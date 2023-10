Washington DC — La députée Norma J. Torres (CA-35) a adressé aujourd’hui une lettre avec ses collègues au secrétaire d’État américain Antony Blinken et à la secrétaire au Trésor Janet Yellen, les exhortant à utiliser tous les outils disponibles – y compris des sanctions financières ciblées – pour soutenir la démocratie et l’État. du droit au Guatemala. Leur lettre intervient alors que l’on craint de plus en plus que les travailleurs électoraux guatémaltèques soient attaqués par les autorités guatémaltèques. Procureur général et autres en novembre, lorsque leurs protections juridiques expireront.

Sa lettre est signée par les représentants Joaquin Castro (TX-20), Barbara Lee (CA-12), Dina Titus (NV-01), Nanette Diaz Barragán (CA-44), Teresa Leger Fernández (NM-03), Debbie Wasserman Schultz (FL-25) , et Brad Sherman (CA-32).

Cher secrétaire Blinken et secrétaire Yellen :

Nous continuons de suivre de près l’évolution politique au Guatemala et notons avec préoccupation les tentatives persistantes du ministère public visant à entraver le transfert démocratique du pouvoir, ainsi que l’absence d’action de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice pour mettre fin à l’ingérence électorale. Nous saluons les mesures prises par l’administration Biden pour soutenir l’intégrité électorale au Guatemala, notamment des messages publics clairs, un engagement public et privé de haut niveau, un soutien aux mécanismes de surveillance des organismes régionaux et la désignation de restrictions supplémentaires en matière de visa contre les individus corrompus. Nous vous exhortons à utiliser tous les outils disponibles, y compris le recours accru à des sanctions financières ciblées, pour demander des comptes à ceux qui sapent la démocratie, commettent des violations des droits humains et font obstacle à la justice.

Depuis la victoire électorale au second tour du 20 août de Bernardo Arévalo, du parti Movimiento Semilla, la coalition au pouvoir au Guatemala a sapé à plusieurs reprises le transfert démocratique du pouvoir et commis des violations des droits humains, notamment des détentions arbitraires et des violations ciblées des procédures régulières. Entre les 29 et 30 septembre, le parquet guatémaltèque a perquisitionné les locaux du Tribunal électoral suprême (TSE). Au cours de ce raid, des agents ont harcelé physiquement et verbalement les agents électoraux, ont ouvert des boîtes de vote et photographié leur contenu, et ont demandé l’examen d’au moins 160 boîtes de vote, en violation flagrante de la loi guatémaltèque. En outre, le ministère public guatémaltèque a déposé une demande de levée de l’immunité contre les juges titulaires et suppléants du TSE. Nous craignons qu’en novembre, lorsque les travailleurs électoraux perdront leurs protections juridiques, le procureur général et d’autres les attaqueront afin de renverser l’élection.

En outre, la coalition au pouvoir a continué de tenter de suspendre ou de décertifier purement et simplement le parti Movimiento Semilla et de cibler les membres du parti Semilla, provoquant une augmentation des menaces contre le président élu Arévalo et la vice-présidente élue Karin Herrera. Dans une déclaration du 24 août, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a évoqué un risque « grave et urgent » pour la sécurité du président élu Arévalo et de la vice-présidente élue Karin Herrera, notamment deux complots d’assassinat, et a appelé le gouvernement du Guatemala à pour fournir davantage de protections pour leur sécurité physique. Parallèlement, la criminalisation systématique des agents du secteur judiciaire, des journalistes et des défenseurs des droits humains, entraînant des détentions arbitraires, des exilés forcés et des obstructions à des affaires de corruption et de droits humains créant un précédent, démontre une fois de plus la grave détérioration de l’État de droit au Guatemala.

