La députée Margaret Ferrier qui a voyagé en train avec Covid perd son appel contre l’interdiction de Commons

L’ancienne députée SNP Margaret Ferrier a perdu son appel contre une proposition de suspension de 30 jours de la Chambre des communes – rapprochant ainsi une élection partielle dans sa circonscription de Rutherglen et Hamilton West.

La punition a été proposée par des députés du Comité des normes des Communes après qu’une violation des règles de Covid par Mme Ferrier l’a vue parler à la Chambre des communes et prendre le train entre l’Écosse et l’Angleterre alors qu’elle était positive pour le virus.

Une sanction de 10 jours de séance ou plus étant suffisante pour potentiellement forcer une élection partielle, Mme Ferrier, qui siège désormais en tant que députée indépendante, avait fait appel de la durée de sa proposition de suspension.

Mais le groupe d’experts indépendants, qui examine les appels des députés contre les décisions du Comité des normes, a rejeté cette proposition.

En ce qui concerne l’appel de Mme Ferrier, un sous-comité qui a examiné l’affaire a conclu qu' »aucun des motifs n’était fondé » et a également déclaré que « la sanction infligée n’était ni déraisonnable ni disproportionnée ».

Mme Ferrier a été élue députée du SNP en 2019, mais a été suspendue par le parti l’année suivante après avoir enfreint les règles de Covid.

Elle a déjà été condamnée à remplir une ordonnance de remboursement communautaire de 270 heures par un tribunal après avoir reconnu coupable et imprudent avoir exposé le public « au risque d’infection, de maladie et de mort » en raison de son comportement.

Les députés seront désormais invités à voter sur la question de savoir si la sanction de 30 jours, qui est imposée car son comportement a également enfreint le code de conduite de la Chambre des communes, doit être maintenue.

Selon les règles du Parlement, si un député est suspendu pendant 10 jours de séance ou plus, une élection partielle peut avoir lieu – mais pour que cela se produise, 10 % des électeurs inscrits dans la circonscription doivent signer une pétition de révocation.

Il n’y a jamais eu de demande de rappel en Écosse depuis l’introduction de la procédure en 2015.

Rejetant l’appel de Mme Ferrier contre la proposition de suspension de 30 jours, le groupe d’experts indépendants a déclaré : « Elle a agi avec une intention malhonnête flagrante et délibérée.

«Elle a agi avec une grande imprudence envers le public et envers ses collègues et le personnel de la Chambre des communes.

« Elle a agi de manière égoïste, mettant ses propres intérêts au-dessus de l’intérêt public. Il ne pouvait donc y avoir de moindre sanction pour ce comportement.

Le rapport souligne que les députés sont « censés être tenus à un haut niveau de conduite ainsi qu’à l’honnêteté ».

Il a ajouté: « Lorsque les membres ne respectent pas cette conduite, la confiance dans le Parlement et ses membres est sapée. »

Mme Ferrier avait fait valoir que l’interdiction de 30 jours proposée « équivaut à un double péril, puisqu’elle a déjà été sanctionnée par la Sheriff Court ».

Mais le rapport du groupe d’experts indépendants a déclaré: «Nous ne sommes pas d’accord. Il n’y a pas de double risque ici.

Il a insisté sur le fait que les poursuites pénales contre Mme Ferrier et les « procédures disciplinaires en milieu de travail » auxquelles elle est désormais confrontée « sont assez différentes ».

Le rapport a poursuivi en la décrivant comme étant « malhonnête », soulignant qu’elle n’avait dit à personne aux Communes qu’elle avait testé pour Covid, et lorsque son résultat est revenu positif, elle n’a pas informé l’équipe parlementaire de test et de recherche et n’a pas dit le whip en chef du SNP.

Le panel a déclaré: « L’échec de Mme Ferrier n’était pas une seule erreur de jugement, mais une série d’actions délibérées sur plusieurs jours. »

Le rapport indique que les actions du député « ont démontré, en particulier, un manque d’honnêteté » – ajoutant que c’était l’un des « sept principes de la vie publique ».

À une époque où d’autres « à la fois à travers le pays et au sein de la communauté parlementaire, ont fait des sacrifices importants pour suivre les règles et les directives pendant la pandémie de Covid-19 », le rapport indique que Mme Ferrier « a sciemment exposé les autres à des risques ».

La chef adjointe du Parti travailliste écossais, Jackie Baillie, a déclaré que l’échec de l’appel de Mme Ferrier signifiait que « l’élection partielle dont les habitants de Rutherglen et de Hamilton West ont besoin s’est rapprochée ».

Mme Baillie a ajouté: « Il est tout simplement honteux que cette communauté se soit retrouvée sans représentation appropriée en raison des actions de Margaret Ferrier. »

La chef adjointe des libéraux démocrates écossais, Wendy Chamberlain, députée, a déclaré: «À une époque où tant d’Écossais restaient à la maison pour se protéger et protéger les autres, Margaret Ferrier a agi avec une réelle imprudence.

« Les nouvelles d’aujourd’hui nous rapprochent d’une pétition de révocation et d’une élection partielle attendue depuis longtemps. »

Un porte-parole du SNP a déclaré: «Il doit maintenant y avoir une élection partielle à Rutherglen et Hamilton West, que le SNP réclame depuis que la violation de la règle Covid de Mme Ferrier a été révélée pour la première fois en 2020.

«Le SNP est prêt à mener le combat contre les conservateurs et le parti travailliste pro-Brexit lors de cette élection partielle – et nous mettrons le coût de la vie, le NHS et l’indépendance au cœur de notre campagne.

« Nous travaillerons dur pour chaque vote pour garantir que les habitants de Rutherglen et de Hamilton West puissent avoir un député SNP fort pour défendre leurs intérêts localement et pour l’Écosse. »