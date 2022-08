La députée et ancienne secrétaire à la Défense internationale Hilary Benn soulève l’affaire Salma al Shehab avec la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss | Nouvelles du Royaume-Uni

Il y a des appels d’un ancien secrétaire au développement international pour que Liz Truss intervienne après qu’un étudiant de l’Université de Leeds a été emprisonné en Arabie saoudite pendant 34 ans pour avoir utilisé Twitter.

La militante des droits de l’homme Salma al Shehab a été étant donné la peine pour avoir suivi des militants et des dissidents sur Twitter.

Mme al Shehab, ressortissante saoudienne de 34 ans et mère de deux enfants, étudiait pour un doctorat à la faculté de médecine de l’université de Leeds.

Hilary Benn, députée de Leeds Central et ancienne secrétaire au développement international sous Tony Blair, a envoyé une lettre à l’actuel secrétaire aux Affaires étrangères demandant de l’aide.

Il a écrit à Mme Truss : “Mme al Shehab a deux jeunes fils et un mari, et je suis sûr que vous conviendrez avec moi qu’il s’agit d’une phrase absolument choquante qui est complètement en contradiction avec les prétentions de l’Arabie saoudite à améliorer les droits de l’homme, en particulier pour les femmes.

“Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez faire des démarches auprès des autorités saoudiennes au nom de Mme al Shehab afin qu’elle puisse être libérée pour retourner dans sa famille et poursuivre ses études à l’Université de Leeds.”

Mme al Shehab a été initialement arrêtée en janvier 2021 alors qu’elle était en vacances.

Elle a été initialement condamnée à trois ans de prison pour avoir utilisé Internet pour “provoquer des troubles publics et déstabiliser la sécurité civile et nationale” – mais a été condamnée à une nouvelle peine le 15 août après qu’une cour d’appel a été invitée à examiner d’autres crimes présumés.

Un porte-parole de l’Université de Leeds a déclaré: “Nous sommes profondément préoccupés d’apprendre ce développement récent dans le cas de Salma et nous cherchons des conseils pour savoir si nous pouvons faire quelque chose pour la soutenir.

“Nos pensées vont à Salma, sa famille et ses amis au sein de notre communauté soudée de chercheurs de troisième cycle.”

Il est entendu que les ministres et les hauts fonctionnaires ont à plusieurs reprises fait part de leurs préoccupations concernant la détention des défenseurs des droits des femmes aux autorités saoudiennes et continueront de le faire.

S’exprimant plus tôt cette année avant le début de la course à la direction, Mme Truss a refusé de critiquer le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme et a déclaré que le pays était un “partenaire important du Royaume-Uni”.