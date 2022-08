La députée Margaret Ferrier plaide coupable d’avoir enfreint les règles de Covid en voyageant en train

Un député qui a voyagé d’Écosse à Londres après avoir reçu l’ordre de s’isoler pendant la pandémie a plaidé coupable d’avoir enfreint les règles de Covid.

Margaret Ferrier, qui siège en tant qu’indépendante pour Rutherglen et Hamilton West après avoir fait destituer le whip du Parti national écossais, a admis avoir exposé des personnes à un risque d’infection, de maladie et de «mort» lors d’une audience au Sheriff Court de Glasgow jeudi matin.

En septembre 2020, alors qu’aucun vaccin n’avait été développé, Ferrier, 61 ans, a mis les autres en danger en visitant des lieux tels que le Lifestyle Leisure Centre, le Vanilla Salon, la boutique de cadeaux Sweet P Boutique à Rutherglen, South Lanarkshire, l’église St Mungo à Glasgow et le Vic’s Bar. à Prestwick, South Ayrshire, après avoir réservé un test Covid.

Ferrier, de Cambuslang, aurait pris un taxi de Cambuslang à la gare centrale de Glasgow, puis de là, elle a pris un train pour Londres Euston et retour. Elle est visitée les Chambres du Parlement dans la capitale, ainsi que d’autres lieux inconnus des procureurs.

Ayant réservé un test pour le Covid-19, déclarant dans la demande de réservation qu’elle souffrait des symptômes de la maladie, et ayant reçu l’ordre de s’isoler, elle a mis les gens en danger entre le 26 et le 29 septembre 2020 en voyageant à travers Glasgow et ses environs. , et voyageant entre Glasgow et Londres.

Margaret Ferrier a plaidé coupable jeudi (Parlement en direct)

Elle a fait retirer le whip du SNP en 2020 après la révélation des allégations et a subi des pressions pour démissionner de son siège, mais reste députée.

Lors d’une audience en juillet, le tribunal a été informé que Ferrier n’avait pas “divulgué aux représentants du centre national de recherche des contacts Test and Protect NHS Scotland que vous étiez entré au Parlement à Londres le 28 septembre 2020”.

Les procureurs ont déclaré qu’elle avait « coupable et imprudente » mis des personnes en danger en visitant plusieurs endroits à Glasgow et ses visites à Londres.

Ferrier devait être jugé cette semaine mais a plaidé coupable jeudi.