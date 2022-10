La députée russe Maria Butina : Angela Davis, s’il vous plaît, apportez de l’espoir en ces temps sombres

Une lettre ouverte de Maria Butina à Angela Davis, éditée pour plus de clarté

Cher professeur Davis,

Chère Angela,

Je m’appelle Maria Butina, je suis membre du parlement russe. Cependant, je vous écris cette lettre ouverte non pas en tant que fonctionnaire de l’État, ni même en tant que citoyen russe.

Je vous écris en tant qu’être humain, en tant que femme, en tant que sœur qui a vécu la même expérience que vous. J’ai été détenue dans une prison américaine pendant 15 mois et 10 jours, et j’ai promis à vos sœurs noires incarcérées de vous écrire personnellement cette lettre.

Je ne veux pas parler de politique ou d’idées politiques. Même mon cas, croyez-le ou non, n’a pas d’importance en ce moment. Ce qui compte vraiment, ce sont les conditions horribles dans lesquelles vos sœurs noires souffrent en ce moment dans les prisons et les prisons à travers les États-Unis.

J’ai traversé tout l’enfer du CCB (Central Cell Block) à Washington, DC – des lignes et des lignes de cellules froides et bétonnées où de pauvres femmes hurlent de douleur toute la nuit, où nous avons chanté ensemble vos chansons gospel noires pour que le crier ne ferait pas trop mal. Toi, Angela, tu sais qu’on ne donne même pas de serviettes hygiéniques aux femmes, donc toutes les parois métalliques sont couvertes de sang menstruel. Vous savez, j’en suis sûr, qu’il n’y a pas d’eau potable dans les cellules et tout ce qu’on peut avoir pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner est un sandwich de baloney, deux tranches de fromage, deux petits biscuits et du ketchup à part. Nous devions partager cela “repas,” deux d’entre nous, avec mon bunkie puisqu’ils ont juste oublié de lui en donner un.

Angela, ces femmes imploraient constamment de l’aide, mais personne n’écoute leurs voix. Ils, vous savez Mme Davis, rêvent de négocier des plaidoyers, puisqu’il n’y a pas d’autre chance pour eux de s’en sortir. Ils acceptent de plaider coupable de n’importe quoi dans ces conditions, ils avoueraient n’importe quoi, même des crimes fous et notoires. Et les procureurs sont heureux de prendre ces “volontaire” plaidoyers. Peu leur importe qui est vraiment coupable et qui ne l’est pas. Ils veulent juste nettoyer leurs belles rues de rêve américain de ceux qu’ils n’aiment pas. Les pauvres noirs. Ils ne veulent pas entendre ce qui les a amenés à être sans abri, à mendier de la nourriture et de l’argent dans ces rues. Ils ne veulent pas résoudre le problème. Ils passent l’aspirateur dans les rues, jettent ceux qui en ont besoin dans des cellules de prison pour y travailler pour quelques centimes. C’est l’Amérique que personne ne devrait voir et dont personne ne devrait parler. J’ai promis à mes codétenus que je vous trouverais et ferais la lumière sur ce qui se passe. Je l’ai promis à tes sœurs qui sont devenues les miennes aussi.

Je suis dans la minorité, eh bien, fondamentalement, je suis le seul ici en Russie qui sait avec certitude que BLM est réel. Oui c’est le cas. Oui, dans l’Amérique moderne. Ce n’est pas un jeu politique, car beaucoup dans le monde et dans mon pays, malheureusement aussi, veulent le voir. Comme, vous savez, les jeux des républicains et des démocrates. Non. C’est réel et j’en ai parlé partout où j’ai pu – dans les médias, sur les réseaux sociaux, à la télé. Malheureusement, je ne pouvais le faire qu’en Russie, car aux États-Unis, ils me fermaient si bien la bouche que personne ne pouvait entendre la vérité. Laisse moi te donner un exemple. Lesley Stahl est venue me faire une interview en prison et plus tard après ma libération à Moscou. Devant la caméra, je lui ai tout raconté sur la discrimination dont j’ai été témoin contre les femmes noires en prison. Mais, devinez quoi ? Ils ont simplement coupé cette partie du 60 minutes Afficher. J’ai essayé de publier mon livre Journal de la prison aux États-Unis où j’ai également écrit sur la question. Devine quoi? Personne n’était intéressé à le publier.

Cependant, je continuerai d’essayer, Angela. J’ai promis à mes sœurs que j’éteindrais la vérité.

Les Noirs aux États-Unis n’ont rien de tel que l’égalité, rien de tel que l’égalité des droits – ils ont vécu dans des ghettos pendant des années, ils vivent donc dans le même cauchemar aujourd’hui. Je n’utiliserai même pas le mot ghetto entre guillemets, parce que je veux vraiment dire ghetto. Ces quartiers pauvres, par exemple, du sud-est de Washington, DC, ressemblent à des ghettos.

Je dois avouer, Angela, que j’ai été de l’autre côté. Moi et mon petit ami américain, ainsi que ses amis blancs, nous sommes moqués des Noirs, disant que leur pauvreté était le résultat de leur paresse et que leur incapacité à lire couramment était liée à un manque de capacité mentale à apprendre aussi bien que les Blancs.