Nous saluons le message public clair de l’administration Biden en faveur de l’intégrité électorale au Guatemala. Nous sommes reconnaissants de voir l’annonce faite par l’administration Biden le 1er octobre selon laquelle elle « prend activement des mesures pour imposer des restrictions de visa aux personnes qui continuent de saper la démocratie du Guatemala » en vertu de l’article 212(a)(3)(C) de la loi sur l’immigration et la nationalité. . Au total, l’administration Biden a placé 46 personnes du Guatemala sur la liste des acteurs corrompus et antidémocratiques au titre de l’article 353. Cependant, seuls six Guatémaltèques ont été soumis à des sanctions financières ciblées en vertu de la loi Magnitski mondiale.

Même si nous soutenons l’imposition d’interdictions de visa supplémentaires contre les acteurs qui sapent le processus démocratique au Guatemala, nous notons que les restrictions de visa sont l’un des nombreux instruments politiques disponibles pour demander des comptes aux acteurs corrompus et antidémocratiques. Malheureusement, les efforts actuels de l’administration Biden ne conduisent pas au changement de comportement souhaité. Nous encourageons l’administration à recourir davantage à des autorités de sanctions financières ciblées, ce qui aurait probablement un effet plus productif. Lorsqu’elles sont combinées, la menace et l’imposition effective de sanctions, ainsi que les conditions préalables clairement exprimées pour l’allègement des sanctions, peuvent augmenter le coût des violations des droits humains et des actes de corruption et créer une pression en faveur d’un changement de comportement positif.

Alors que les Guatémaltèques élèvent la voix en faveur de la démocratie, nous pensons que les États-Unis doivent faire leur part pour protéger leurs droits. Plus précisément, nous vous demandons :

Élargir le recours à des sanctions ciblées au Guatemala, notamment envers les personnes déjà soumises à des désignations en vertu de l’article 353. Établir des lignes diplomatiques rouges claires concernant le processus post-électoral, y compris des garanties quant à la sécurité physique du président élu Arévalo et du vice-président élu Herrera ; et un arrêt immédiat du harcèlement et de l’intimidation des agents électoraux, des ingérences anticonstitutionnelles dans les processus d’examen et de stockage des votes, et l’arrêt des attaques juridiques contre le parti Movimiento Semilla. Lier l’imposition de sanctions et l’allègement des sanctions au respect de l’indépendance judiciaire, au respect de l’indépendance des institutions électorales, à la transparence au sein du secteur des industries extractives, au respect de la liberté d’expression et de réunion, et à la protection des défenseurs des droits, des journalistes et de la lutte contre la corruption à risque. militants.

Nous vous remercions d’avoir pris en compte notre lettre et demandons respectueusement une séance d’information sur la mise en œuvre de l’article 353 et une réponse écrite aux questions suivantes :

Quelles sont les limites pratiques à l’imposition de sanctions financières plus ciblées en Amérique centrale, notamment en termes de capacités du personnel et de normes de preuve ?

Veuillez fournir des informations sur le nombre de membres du personnel qui s’occupent des sanctions financières contre les particuliers et les entreprises au Guatemala au sein des Départements du Trésor et d’État. Comment ce niveau de personnel se compare-t-il à celui d’autres pays et régions ?

Les sanctions en matière de visa, y compris celles prévues aux articles 353 et 212(a)(3)(C) de la loi sur l’immigration et la nationalité, n’ont pas de critères de radiation publiquement articulés, contrairement aux désignations de sanctions financières. Les experts en sanctions demandent instamment que les sanctions soient considérées comme un moyen de changement de comportement et soulignent que des « sorties » clairement articulées sont essentielles à leur efficacité. En l’absence de critères de radiation clairement articulés pour les sanctions liées aux visas, comment l’administration Biden évalue-t-elle leur impact attendu ou mesure-t-elle leur efficacité ?

Étant donné qu’il est important que toute sanction ciblée en matière de voyage ou financière soit liée à des objectifs politiques clairs, veuillez fournir des informations sur les mécanismes actuellement en place pour assurer la coordination entre les différentes agences américaines impliquées dans les politiques de sanctions, en particulier entre le Trésor et l’État, ainsi qu’avec le Département. de la justice.

Sincèrement,