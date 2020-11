La députée travailliste fédérale Julie Owens déclare que le charbon peut être éliminé

L’hydrogène est un produit chimique courant et constitue 90% des atomes, les plus petits éléments constitutifs d’un élément chimique

L’hydrogène est composé d’un proton et d’un électron

L’électricité peut être produite en combinant l’hydrogène et l’oxygène

L’énergie hydrogène peut être stockée sous forme de gaz et même livrée via les gazoducs existants et peut compléter l’énergie renouvelable

Il peut également être converti en liquide et transporté sur des camions et des navires

L’eau est le principal sous-produit et l’énergie hydrogène ne produit aucune émission

Veena Sahajwalla, professeur ingénieur à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré que l’énergie hydrogène pourrait être plus largement utilisée pour fabriquer de l’acier

Le gouvernement de coalition a promis 1,9 milliard de dollars sur 12 ans pour la recherche de technologies à faibles émissions, y compris l’hydrogène énergie