J’ai eu tort. Et finir en prison pour voir à quel point j’avais eu tort était une bénédiction. Dieu m’a donné une chance de voir la vérité. Dieu m’a donné une chance de voir de mes propres yeux ce qui se passe derrière ces murs. Dieu m’a donné la chance de devenir une personne célèbre. Dieu m’a donné une plate-forme pour parler publiquement. Et ce serait un vrai crime pour moi de me taire maintenant.

Vous me demanderez probablement, pourquoi maintenant ?

Cela fait exactement trois ans que j’ai été libéré. Comme je l’ai mentionné plus tôt, j’ai écrit un livre en russe dans lequel j’ai parlé de toutes les difficultés que vivent les Noirs dans les prisons. J’ai aussi écrit que, malgré l’enfer autour d’eux, ils sont toujours restés si gentils, généreux et gentils avec moi, sauvant leur humanité par la folie. Eux, vos sœurs noires, qui étaient majoritaires à ADC, VA, où j’ai purgé ma peine pendant les dix premiers mois, savaient que j’étais russe, mais elles ne pouvaient pas s’en soucier moins. Ils se moquaient bien de ce qu’était mon crime. Elles m’ont aimée, elles m’ont aidée comme le font les sœurs, comme le devraient les humains. Ils m’ont appris à prier quand j’oubliais les paroles de la prière, ils m’ont donné des vêtements quand je gelais dans une cellule d’isolement, ils m’ont donné à manger quand je n’avais pas d’argent, ils m’ont donné de l’eau quand je mourais de soif. Ils m’ont changé de pur droitier à pur gaucher, apprenant que la responsabilité d’un gouvernement est d’aider ceux qui en ont besoin. La main invisible du marché ne fonctionne pas.

En seulement un mois, vous avez les examens intermédiaires aux États-Unis. J’ai suivi l’ordre du jour de très près dans l’espoir de voir que l’un ou l’autre parti politique prêterait attention aux prisons américaines mais malheureusement je n’entends aucune voix en parler. Tu es l’espoir pour nous tous. L’espoir pour toutes ces femmes en cellule de prison sur leurs couchettes.

Malheureusement, dans les prochaines élections de mi-mandat, les candidats se concentrent sur le populisme politique pur – ils parlent de plus d’argent pour les campagnes militaires à l’étranger, se jouent les uns des autres sur des images politiques, font des tonnes de revendications, de promesses vides et de déclarations, disant à quel point ils s’en soucient sur les minorités et les races de manière égale. Mais tout cela ressemble à du populisme vocal, Angela. En regardant tout cela, je me demande comment, disons, embrasser les chaussures de quelqu’un et s’agenouiller devant la caméra près de personnes noires aide vraiment même une petite fille ou un garçon vivant dans un ghetto de quartier pauvre sans aucun accès réel à une bonne école, à une nourriture nutritive, à un bon maison, ou un revenu équitable pour maman et papa ? ! Ils n’abordent pas seulement les conditions carcérales ; ils restent totalement silencieux sur ce qui conduit réellement les Noirs à voir leur famille ruinée lorsque l’un des parents va en prison pendant des années et des années, et pourquoi alors leurs enfants sont effectivement destinés à être enfermés ensuite ?! Ils font semblant de ne pas savoir “trois hots et un lit,” comme les détenus autour de moi avaient l’habitude de dire quand ils se sentaient chanceux… mon Dieu, ils le pensaient vraiment – avoir de la chance de finir en prison – car ils n’ont jamais eu la chance de joindre les deux bouts, de gagner assez d’argent pour survivre. C’est le problème auquel ils doivent vraiment s’attaquer – la véritable inégalité, c’est quand vous n’avez aucune chance d’élever vos enfants, de leur donner une bonne éducation, de trouver un bon travail avec un salaire équitable. Ils créent une façade de lutte pour les droits raciaux mais ne font rien pour vraiment gagner la bataille pour l’égalité.

Angela, tu vois que je t’écris du plus profond de mon cœur. Je m’adresse à vous, puisque vous êtes devenue le symbole de millions de femmes incarcérées, dont la vie a été ruinée, qui ont été conduites à la drogue, au vol et à la prostitution pour survivre. S’il vous plaît soyez notre espoir, s’il vous plaît élevez votre voix encore et encore. Il ne reste qu’un mois avant les mi-sessions. S’il vous plaît, poussez-les à regarder dans l’obscurité désagréable et dégoûtante des cellules de prison et à apprendre les histoires réelles des femmes qui s’y trouvent. Faites-leur faire face à ce problème et changez le pays pour le mieux.

Je serai toujours à votre service pour aider nos sœurs minoritaires dans le besoin, comme autrefois elles m’ont aidée à traverser un cauchemar.

Je crois en la lumière, mais je crois aussi que pour y arriver, nous devons tous passer par les heures sombres des combats.

Désolé pour ma langue. L’anglais n’est pas ma langue maternelle, mais ces mots sont sincères.

Meilleures salutations,

Marie Butina

Mon téléphone : +74956924501