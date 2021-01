Un leader du parti travailliste a publié aujourd’hui des excuses rampantes après avoir faussement suggéré que le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a sauté la file d’attente pour les coups.

La ministre fantôme de la Santé, Rosena Allin-Khan, a déclaré qu’il avait été « inapproprié et erroné » de soulever des allégations « non fondées » sur son opposant politique sur Twitter.

Les excuses sont arrivées tôt le matin après avoir tweeté à 23 h 31 la nuit dernière en disant qu’elle avait entendu des « rumeurs » selon lesquelles M. Zahawi et sa famille avaient été vaccinés à Wandsworth.

«Nadhim, pouvez-vous nous dire si c’est vrai? elle a écrit. «J’espère vraiment que ce ne sera pas le cas à moins que vous ne remplissiez les critères nécessaires.

Cependant, à 1 h 08, le député travailliste, un médecin d’A & E, a complètement retiré ses allégations.

« J’ai supprimé mes tweets précédents qui étaient inappropriés et erronés. Je regrette d’avoir partagé des affirmations non fondées sur le ministre et je m’excuse auprès de lui et de sa famille », a-t-elle écrit.

Des sources travaillistes ont indiqué que le Dr Allin-Khan avait reçu l’ordre de supprimer le message et de s’excuser. On ne s’attend pas à ce qu’elle fasse face à d’autres mesures disciplinaires.

M. Zahawi, qui supervise le déploiement du vaccin, a précédemment révélé qu’il participait aux essais de la version Novovax – et a été photographié en train de faire un coup en novembre.

L’épisode est survenu alors que le gouvernement se démène pour intensifier sa campagne de vaccination, le coronavirus mutant menaçant de bloquer à nouveau le pays.

Une liste de priorité stricte a été établie pour la distribution des jabs afin d’utiliser au mieux les fournitures, les plus vulnérables et les agents de santé bénéficiant en premier de la protection.

Alors que les premiers approvisionnements du vaccin Oxford sont arrivés au Royaume-Uni hier, le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam – qui est devenu le visage de confiance des conférences de presse de Downing Street pendant la crise – a prédit que « des dizaines de millions de doses » seraient disponibles. à la fin mars.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré hier soir que les 15 millions de coups nécessaires pour protéger les personnes les plus à risque pourraient être livrés d’ici la mi-mars.

Vacciner ce groupe vulnérable est considéré comme crucial pour libérer la Grande-Bretagne des effets paralysants du verrouillage.

Écrivant exclusivement dans The Mail on Sunday, le professeur Van-Tam rejette les critiques selon lesquelles le changement de la période entre les deux doses des vaccins Oxford et Pfizer est déroutant et potentiellement dangereux.