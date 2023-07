La députée travailliste Abena Oppong-Asare réclame une amende de stationnement sur ses dépenses

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un membre de la meilleure équipe de Sir Keir Starmer a facturé aux contribuables une contravention de stationnement de 55 £, ce qui a conduit le chien de garde des dépenses à resserrer ses règles et à écrire aux députés, L’indépendant peut révéler.

Les dépenses de la ministre du Trésor fantôme Abena Oppong-Asare comprenaient l’amende après qu’un membre du personnel eut reçu une contravention alors qu’il était stationné devant un cabinet de chirurgie de circonscription à son siège d’Erith et de Thamesmead.

L’Autorité des normes parlementaires indépendantes (IPSA) a lancé un examen des réclamations passées et a « modifié ses processus » après L’indépendant révélé l’accusation.

De hauts députés conservateurs ont déclaré que c’était « incroyable » et ont appelé Sir Keir à « faire preuve de leadership » et à renvoyer Mme Oppong-Asare.

Oppong-Asare dit qu’un membre du personnel a soumis la réclamation à son insu (Getty)

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a déclaré L’indépendant l’allégation « ridicule » montrait un « sens déplacé du droit ».

Et le chien de garde des dépenses a déclaré: « Les députés et leur personnel ne sont pas autorisés à réclamer des pénalités et des amendes en vertu des règles de l’IPSA. »

Il a déclaré que la règle était « clairement énoncée » dans son code de conduite pour les députés et qu’il avait « modifié notre processus pour garantir que de telles réclamations futures ne soient pas payées ».

Les travaillistes ont affirmé qu’il s’agissait d’une « erreur administrative » commise par un membre du personnel, et non par Mme Oppong-Asare.

La révélation survient deux mois seulement après L’indépendant a révélé qu’un ministre conservateur et deux députés avaient réclamé à tort des centaines de livres en amendes de conduite sur dépenses.

Une enquête antérieure de L’indépendant a découvert que l’IPSA avait approuvé les pénalités imposées par les hauts conservateurs Amanda Solloway, Bim Afolami et Simon Hoare, ainsi que par le député SNP Dave Doogan.

Sir Alistair Graham, l’ancien président de la commission des normes dans la vie publique, a déclaré L’indépendant Le comportement de Mme Oppong-Asare était « bâclé » et elle devrait « faire plus attention aux finances publiques ».

Commentant le fait que Mme Oppong-Asare n’a remboursé l’amende qu’après avoir été contactée par ce journal, Sir Alistair a déclaré: « Nous ne devrions pas avoir à nous fier à L’indépendant pour protéger les finances publiques.

Les hauts conservateurs ont appelé Sir Keir à limoger Abena Oppong-Asare pour cette réclamation (fil de sonorisation)

Et il a appelé l’IPSA à « faire plus attention » au traitement des réclamations des députés, ajoutant que « comme toujours, le diable est dans les détails ».

Après Les Indépendants rapport original, l’IPSA a écrit aux députés pour leur rappeler les règles.

Le leader travailliste Thangam Debbonaire a condamné les députés, affirmant que « les députés conservateurs qui bafouent les règles nuisent à la confiance du public dans le système ». Un porte-parole travailliste n’a pas voulu dire si les commentaires de Mme Debbonaire s’appliquaient à Mme Oppong-Asare.

L’IPSA a maintenant promis une nouvelle répression. «Les députés et leur personnel ne sont pas autorisés à réclamer des pénalités et des amendes en vertu des règles de l’IPSA. Le paragraphe 3.26 du régime des frais de personnel et d’entreprise des députés indique clairement que ces amendes ne sont pas réclamables », a déclaré un porte-parole de l’IPSA.

Le porte-parole a ajouté: « Les vérifications d’IPSA n’ont pas permis dans ce cas d’identifier que la réclamation n’était pas autorisée. Il a maintenant été remboursé. Nous avons modifié notre processus pour nous assurer que de telles réclamations futures ne seront pas payées. »

Il a écrit aux députés, lancé un examen des réclamations passées et mis en place un nouveau processus pour vérifier les réclamations futures.

La demande de contravention de stationnement de Mme Oppong-Asare en mars a été présentée comme une dépense de « voyage du personnel ».

Elle a dit L’indépendant un membre du personnel a présenté la réclamation à son insu, après avoir reçu la contravention alors qu’il s’occupait d’un «électeur en détresse» dans un cabinet médical provoquant un dépassement de celui-ci. Une source travailliste a souligné que le ticket de parking avait été reçu et réclamé par un membre du personnel, et non par Mme Oppong-Asare.

Mais cela a remis en question à quel point la ministre fantôme doit être déconnectée pour ne pas être au courant de ses propres dépenses.

Elle a confirmé qu’elle avait remboursé la demande à l’IPSA après avoir été contactée par L’indépendant.

La pénalité de 55 £ est une charge de bande B à prix réduit à Bexleyheath, au sud-est de Londres, ayant été payée dans un délai de paiement réduit.

La réclamation intervient alors que les contribuables sont aux prises avec la montée en flèche du coût de la vie et que les électeurs de Mme Oppong-Asare se préparent à l’impact de l’expansion d’Ulez du maire de Londres Sadiq Khan.

Le député conservateur senior Henry Smith a déclaré L’indépendant il était « clair » qu’une contravention de stationnement ne compte pas comme une dépense professionnelle légitime.

Il a déclaré: «Il est clair qu’un avis de pénalité de stationnement n’est pas une dépense commerciale légitime selon la norme de quiconque et surtout pas un porte-parole de l’ombre.

«Cela ressemble à plus de doubles standards travaillistes; leur attitude d’impunité est épouvantable, Starmer devrait faire preuve de leadership et licencier l’individu concerné.

Sir Iain a qualifié la demande de remboursement de « ridicule » et a appelé au licenciement de Mme Oppong-Asare. « Si Starmer ne se débarrasse pas d’elle, alors méfiez-vous des contribuables », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Quelle affirmation ridicule. Pourquoi a-t-elle été autorisée à le réclamer ? Cela montre qu’ils ont un sens déplacé du droit.

« Si vous faites une telle réclamation aux contribuables qui travaillent dur, cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur leur façon de gouverner. »