans aucun doute fait des ravages.

En 2018, Jack Renshaw, alors âgé de 23 ans, de Skelmersdale, dans le Lancashire, a admis avoir comploté pour tuer Mme Cooper pour le «djihad blanc» et avoir menacé de tuer la policière Victoria Henderson.

Renshaw a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une peine minimale de 20 ans à Old Bailey en 2019.

Le juge lui a dit lors de la détermination de la peine : “Votre vision perverse de l’histoire et de la politique actuelle vous a amené à croire qu’il était juste de diaboliser des groupes simplement parce qu’ils sont différents de vous.”

Le juge a salué la «dignité et la bravoure» dont ont fait preuve Mme Cooper et un policier ciblé par Renshaw, ajoutant: «Ils montrent le véritable esprit public et l’intérêt public qui ont motivé leur travail. Vous ne les avez pas vaincus.

Renshaw prévoyait de commettre un «meurtre à motivation politique et raciale» en soutien à National Action, a déclaré le tribunal. Il a nié être membre du groupe.

Après avoir tué Mme Cooper, Renshaw a dit au groupe qu’il prendrait des gens en otage et exigerait ensuite que PC Henderson vienne sur les lieux avant de la tuer.

Mme Cooper, qui était à l’origine libérale démocrate, était auparavant présidente du Liverpool Women’s Hospital et administratrice de la Roy Castle Lung Cancer Foundation.

La déclaration n’inclut pas de détails sur le moment du départ de Mme Cooper en tant que députée, après avoir récemment obtenu une nouvelle sélection pour se présenter dans sa circonscription en tant que candidate du Parti travailliste aux prochaines élections générales.

Plus suit…